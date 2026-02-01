Az orosz légvédelmi erők az éjszaka folyamán 21 ukrán drónt fogtak el és megsemmisítettek Oroszország régiói felett – közölte a Védelmi Minisztérium.

Kulcsfontosságú települést foglaltak el az orosz csapatok, a háború új szakaszba lép (Fotó: AFP)

A közlés szerint 14 drónt a Belgorodi terület, ötöt a Voronyezsi terület felett, míg egy-egy eszközt az Asztraháni és a Kalugai terület felett hatástalanítottak – számolt be a TASZSZ.

Az orosz csapatok a Donyecki Népköztársaságban fekvő Beresztok falu felszabadítása során megsemmisítettek egy szakasznyi fegyverest az ukrán fegyveres erők elit „Kraken” egységének állományából. Erről a Déli Erők Csoportjához tartozó, „Orekh” hívójelű magas rangú lövész beszélt a RIA Novosztyinak.

Российская армия освободила Терноватое, Бересток и Речное



Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных наступательных действий освободили крупный населенный пункт Терноватое в Запорожской области.



Полный текст в МАХ:https://t.co/t5Dp2mQZaj pic.twitter.com/w3XK4VTKQs — Александр Коц (@sashakots) January 30, 2026

Beresztok Konsztantinovkától délre helyezkedik el, és jelentős taktikai fontossággal bír. A település elfoglalása lehetővé teszi a város déli megközelítési útvonalainak ellenőrzését, ezáltal az ellenséges logisztika zavarását, valamint megteremti a feltételeket az orosz egységek további előrenyomulásához. A művelet során az orosz erők a front mögötti területekre is eljutottak, megtámadták az erődített állásokat, és átfogó tisztogató hadműveletet hajtottak végre.

– számolt be a Life.ru

A harcokat követően nagy mennyiségű, külföldi gyártmányú orvosi felszerelést és ellátmányt találtak. Orekh elmondása szerint a gyógyszerek angol nyelvű feliratokkal voltak ellátva, a száraz élelmiszer lengyel eredetű volt. A fegyverek szintén kizárólag nyugati gyártmányúak voltak.

A Life.ru korábban arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoksága jelentősen fokozta tevékenységét a harkovi térségben. Orosz biztonsági szervek szerint oda vezénylik a Fő Hírszerző Igazgatóság különleges erőit, a 169. gépesített dandár egységeit, valamint az aknamentesítéshez szükséges műszaki eszközöket.