Orosz dróntámadás végzett kegyetlen pusztítást az ukrán településen

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Február 9-én éjszaka dróntámadás érte az ukrajnai Harkiv megyei Bohoduhivot, amely egy civil lakóövezetben okozott súlyos pusztítást. Az orosz támadás során egy lakóház teljesen megsemmisült, két ember, köztük egy gyermek is életét vesztette. Többen megsérültek, őket az egészségügyi ellátásban részesítették.
Ukrajnatámadásorosz drónokHarkiv

Február 9-én éjszaka az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az ukrajnai Harkiv megye Bohoduhiv városa ellen – közölte Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata. A mentők tájékoztatása szerint egy orosz drón megsemmisített egy lakóházat Bohoduhivban. A csapás a város egy magánlakóövezetében történt, ahol nem voltak katonai létesítmények – írta cikében az Rbc-Ukraine.

Az orosz dróntámadás következtében tűz ütött ki és egy ház is összeomlott
Az orosz dróntámadás következtében tűz ütött ki és egy ház is összeomlott
Fotó: AFP

Az orosz pilóta nélküli légi eszköz közvetlenül csapódott bele egy lakóházba. Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat mentőegységei perceken belül a helyszínre érkeztek, ám a pusztítás mértéke katasztrofális volt.

A kiérkezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a ház teljesen összeomlott, maga alá temetve az abban békésen alvó lakókat. A tragédia helyszínén tűz ütött ki, amely mintegy 50 négyzetméteres területet érintett. A romok eltakarítása során a mentők két áldozat holttestét találták meg – egy 10 éves fiúét, valamint édesanyjáét, aki otthon tartózkodott gyermekével. Három eltérő súlyosságú sérülést szenvedett személyről érkezett további jelentés, akik megkapták a szükséges orvosi ellátást.

A katasztrófavédelmi szolgálatok és a rendfenntartó erők továbbra is a helyszínen dolgoznak.

Ez egy újabb háborús bűn, amelyért elkerülhetetlenül felelni kell. Az ellenség ott csap le, ahol az emberek a legvédtelenebbek – az otthonaikban

 – kommentálták a rendvédelmi szervek képviselői.

Az ukránok szerint az oroszok szándékosan lakóövezeteket vesznek célba.

A Harkiv megyei Bohoduhivi járás rendszeresen szenved el ellenséges támadásokat. Az orosz hadsereg aktívan alkalmaz csapásmérő drónokat manőverezőképességük és alacsony repülési magasságuk miatt, ami különösen veszélyessé teszi őket a lakónegyedek számára.

 

Orosz-ukrán háború
