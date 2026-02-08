Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Ellopta a show-t a biatlonista, akinek a síbotja átszúrta az arcát

Ukrajna

Orosz támadás pusztított az ukrajnai édességgyár raktárában

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kijev megyei Jagotinban leégett Ukrajna egyik fő édességgyártó vállalatának a legnagyobb raktára. Az oroszok február 7-én csaptak le az ipari létsítményre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaRoshen CorporationdróntámadásOroszország

A február 7-i éjszakai támadás során az oroszok megsemmisítették a Roshen legnagyobb, késztermékeket tartalmazó raktárát,  a Kijev megyei Jagotinban – írja cikkében az RBC.

A Roshen legnagyobb raktára egy orosz támadás során égett le
A Roshen legnagyobb raktára egy orosz támadás során égett le
Fotó: AFP

Ellenséges csapás érte a jagotini logisztikai központot… a késztermékeket tároló legnagyobb raktárunk szinte teljes egészében megsemmisült

 – közölte a vállalat egy nyilatkozatban.

A Roshen egyúttal köszönetet mondott a tűzoltóknak és az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat teljes csapatának, akik a következmények felszámolásán dolgoztak. Időközben vasárnap reggel az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat felvételeket tett közzé Jagotinból, amelyeken a megsemmisült, Roshen-termékeket tartalmazó raktár látható. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet az éjszakai dróntámadás okozta.

Nem ez az első támadás a Roshen ellen. Mindössze néhány héttel ezelőtt, Oroszország Ukrajna elleni korábbi kombinált támadása során, január 24-én az oroszok megrongáltak egy kijevi édességgyárat.

 Az tüzérségi támadás következtében az üzem termelési és irodai helyiségei is megsérültek. Korábban, 2025. szeptember 6-án tűz ütött ki a Roshen kijevi, Demiivka kerületben található gyárában. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!