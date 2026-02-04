Orosz drónok változtatták pokollá az ukrán települést

Hírlevél
Február 4-én dróntámadás okozott zűrzavart az ukrán Vaszilkivszka településen. Orosz pilóta nélküli repülő egységek éjszaka csaptak le az alvó helyiekre. Az incidens során több ember életét veszítette és sérültekről is beszámoltak, valamint több gazdasági és lakóépület is megsérült.
UkrajnadróntámadásOroszországháború

Az orosz hadsereg szerdára virradó éjszaka, február 4-én dróntámadást zúdított a Dnyipropetrovszk megyei Szinyelnyiki járás Vaszilkivszka alvó közösségére. A csapások következtében egy 38 éves férfi és egy 68 éves nő a helyszínen életét vesztette, továbbá egy 47 éves nő és egy 63 éves férfi megsérült. Őket kórházba szállították. A sérültek állapota nem súlyos – közölte a Dnyipropetrovszk megyei katonai közigazgatás vezetője, Olekszandr Ganzsa – jelentette a ZN.UA.

Az orosz támadás következtében több gazdasági épület és lakóház is megsérült
Fotó: AFP

A térségben az oroszok megrongálták az elektromos vezetékeket, melléképületeket, gépjárműveket, egy közigazgatási épületet, három magántulajdonú lakóházat, egyet pedig teljesen megsemmisítettek.

Február 1-jén az oroszok megtámadtak egy bányászokat szállító autóbuszt Ternivka közelében. Az orosz terrorcselekmények következtében 12 bányász életét vesztette, további 17 pedig megsérült.

Nemrég Kijevet is támadás érte 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Oroszország az energetikai létesítmények támadására vonatkozó stop után ismét támadásba lendült. Kijev folyamatos támadás alatt állt, ami során drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetettek. A támadás során több épületet is eltaláltak a város belsejében, azonban a jelenlegi információk szerint ezek egyike sem volt lakóépület. Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője elmondta ugyanakkor, hogy a főváros külső területén két lakóépület és egy benzinkút is találatot kapott. 

 

Orosz-ukrán háború
