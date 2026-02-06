Fordult a kocka: most Oroszország maradt áram és fűtés nélkül – videó

Oroszországban a Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több találat érte a Dragunszkoje faluban található Frunzenskaja alállomást, amelyet a jelentések szerint már korábban, még ugyanazon a napon drónokkal is támadás érhetett.

Oroszországi Belgorodot érte támadás (Fotó: MTI)

A beszámolók szerint ezt követően rakétákat láttak a belgorodi hőerőmű irányába tartani, ami a térség egyes részein kiterjedt áram-, fűtés- és vízellátási kimaradásokat okozott – írja a The Kyiv Independent.

Súlyos károk keletkeztek. A helyszínen jártam

– közölte nyilatkozatában Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója.

🚨🇷🇺---Ukraine/NATO Strike Belgorod Thermal Power Plant Again in HIMARS Strike---



The Belgorod Thermal Power Plant was again targeted tonight with what is reported to have been a HIMARS attack leading to widespread power outages across the city. While it appears some… pic.twitter.com/f7BmyOqSyz — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) February 4, 2026

A lakosok a csapásokat követően a televíziós adások és a kommunikációs szolgáltatások akadozásáról, illetve kieséséről is beszámoltak.

Az üzemzavarok egy korábbi, február 3-i belgorodi áramszünetet követnek, amikor a helyi hatóságok és a lakosság szerint a városban és a környező településeken szintén megszűnt az áramszolgáltatás és a kommunikáció.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást.

At Belgorodenergo, they cannot yet name the time frame for the restoration of electricity supply in Belgorod and its suburbs.

At the Frunzenskaya electric substation and at the Belgorod CHP, "numerous damage to electrical… https://t.co/up6a0MB1sd pic.twitter.com/lbPWcGphz7 — CO "Sergeant Kit" / ГО "Сержант Кіт" (@sergeantkit) February 5, 2026

A Belgorodi terület az ukrán Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen kiinduló térségként szolgál az orosz hadsereg Ukrajna területe elleni csapásaihoz.