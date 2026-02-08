Oroszország teljes erejével támadt, Zelenszkijt hazugságon kapták

Ororszország teljes erejével támadt a héten, Kijevben pedig továbbra is kritikus a helyzet. Volodimir Zelenszkij megpróbált füllenteni, azonban Donald Trump helyre tette. Európa ma már háborús logika mentén szervezi magát, eközben pedig a migrációs paktumot is tovább erőlteti Brüsszel, amiből Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint csak tragédia következhet. Az Izraeli források szerint egy terrorista ír vélemény cikkeket a New York Times hasábjain. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai híre.
Oroszország ismét teljes erejével támadott
Egész Ukrajnában megszólaltak a légvédelmi szirénák a hét elején, az orosz haderő pedig oda csapott le, ahol a legjobban fáj. Oroszország ugyanis az ideiglenes, energetikai létesítményekkel szembeni támadási stop lejárta után ismét teljese erőbedobással támadott. Több száz ház maradt ismét fűtés nélkül, a károk pedig jelentősek. Az év eddigi legnagyobb támadása zajlott.
Kedd éjszaka folyamán a jelentések szerint Oroszország hetven különböző rakétával és több mint négyszáz drónnal támadt az ország egész terültén. A szakértők szerint ez volt az idei év legnagyobb támadása eddig.
Kijevet és más nagyobb ukrán városokat, köztük Harkivot, Odesszát és Dnyiprot érték a legsúlyosabb támadások. Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijev két kerületében közel 1200 toronyház maradt fűtés nélkül.
Hatalmas ukrán lebőgés – Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát
Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban beszélt az ukrán energetikai létesítmények támadására vonatkozó, egyhetes fegyverszünetről. Donald Trump kijelentette: Putyin „tartotta a szavát.”
„A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, hozzátéve: „Ezután Putyin keményen lecsapott rájuk... de tartotta a szavát. Egy hét sok idő – mi mindent elfogadunk.” – nyilatkozta az elnök.
Korábban Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy Oroszország megszegte az egy hetes, energetikai infrastruktúrák elleni támadás felfüggesztéséről szóló megállapodást.
Itt a beismerés! Európa háborúra készül Oroszországgal szemben
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter úgy látja: Európa a hivatalos nyilatkozatok ellenére egyre inkább háborús logika mentén készül Oroszországgal szemben.
Úgy látszik, hogy a politikai elit azt a döntést készíti elő, hogy ez a háború elkerülhetetlen. Sőt, azt fogják mondani, hogy ez a háború ez morálisan helyes – jelentette ki Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Bóka János az Igazság órája vendégeként arra a felvetésre, miszerint Belgiumban már az általános orvosi képzés része lesz a katonaorvosi képzés, mivel súlyos háborús sérüléseket el kell tudniuk látni a belga orvosoknak.
Szijjártó Péter: A brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet
A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy Brüsszel politikája újabb emberéleteket követelt a tengeren. Szijjártó Péter feldiézte, hogy az illegális migráció következtében Európa nyugati felén folyamatos a terrorfenyegetettség és sok helyen már a karácsony megünneplése is tabuvá vált. A politikus kijelentette, hogy Magyarország pontosan ezért mond nemet az illegális migrációra, és nem enged az uniós nyomásnak.
A tárcavezető arra a hírre reagált, hogy legalább tizenöt személy vesztette életét előző nap Görögország partjainál egy balesetben, amelynek során egy migránsokat szállító motorcsónak a parti őrség hajójával ütközött.
Hány embernek kell még meghalnia Brüsszel migrációs politikája miatt?! Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra bíztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatások Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár, élesen szembesül is velük
– szögezte le.
Terrorpropaganda a New York Times-ban?
Az izraeli források szerint a New York Times-ban publikáló gázai orvos valójában a Hamász terrorszervezet magas rangú tisztje. A történet nyomán médiakritikusok azzal vádolják az amerikai napilapot, hogy ellenőrzés nélkül teret adott a terrorista palesztin szervezet propagandájának.
A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak-gázai Kamal-Adwan Kórház igazgatójaként mutatott be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén.
Az izraeli hadsereg (IDF) és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet azonban azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik vezető tisztje.
Orbán Viktor ismét Donald Trumppal találkozik
Orbán Viktor a DPK szombathelyi rendezvényén jelentette be, hogy két hét múlva ismét az Egyesült Államokba repül. A miniszterelnök Donald Trumppal találkozik Washingtonban, az amerikai elnök meghívta a kormányfőt a Béketanács alakuló ülésére.