Orosz drónok változtatták pokollá az ukrán települést

Az orosz hadsereg szerdára virradó éjszaka, február 4-én dróntámadást zúdított a Dnyipropetrovszk megyei Szinyelnyiki járás Vaszilkivszka alvó közösségére. A csapások következtében egy 38 éves férfi és egy 68 éves nő a helyszínen életét vesztette, továbbá egy 47 éves nő és egy 63 éves férfi megsérült. Őket kórházba szállították. A sérültek állapota nem súlyos – közölte a Dnyipropetrovszk megyei katonai közigazgatás vezetője, Olekszandr Ganzsa – jelentette a ZN.UA.

Az orosz támadás következtében több gazdasági épület és lakóház is megsérült

A térségben az oroszok megrongálták az elektromos vezetékeket, melléképületeket, gépjárműveket, egy közigazgatási épületet, három magántulajdonú lakóházat, egyet pedig teljesen megsemmisítettek.

‼️ 2 women injured in night attack on Odessa. A school and a kindergarten were damaged. An administrative building of an industrial facility was hit. pic.twitter.com/7ddIu4HlT1 — The Ukrainian Review (@UkrReview) February 4, 2026

Február 1-jén az oroszok megtámadtak egy bányászokat szállító autóbuszt Ternivka közelében. Az orosz terrorcselekmények következtében 12 bányász életét vesztette, további 17 pedig megsérült.

A Russian drone struck a bus transporting miners from the company "DTEK Pavlogradugol" in Ternovka, Dnipropetrovsk region, said Deputy Mayor Dobrovolsky. pic.twitter.com/JcC80FzggZ — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 1, 2026

Nemrég Kijevet is támadás érte

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Oroszország az energetikai létesítmények támadására vonatkozó stop után ismét támadásba lendült. Kijev folyamatos támadás alatt állt, ami során drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetettek. A támadás során több épületet is eltaláltak a város belsejében, azonban a jelenlegi információk szerint ezek egyike sem volt lakóépület. Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője elmondta ugyanakkor, hogy a főváros külső területén két lakóépület és egy benzinkút is találatot kapott.