Orosz csapások az ukrán energiahálózat ellen

Az orosz csapások után a városvezetés közlése szerint a szolgáltatás ugyan újraindult, de még nem teljes körű.
A fűtési rendszerbe került levegő technikai problémákat okoz, ezért a többszintes lakóházakban arra kérik a lakókat, hogy – amennyiben műszakilag megoldható – segítsenek a rendszerek légtelenítésében.
A munkálatokat a szolgáltató cégek végzik, de a szakemberhiány miatt a lakosság közreműködésére is számítanak, írja a The New Voice of Ukraine.
A helyi kórház a teljes időszak alatt biztosítani tudta a megfelelő hőmérsékletet egy szilárd tüzelésű kazán segítségével.
Az oktatási intézmények ideiglenesen távoktatásra álltak át, az óvodák pedig elektromos fűtéssel biztosított tartalékcsoportokat szerveztek, amíg a központi rendszer teljes helyreállítása meg nem történik.
Orosz csapások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen
A burstini csapás egy átfogó, összehangolt orosz támadássorozat része volt. Február 7-én éjjel és a hajnali órákban Oroszország 408 csapásmérő drónt és 39 rakétát vetett be Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen.
A támadások elsősorban az energiaipari létesítményeket célozták a nyugati régiókban. Találat érte többek között a burstini és a dobrotviri hőerőművet, valamint nagyfeszültségű távvezetékeket és atomerőművi alállomásokat is.
A károk miatt az atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni termelési kapacitásukat, ami jelentős áramhiányt eredményezett. Az ország több régiójában megerősített, óránkénti tervezett áramszüneteket vezettek be.
Dróntámadás lakóházak ellen Odesszában
A fekete-tengeri kikötővárosban, Odessza is újabb dróntámadás történt február 12-én késő este, írta a Zn.ua. Az éjszakai támadás során orosz drónok két toronyházat találtak el – jelentette Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon.
A beszámolók szerint orosz drónok két többszintes lakóépületbe csapódtak be. A felső emeleteken több lakás megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.
A robbanások következtében megrongálódtak civil infrastrukturális létesítmények és egy autószerviz is. A lökéshullám betörte egy óvoda és egy gimnázium ablakait. A keletkezett tüzeket a hatóságok rövid időn belül eloltották.
A helyszíneken azóta is dolgoznak a kommunális szolgálatok: eltakarítják a törmeléket, ideiglenesen fóliával fedik be a kitört ablakokat, és operatív törzseket állítottak fel a lakosság támogatására.