Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának tájékoztatása szerint néhány óra alatt 20 összecsapás történt az ukrán és az orosz erők között. Az ukrán egységek aktív műveleteket hajtottak végre az Északi Szlobozsanscsina és a kurszki szektorban, ahol bizonyos taktikai sikereket értek el – számolt be a jelentésről az Ukrinform.

Heves összecsapások zajlanak az orosz és ukrán hadsereg között Fotó: AFP

Az orosz erők tüzérségi csapásokat mértek a Csernyihivi területen fekvő Hrinivka, Budo-Vorobijivszka és Mihalcsina-Szloboda településekre. A Szumi területen Nyeszkucsne, Tovstodubove, Rohizne, Hodin, Volfine, Bacsivszk, Iszkriszkivscsina, Kucserivka, Bruszkij, Kiszla Dubina és Szloboda került tüzérségi tűz alá.

Az Északi Szlobozsanscsina és a kurszki szektorban az orosz erők egy akciót hajtottak végre.

Három légicsapást mértek, amelyek során nyolc irányított légibombát vetettek be. Emellett 54 tüzérségi csapást hajtottak végre, köztük hármat sorozatvető rakétarendszerekkel.

A Déli Szlobozsanscsina szektorban az oroszok 12 alkalommal támadtak Sztaricia, Piszcsane, Neszterne és Csuhunyivka térségében, valamint Zelene és Ohrimivka irányába. Két összecsapás ezen a frontszakaszon még folyamatban van. A kupjanszki szektorban négy orosz támadást jelentettek Kruhliakivka térségében, valamint Kurilivka, Bohuszlavka és Novoplatonivka irányába.

A limani szektorban az ukrán csapatok tíz támadást vertek vissza Novoszelivka térségében, valamint Cservonij Sztav, Novojegorivka, Drobiseve, Sztavki és Liman irányába. Egy összecsapás itt még tart.

A szlovjanszki szektorban hét ellenséges támadási kísérletet hiúsítottak meg Jampil és Zakitne térségében, valamint Raj-Olekszandrivka irányába. A kramatorszki szektorban egy támadás történt Orikhovo-Vaszilivka közelében.

A kosztyantinyivkai szektorban az orosz erők 15 támadó műveletet hajtottak végre Olekszandro-Sultine és Scserbinivka térségében, valamint Kosztyantinyivka, Ivanopillja, Illinivka, Beresztok, Sztepankivka, Szofijivka és Novoplatonivka irányába. Egy támadás ebben a térségben még folyamatban van.

A pokrovszki szektorban az orosz csapatok 36 alkalommal próbálták visszaszorítani az ukrán védőket Rodinszke, Pokrovszk, Kotline, Molodecke, Udacsne, Muravka és Filija térségében, valamint Bilicke, Sevcsenko, Hrisine, Szerhijivka és Novopidhorodnye irányába. Négy támadás itt még tart.

Az olekszandrivkai szektorban hét támadást indítottak Ternove és Zlahoda térségében, valamint Verbove és Visnyeve irányába. Légicsapások érték Ivanivka, Olekszandrohrad, Malomihajlivka és Piszanci településeket.

A huljajpolei szektorban az ukrán erők 25 támadást vertek vissza Huljajpole térségében, valamint Zaliznyicsne, Sztaroukrainka, Hirke, Varvarivka, Olenokosztyantinyivka, Szvjatopetrivka és Csarivne irányába. Egy támadás itt még folyamatban van. Az orosz légierő csapásokat mért Verhnja Tersza, Terszianka, Zelene, Sevcsenkivszke, Vozdvizsivka, Dolinka és Kopani településekre.