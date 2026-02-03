Oroszország ismét teljes erejével támadott

Ukrajna ismét óriási támadással nézett szembe, miután lejárt az oroszok által vállalt, energetikai létesítmények meg nem támadására vonatkozó megállapodás. Az éjszaka folyamán a jelentések szerint Oroszország hetven különböző rakétával és több mint négyszáz drónnal támadt az ország egész terültén. A szakértők szerint ez volt az idei év legnagyobb támadása eddig – írja a Bloomberg.

Oroszország kis szünet után ismételten támadásba lendült, a fővárosban ismét több mint ezren maradtak fűtés nélkül

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

Mint ismeretes, Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég az Egyesült Államok, Oroszország Ukrajna között tartott háromoldalú tárgyalás után eleget tett Donald Trump amerikai elnök azon kérésének, hogy az orosz haderő a hideg időre való tekintettel tartózkodjon az energetikai infrastruktúra támadásától. A vállalás azonban csak egy hétre szólt, ami vasárnap járt le, Oroszország pedig az éjjel már akcióba is lendült.

A szakértők szerint az év eddigi legnagyobb támadásában az orosz haderő több kint hetven különböző rakétával támadt, amelyek között volt ballisztikus rakéta is. Emellett több mint négyszáz drón is bevetésre került.

Kijevet és más nagyobb ukrán városokat, köztük Harkivot, Odesszát és Dnyiprot érték a legsúlyosabb támadások. Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijev két kerületében közel 1200 toronyház maradt fűtés nélkül.

A harkivi támadások következtében legalább 820 épület, köztük többszintes lakótömbök maradtak fűtés nélkül – közölte Ihor Terekhov polgármester a Telegramon. A helyzetet ráadásul súlyosbítja, hogy nem lehet tudni pontosan mikor tudják a szakemberek kijavítani a hibákat.

Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiacége, a DTEK közölte, hogy a keddi hajnali támadás hőerőműveket ért, károsítva a kritikus energetikai infrastruktúrát és berendezéseket, „egy olyan időszakban, amikor a fűtés és az áram elengedhetetlen”.

A vállalat „túlélési üzemmódban” van – nyilatkozta korábban a vezérigazgató a CNN-nek –, és a következő hetek kritikusak lesznek, mivel az ország a zuhanó hőmérséklettel és az „energiarendszerünk modern történelem legrosszabb állapotával” küzd.

A DTEK jelenleg öt hőerőművet üzemeltet Ukrajnában, amelyek közül kettő leállt, a másik három pedig alacsony kapacitással működik – mondta Makszim Timcsenko vezérigazgató. A vállalat vezetése szerint a kritikus sérülések kijavításához szükség lenne még egy legalább egy hétig tartó ideiglenes tűzszünetre.