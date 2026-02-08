Orosz támadás pusztított az ukrajnai édességgyár raktárában

A február 7-i éjszakai támadás során az oroszok megsemmisítették a Roshen legnagyobb, késztermékeket tartalmazó raktárát, a Kijev megyei Jagotinban – írja cikkében az RBC.

A Roshen legnagyobb raktára egy orosz támadás során égett le

Fotó: AFP

Ellenséges csapás érte a jagotini logisztikai központot… a késztermékeket tároló legnagyobb raktárunk szinte teljes egészében megsemmisült

– közölte a vállalat egy nyilatkozatban.

A Roshen egyúttal köszönetet mondott a tűzoltóknak és az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat teljes csapatának, akik a következmények felszámolásán dolgoztak. Időközben vasárnap reggel az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat felvételeket tett közzé Jagotinból, amelyeken a megsemmisült, Roshen-termékeket tartalmazó raktár látható. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet az éjszakai dróntámadás okozta.

2032/ more footage of the burning Roshen warehouse in Yagotin. pic.twitter.com/enVD6uuCVK — Huligan (@Ghost132607472) February 7, 2026

Nem ez az első támadás a Roshen ellen. Mindössze néhány héttel ezelőtt, Oroszország Ukrajna elleni korábbi kombinált támadása során, január 24-én az oroszok megrongáltak egy kijevi édességgyárat.

Az tüzérségi támadás következtében az üzem termelési és irodai helyiségei is megsérültek. Korábban, 2025. szeptember 6-án tűz ütött ki a Roshen kijevi, Demiivka kerületben található gyárában. Szerencsére személyi sérülés nem történt.