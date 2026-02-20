Orosz támadás rázta meg Harkivot

Igor Terehov polgármester, valamint Oleg Szinehubov, a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetőjének beszámolója szerint az orosz erők csapást mértek Harkiv Szlobidszkij kerületére. A támadás következtében autók gyulladtak ki, és lakóházak ablakai törtek be.

Orosz támadás rázta meg Harkiv Szlobidszkij kerületét

Fotó: AFP

Ellenséges rakétacsapást rögzítettek a Szlobidszkij kerületben. Pontosítjuk a következményeket

– jelentette Terehov.

Oleg Szinehubov szintén arról számolt be, hogy csapás érte a város Szlobidszkij kerületét.

Elmondása szerint a támadás következtében két autó kigyulladt. Később Terehov a Helyzetközpontra hivatkozva arról számolt be, hogy a Szlobidszkij kerületet ért csapás következtében több magas épületben betörtek az ablakok.

A mostani esetet megelőzően nagyszabású akciót hajtottak végre az oroszok

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Oroszország ezt megelőzően is tömeges támadást hajtott végre Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem a jelentések szerint több száz rakétát és drónt lőtt le sikeresen, azonban a ballisztikus rakétákkal nem bírtak. A jelentések szerint a támadás február 16-án éjszaka kezdődött, és egészen a hajnali órákig folytatódott. A támadásokat több, az oroszok által ellenőrzött területről indították. Több tucat cirkálórakétát indítottak a Krím területéről, Kurszkból, Donyeckből, a Rosztovi területről pedig négy darab Iszkander-M ballisztikus rakéta szállt fel.