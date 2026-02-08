Oroszország teljes erejével támadt, Zelenszkijt hazugságon kapták

Ororszország teljes erejével támadt a héten, Kijevben pedig továbbra is kritikus a helyzet. Volodimir Zelenszkij megpróbált füllenteni, azonban Donald Trump helyre tette. Európa ma már háborús logika mentén szervezi magát, eközben pedig a migrációs paktumot is tovább erőlteti Brüsszel, amiből Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint csak tragédia következhet. Az Izraeli források szerint egy terrorista ír vélemény cikkeket a New York Times hasábjain. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai híre.

Zelenszkij hazugságát maga az amerikai elnök cáfolta

Oroszország ismét teljes erejével támadott

Egész Ukrajnában megszólaltak a légvédelmi szirénák a hét elején, az orosz haderő pedig oda csapott le, ahol a legjobban fáj. Oroszország ugyanis az ideiglenes, energetikai létesítményekkel szembeni támadási stop lejárta után ismét teljese erőbedobással támadott. Több száz ház maradt ismét fűtés nélkül, a károk pedig jelentősek. Az év eddigi legnagyobb támadása zajlott.

Kedd éjszaka folyamán a jelentések szerint Oroszország hetven különböző rakétával és több mint négyszáz drónnal támadt az ország egész terültén. A szakértők szerint ez volt az idei év legnagyobb támadása eddig.

Kijevet és más nagyobb ukrán városokat, köztük Harkivot, Odesszát és Dnyiprot érték a legsúlyosabb támadások. Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijev két kerületében közel 1200 toronyház maradt fűtés nélkül.

Hatalmas ukrán lebőgés – Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát

Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban beszélt az ukrán energetikai létesítmények támadására vonatkozó, egyhetes fegyverszünetről. Donald Trump kijelentette: Putyin „tartotta a szavát.”

„A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, hozzátéve: „Ezután Putyin keményen lecsapott rájuk... de tartotta a szavát. Egy hét sok idő – mi mindent elfogadunk.” – nyilatkozta az elnök.

Korábban Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy Oroszország megszegte az egy hetes, energetikai infrastruktúrák elleni támadás felfüggesztéséről szóló megállapodást.

Itt a beismerés! Európa háborúra készül Oroszországgal szemben

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter úgy látja: Európa a hivatalos nyilatkozatok ellenére egyre inkább háborús logika mentén készül Oroszországgal szemben.

Úgy látszik, hogy a politikai elit azt a döntést készíti elő, hogy ez a háború elkerülhetetlen. Sőt, azt fogják mondani, hogy ez a háború ez morálisan helyes – jelentette ki Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János az Igazság órája vendégeként arra a felvetésre, miszerint Belgiumban már az általános orvosi képzés része lesz a katonaorvosi képzés, mivel súlyos háborús sérüléseket el kell tudniuk látni a belga orvosoknak.