Háborús riadót fújtak Oroszországban, súlyos dolog történt

Az ukránok nagyszabású támadást indítottak több Oroszországi régió ellen az éjszaka. A támadás során az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint sikerült minden drónt még a célba jutás előtt megsemmisíteni – írja a Life.ru.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egy drón sem ért célt

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

A jelentések szerint a támadás változó intenzitással, de egész éjszaka zajlott, ennek során az orosz légvédelem 82 pilóta nélküli repülőt semmisített meg. A támadás legsúlyosabb áldozata a Volgográdi terület volt, ahol 45 drónt lőttek le.

További nyolc drónt semmisítettek meg a Brjanszki terület felett, hat-hatot a Rosztovi és a Szaratovi terület felett, valamint négy-négyet az Orjoli és a Tveri terület felett.

A védelmi minisztérium közleménye szerint a drónok célpontjait még idejében azonosították, így károkról nem érkezett jelentés. A támadás azonban némi zavart okozott a légi közlekedésben, miután a hatóságok Penzában és Szaratovban lezárták a repülőteret. A biztonsági intézkedést aztán a hajnali órákban megszüntették, a két reptér pedig ismét fogad gépeket.

За ночь над регионами РФ сбиты 82 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны:https://t.co/23fIgdRyEI pic.twitter.com/uYMLZhirFV — ТАСС (@tass_agency) February 7, 2026

Arról a minisztérium nem adott bővebb tájékoztatást, hogy mik lehettek az ukrán haderő célpontjai, ugyanakkor feltehetőleg ismét az energetikai infrastruktúrát került a célkeresztbe. Mint ismeretes, nemrég Oroszország, Donald Trump kérésére egy hétig tartózkodott az ilyen jellegű támadásoktól. Ennek elsődlegesen az volt az oka, hogy Oroszország súlyos csapásokat mért az ukrán energetikai létesítményekre, ami miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül a tomboló tél közepette.

Az alku részeként Ukrajna vállalta, hogy nem támadja az orosz olajipari létesítményeket és az azokhoz tartozó infrastruktúrát.

Nem sokkal a megállapodás lejárta után azonban Oroszország ismét akcióba lendült és az év eddigi legnagyobb támadását indította Ukrajna ellen. Feltehetőleg tehát az ukránok is visszatérnek az eddigi gyakorlathoz és az olajipari létesítményeket és az energetikai infrastruktúrát célozzák.