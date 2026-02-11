Ezrek fagyhatnak halálra Zaporizzsjában az orosz támadás után

A február 10-én késő este végrehajtott orosz dróntámadás Zaporizzsjában több mint 11 000 lakást hagyott áram nélkül a városban – írta cikkében a The Kyiv Independent.

Zaporizzsja lakossága fűtés nélkül maradt a maró hidegben az orosz támadás után

A legutóbbi akció az Oroszország Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni, folyamatos drón- és rakéta offenzívája keretében történt, amely súlyosan megrongálta az engergiahálózatot, és az összeomlás szélére sodorta az eleve nehéz helyzetben lévő országot.

Oroszország a múlt héten újraindította az energetikai létesítmények elleni támadásokat egy rövid, energetikai tűzszünetet követően – amelyet Donald Trump amerikai elnök sürgetett –, és amelynek keretében Moszkva ideiglenesen vállalta, hogy szünetelteti az Ukrajna kritikus energetikai infrastruktúrája elleni csapásokat.

Ez a megállapodás időközben lejárt. Zaporizzsja, amely Ukrajna keleti részén, mindössze néhány kilométerre fekszik a frontvonaltól, rendszeresen célpontja az orosz civil infrastruktúra elleni támadásoknak. Zaporizzsja megye kormányzója, Ivan Fedorov elmondta, hogy több lakóépületben is betörtek az ablakok a helyi idő szerint este 11 óra körül végrehajtott orosz dróntámadás során.

Overnight, at least 2 Russian Geran-2 drones struck a substation in Zaporizhzhia City.



Az incidens alatt nem jelentettek sérülteket, és az energetikai infrastruktúrát ért károk pontos mértéke kezdetben nem volt ismert. Ukrajna légiereje arra figyelmeztetett, hogy február 11-én a hajnali órákig további drónok közeledtek a város felé.