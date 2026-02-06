Hírlevél
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

Oroszország

Fordult a kocka: most Oroszország maradt áram és fűtés nélkül – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Nem volt áram és fűtés Oroszország Belgorodi területén február 6-ra virradóra, egy jelentett rakétatámadást követően, amely létfontosságú energetikai létesítményeket rongált meg, köztük egy hőerőművet és egy elektromos alállomást.
Oroszországtámadásorosz-ukrán háborúfűtésáram

Oroszországban a Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több találat érte a Dragunszkoje faluban található Frunzenskaja alállomást, amelyet a jelentések szerint már korábban, még ugyanazon a napon drónokkal is támadás érhetett.

Oroszországi Belgorodot érte támadás (Fotó: MTI)
Oroszországi Belgorodot érte támadás (Fotó: MTI)

A beszámolók szerint ezt követően rakétákat láttak a belgorodi hőerőmű irányába tartani, ami a térség egyes részein kiterjedt áram-, fűtés- és vízellátási kimaradásokat okozott – írja a The Kyiv Independent.

Súlyos károk keletkeztek. A helyszínen jártam

 – közölte nyilatkozatában Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója.

A lakosok a csapásokat követően a televíziós adások és a kommunikációs szolgáltatások akadozásáról, illetve kieséséről is beszámoltak.

Az üzemzavarok egy korábbi, február 3-i belgorodi áramszünetet követnek, amikor a helyi hatóságok és a lakosság szerint a városban és a környező településeken szintén megszűnt az áramszolgáltatás és a kommunikáció.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást.

A Belgorodi terület az ukrán Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen kiinduló térségként szolgál az orosz hadsereg Ukrajna területe elleni csapásaihoz.

 

Orosz-ukrán háború
