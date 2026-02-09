Oroszország megnevezett három gyanúsítottat

Három gyanúsítottat is megneveztek a hatóságok a Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen megkísérelt merénylet kapcsán. Az egyik gyanúsított, Ljubomir Korba Oroszország állítása szerint kapcsolatban állt az ukrán szolgálatokkal – írja BBC.

Oroszország három gyanúsítottat nevezett meg, akik közül kettőt már elfogtak

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

A tényleges lövéseket az eddigi információk alapján Korba adta le, aki ukrán születésű, azonban orosz állampolgársággal is rendelkezik. A 64 éves Alekszejevet pénteken Moszkva északnyugati külvárosában egy lakóparkban lőtték le. A nyomozás alapján Korba három lövést adott le majd sietve távozott.

A férfi néhány órával később az egyesült Arab Emírségekbe szökött, ahol azonban a helyi hatóságok elfogták és kiadták Oroszországnak.

A segítséget egyébként Vlagyimir Putyin orosz elnök külön megköszönte Mohamed bin Zayed Al-Nahyannak, az Egyesült Arab Emírségek elnökének. Alekszejev az orosz GRU katonai hírszerzés főigazgatóságának második embere, és a legutóbbi magas rangú katonai személyiség, akit Moszkvában vagy annak közelében célba vettek a háború kitörése óta.

A hatóságok szerint Korbának legalább egy bűntársa volt. A moszkvai hatóságok letartóztatták és vádat emeltek ellene.

Az orosz vádakat, miszerint Korba decemberben az ukrán szolgálatok megbízásából érkezett Ukrajna határozottan tagadja. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken azt nyilatkozta, hogy Kijevnek semmi köze a lövöldözéshez, valamint azt sugallta, hogy orosz belügyről van szó. Orosz kollégája, Szergej Lavrov azonban azzal vádolta Kijevet, hogy a támadást azért követte el, hogy megzavarja a tárgyalásokat.

Alekszejev főnöke, a GRU vezetője, Igor Kosztyukov admirális vezette az orosz küldöttséget a közelmúltbeli háromoldalú tárgyalásokon Ukrajnával és az Egyesült Államokkal Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

Az ügy kapcsán egy Zinaida Szerebritszkaja nevű nőt is érintettnek tartanak, aki azóta viszont a hírek szerint Ukrajnába távozott, azonban azt nem részletezték, hogy pontosan hogyan.