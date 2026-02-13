Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Bűnügy

Tíz év után ítélet született Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének adócsalási ügyében

orosz csapás

Orosz csapások az ukrán energiahálózat ellen

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Részben sikerült helyreállítani a fűtés- és vízszolgáltatást a nyugat-ukrajnai Burstin városában, miután korábban orosz támadás érte a helyi hőerőművet – számolt be róla a település vezetése. A csapás a burstini hőerőművet érte, amely kulcsszerepet játszik a térség energiaellátásában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz csapásinfrastruktúraUkrajnaenergia

Az orosz csapások után a városvezetés közlése szerint a szolgáltatás ugyan újraindult, de még nem teljes körű. 

orosz csapás
A burstini hőerőmű (Fotó: Képernyőkép)

A fűtési rendszerbe került levegő technikai problémákat okoz, ezért a többszintes lakóházakban arra kérik a lakókat, hogy – amennyiben műszakilag megoldható – segítsenek a rendszerek légtelenítésében.

A munkálatokat a szolgáltató cégek végzik, de a szakemberhiány miatt a lakosság közreműködésére is számítanak, írja a The New Voice of Ukraine.

A helyi kórház a teljes időszak alatt biztosítani tudta a megfelelő hőmérsékletet egy szilárd tüzelésű kazán segítségével.

Az oktatási intézmények ideiglenesen távoktatásra álltak át, az óvodák pedig elektromos fűtéssel biztosított tartalékcsoportokat szerveztek, amíg a központi rendszer teljes helyreállítása meg nem történik.

Orosz csapások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen

A burstini csapás egy átfogó, összehangolt orosz támadássorozat része volt. Február 7-én éjjel és a hajnali órákban Oroszország 408 csapásmérő drónt és 39 rakétát vetett be Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen

A támadások elsősorban az energiaipari létesítményeket célozták a nyugati régiókban. Találat érte többek között a burstini és a dobrotviri hőerőművet, valamint nagyfeszültségű távvezetékeket és atomerőművi alállomásokat is.

A károk miatt az atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni termelési kapacitásukat, ami jelentős áramhiányt eredményezett. Az ország több régiójában megerősített, óránkénti tervezett áramszüneteket vezettek be.

Dróntámadás lakóházak ellen Odesszában

A fekete-tengeri kikötővárosban, Odessza is újabb dróntámadás történt február 12-én késő este, írta a Zn.ua. Az éjszakai támadás során orosz drónok két toronyházat találtak el – jelentette Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. 

A beszámolók szerint orosz drónok két többszintes lakóépületbe csapódtak be. A felső emeleteken több lakás megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A robbanások következtében megrongálódtak civil infrastrukturális létesítmények és egy autószerviz is. A lökéshullám betörte egy óvoda és egy gimnázium ablakait. A keletkezett tüzeket a hatóságok rövid időn belül eloltották.

A helyszíneken azóta is dolgoznak a kommunális szolgálatok: eltakarítják a törmeléket, ideiglenesen fóliával fedik be a kitört ablakokat, és operatív törzseket állítottak fel a lakosság támogatására. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!