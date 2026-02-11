Ezrek fagyhatnak halálra Zaporizzsjában az orosz támadás után

A február 10-én késő este végrehajtott orosz dróntámadás Zaporizzsjában több mint 11 000 lakást hagyott áram nélkül a városban – írta cikkében a The Kyiv Independent.
A legutóbbi akció az Oroszország Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni, folyamatos drón- és rakéta offenzívája keretében történt, amely súlyosan megrongálta az engergiahálózatot, és az összeomlás szélére sodorta az eleve nehéz helyzetben lévő országot.
Oroszország a múlt héten újraindította az energetikai létesítmények elleni támadásokat egy rövid, energetikai tűzszünetet követően – amelyet Donald Trump amerikai elnök sürgetett –, és amelynek keretében Moszkva ideiglenesen vállalta, hogy szünetelteti az Ukrajna kritikus energetikai infrastruktúrája elleni csapásokat.
Ez a megállapodás időközben lejárt. Zaporizzsja, amely Ukrajna keleti részén, mindössze néhány kilométerre fekszik a frontvonaltól, rendszeresen célpontja az orosz civil infrastruktúra elleni támadásoknak. Zaporizzsja megye kormányzója, Ivan Fedorov elmondta, hogy több lakóépületben is betörtek az ablakok a helyi idő szerint este 11 óra körül végrehajtott orosz dróntámadás során.
Az incidens alatt nem jelentettek sérülteket, és az energetikai infrastruktúrát ért károk pontos mértéke kezdetben nem volt ismert. Ukrajna légiereje arra figyelmeztetett, hogy február 11-én a hajnali órákig további drónok közeledtek a város felé.
Az elektromos ellátást ért támadás idején a város lakói már eleve fűtési, víz- és áramszünetekkel küzdöttek. Zaporizzsjában február 10-én az éjszakai hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fokra csökkent.