Orosz támadás pusztított az ukrajnai édességgyár raktárában

A február 7-i éjszakai támadás során az oroszok megsemmisítették a Roshen legnagyobb, késztermékeket tartalmazó raktárát, a Kijev megyei Jagotinban – írja cikkében az RBC.
Ellenséges csapás érte a jagotini logisztikai központot… a késztermékeket tároló legnagyobb raktárunk szinte teljes egészében megsemmisült
– közölte a vállalat egy nyilatkozatban.
A Roshen egyúttal köszönetet mondott a tűzoltóknak és az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat teljes csapatának, akik a következmények felszámolásán dolgoztak. Időközben vasárnap reggel az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat felvételeket tett közzé Jagotinból, amelyeken a megsemmisült, Roshen-termékeket tartalmazó raktár látható. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet az éjszakai dróntámadás okozta.
Nem ez az első támadás a Roshen ellen. Mindössze néhány héttel ezelőtt, Oroszország Ukrajna elleni korábbi kombinált támadása során, január 24-én az oroszok megrongáltak egy kijevi édességgyárat.
Az tüzérségi támadás következtében az üzem termelési és irodai helyiségei is megsérültek. Korábban, 2025. szeptember 6-án tűz ütött ki a Roshen kijevi, Demiivka kerületben található gyárában. Szerencsére személyi sérülés nem történt.