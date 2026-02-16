Orosz drónok pusztítottak az ukrán régióban

Szumi megye kormányzója, Oleh Hrihoriv arról számolt be, hogy február 14-ről 15-re virradó éjszaka egy orosz drón Szumi városában egy egészségügyi infrastruktúrát vett célba, ami károkat okozott az érintett létesítményben – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Ukrán kórházba csapódott az orosz drón

Fotó: AFP

Hrihoriv hozzátette, ez volt a második alkalom a héten, hogy az orosz erők egészségügyi intézményeket vettek célba.

Később, február 15-én az Ohtirka közösségben két nő és egy férfi sérült meg egy orosz támadás következtében. Egy 43 éves nőt a Velikopiszarivka közösségben szállítottak kórházba, miután egy orosz támadás egy polgári járművet vett célba. A támadás során alkalmazott fegyverzet pontos típusa egyelőre nem ismert, ugyanakkor az ukrán légierő a nap folyamán többször figyelmeztetett arra, hogy orosz drónok Szumi megye különböző közösségeit veszik célba.

Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta rendszeresen indít támadásokat Szumi megye települései ellen. A régió Ukrajna északkeleti részén, az orosz–ukrán határ mentén fekszik.

Volodimir Zelenszkij elnök február 15-én közölte, hogy az elmúlt héten Oroszország mintegy 1300 támadó drónt, több mint 1200 irányított bombát és 50 rakétát – szinte mindegyik ballisztikus típusú volt – indított Ukrajna ellen.

Az ukrán elnök szerint Oroszország továbbra is szándékosan veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját, beleértve az energiatermelő létesítményeket, az alállomásokat és az elektromos hálózatot, miközben lakóövezeteket is támad.

Ukrán drónok támadtak orosz célpontokat

Ahogy korábban írtunk róla, ukrán drónok több célpontot is támadtak Oroszország déli részén, a Krasznodari határterületen február 14-ről 15-re virradó éjszaka, köztük egy olajtárolót is – közölte Venyiamin Kondratyev kormányzó.