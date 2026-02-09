Orosz dróntámadás végzett kegyetlen pusztítást az ukrán településen

Február 9-én éjszaka az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az ukrajnai Harkiv megye Bohoduhiv városa ellen – közölte Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata. A mentők tájékoztatása szerint egy orosz drón megsemmisített egy lakóházat Bohoduhivban. A csapás a város egy magánlakóövezetében történt, ahol nem voltak katonai létesítmények – írta cikében az Rbc-Ukraine.

Az orosz dróntámadás következtében tűz ütött ki és egy ház is összeomlott

Fotó: AFP

Az orosz pilóta nélküli légi eszköz közvetlenül csapódott bele egy lakóházba. Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat mentőegységei perceken belül a helyszínre érkeztek, ám a pusztítás mértéke katasztrofális volt.

A kiérkezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a ház teljesen összeomlott, maga alá temetve az abban békésen alvó lakókat. A tragédia helyszínén tűz ütött ki, amely mintegy 50 négyzetméteres területet érintett. A romok eltakarítása során a mentők két áldozat holttestét találták meg – egy 10 éves fiúét, valamint édesanyjáét, aki otthon tartózkodott gyermekével. Három eltérő súlyosságú sérülést szenvedett személyről érkezett további jelentés, akik megkapták a szükséges orvosi ellátást.

Children killed and wounded, homes destroyed: occupiers attacked Odesa, Kharkiv, and Dnipropetrovsk regions at night.



In Odesa, a "shahid" hit a residential building. At least one person was killed and two were wounded.



In Bohodukhiv, Kharkiv region, the bodies of a woman and a… pic.twitter.com/lj3Mp4uH8b — kolibri.93 (@viktorikolibri) February 9, 2026

A katasztrófavédelmi szolgálatok és a rendfenntartó erők továbbra is a helyszínen dolgoznak.

Ez egy újabb háborús bűn, amelyért elkerülhetetlenül felelni kell. Az ellenség ott csap le, ahol az emberek a legvédtelenebbek – az otthonaikban

– kommentálták a rendvédelmi szervek képviselői.

Az ukránok szerint az oroszok szándékosan lakóövezeteket vesznek célba.

A Harkiv megyei Bohoduhivi járás rendszeresen szenved el ellenséges támadásokat. Az orosz hadsereg aktívan alkalmaz csapásmérő drónokat manőverezőképességük és alacsony repülési magasságuk miatt, ami különösen veszélyessé teszi őket a lakónegyedek számára.