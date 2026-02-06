Fordult a kocka: most Oroszország maradt áram és fűtés nélkül – videó

Oroszországban a Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több találat érte a Dragunszkoje faluban található Frunzenskaja alállomást, amelyet a jelentések szerint már korábban, még ugyanazon a napon drónokkal is támadás érhetett.
A beszámolók szerint ezt követően rakétákat láttak a belgorodi hőerőmű irányába tartani, ami a térség egyes részein kiterjedt áram-, fűtés- és vízellátási kimaradásokat okozott – írja a The Kyiv Independent.
Súlyos károk keletkeztek. A helyszínen jártam
– közölte nyilatkozatában Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója.
A lakosok a csapásokat követően a televíziós adások és a kommunikációs szolgáltatások akadozásáról, illetve kieséséről is beszámoltak.
Az üzemzavarok egy korábbi, február 3-i belgorodi áramszünetet követnek, amikor a helyi hatóságok és a lakosság szerint a városban és a környező településeken szintén megszűnt az áramszolgáltatás és a kommunikáció.
Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást.
A Belgorodi terület az ukrán Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen kiinduló térségként szolgál az orosz hadsereg Ukrajna területe elleni csapásaihoz.