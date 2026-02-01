Hírlevél
47 perce
Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán az orosz légvédelem több régió felett összesen 21 ukrán drónt semmisített meg, miközben a fronton a Donyecki Népköztársaság területén folytatódnak a harcok: az orosz csapatok beszámolók szerint elfoglalták Beresztok falut, és súlyos veszteségeket okoztak az ukrán fegyveres erők egyik elit egységének.
Az orosz légvédelmi erők az éjszaka folyamán 21 ukrán drónt fogtak el és megsemmisítettek Oroszország régiói felett – közölte a Védelmi Minisztérium.

Kulcsfontosságú települést foglaltak el az orosz csapatok, a háború új szakaszba lép (Fotó: AFP)
A közlés szerint 14 drónt a Belgorodi terület, ötöt a Voronyezsi terület felett, míg egy-egy eszközt az Asztraháni és a Kalugai terület felett hatástalanítottak – számolt be a TASZSZ.

Az orosz csapatok a Donyecki Népköztársaságban fekvő Beresztok falu felszabadítása során megsemmisítettek egy szakasznyi fegyverest az ukrán fegyveres erők elit „Kraken” egységének állományából. Erről a Déli Erők Csoportjához tartozó, „Orekh” hívójelű magas rangú lövész beszélt a RIA Novosztyinak.

Beresztok Konsztantinovkától délre helyezkedik el, és jelentős taktikai fontossággal bír. A település elfoglalása lehetővé teszi a város déli megközelítési útvonalainak ellenőrzését, ezáltal az ellenséges logisztika zavarását, valamint megteremti a feltételeket az orosz egységek további előrenyomulásához. A művelet során az orosz erők a front mögötti területekre is eljutottak, megtámadták az erődített állásokat, és átfogó tisztogató hadműveletet hajtottak végre.

– számolt be a Life.ru

A harcokat követően nagy mennyiségű, külföldi gyártmányú orvosi felszerelést és ellátmányt találtak. Orekh elmondása szerint a gyógyszerek angol nyelvű feliratokkal voltak ellátva, a száraz élelmiszer lengyel eredetű volt. A fegyverek szintén kizárólag nyugati gyártmányúak voltak.

A Life.ru korábban arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoksága jelentősen fokozta tevékenységét a harkovi térségben. Orosz biztonsági szervek szerint oda vezénylik a Fő Hírszerző Igazgatóság különleges erőit, a 169. gépesített dandár egységeit, valamint az aknamentesítéshez szükséges műszaki eszközöket.

 

