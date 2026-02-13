Orosz csapások az ukrán energiahálózat ellen

Az orosz csapások után a városvezetés közlése szerint a szolgáltatás ugyan újraindult, de még nem teljes körű.

A burstini hőerőmű (Fotó: Képernyőkép)

A fűtési rendszerbe került levegő technikai problémákat okoz, ezért a többszintes lakóházakban arra kérik a lakókat, hogy – amennyiben műszakilag megoldható – segítsenek a rendszerek légtelenítésében.

A munkálatokat a szolgáltató cégek végzik, de a szakemberhiány miatt a lakosság közreműködésére is számítanak, írja a The New Voice of Ukraine.

A helyi kórház a teljes időszak alatt biztosítani tudta a megfelelő hőmérsékletet egy szilárd tüzelésű kazán segítségével.

Az oktatási intézmények ideiglenesen távoktatásra álltak át, az óvodák pedig elektromos fűtéssel biztosított tartalékcsoportokat szerveztek, amíg a központi rendszer teljes helyreállítása meg nem történik.

Orosz csapások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen

A burstini csapás egy átfogó, összehangolt orosz támadássorozat része volt. Február 7-én éjjel és a hajnali órákban Oroszország 408 csapásmérő drónt és 39 rakétát vetett be Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen.

A támadások elsősorban az energiaipari létesítményeket célozták a nyugati régiókban. Találat érte többek között a burstini és a dobrotviri hőerőművet, valamint nagyfeszültségű távvezetékeket és atomerőművi alállomásokat is.

A károk miatt az atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni termelési kapacitásukat, ami jelentős áramhiányt eredményezett. Az ország több régiójában megerősített, óránkénti tervezett áramszüneteket vezettek be.

Dróntámadás lakóházak ellen Odesszában

A fekete-tengeri kikötővárosban, Odessza is újabb dróntámadás történt február 12-én késő este, írta a Zn.ua. Az éjszakai támadás során orosz drónok két toronyházat találtak el – jelentette Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon.

A beszámolók szerint orosz drónok két többszintes lakóépületbe csapódtak be. A felső emeleteken több lakás megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A Russian drone attack has killed one person and wounded six others at one of the ports in Ukraine’s Odessa region on the Black Sea, Ukraine’s Deputy PM Oleksiy Kuleba says



🔗 https://t.co/qWqhC83k2X pic.twitter.com/6sU4C400oH — TRT World (@trtworld) February 13, 2026

A robbanások következtében megrongálódtak civil infrastrukturális létesítmények és egy autószerviz is. A lökéshullám betörte egy óvoda és egy gimnázium ablakait. A keletkezett tüzeket a hatóságok rövid időn belül eloltották.