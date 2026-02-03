Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

orosz-ukrán háború

A hajlandók koalíciója tervéből kiderül, mi kell ahhoz, hogy Európa háborúba lépjen Oroszország ellen

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A béketárgyalások kezdete előtt kiszivárgott egy nyugati katonai forgatókönyv, ami az orosz–ukrán tűzszünet megszületését követően lépne életbe. A tervezet szerint a tűzszünet aláírása után európai csapatokat és katonai létesítményeket telepítenének Ukrajna területén belül. A hajlandók koalíciója egy többfokozatú reakciórendszert is kidolgozott arra az esetre, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet. Ennek legfelső szintje már katonai fellépést ír elő Moszkvával szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborútűzszünetZelenszkijUkrajna

Az orosz–ukrán békét célzó egyeztetések soron következő fordulója előtt, napvilágra került a hajlandók koalíciójának terve amely európai csapatok és katonai létesítmények ukrajnai telepítésével számol. A nyugati partnerek egyúttal katonai ellenlépések lehetőségét is rögzítették Oroszországgal szemben arra az esetre, ha az megszegné a tűzszüneti megállapodást – számolt be róla a The Kyiv Independent a Financial Times (FT) február 3-án, megjelent cikkére hivatkozva. 

A hajlandók koalíciója egy többfokozatú reakciórendszert dolgozott ki arra az esetre, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet
A hajlandók koalíciója egy többfokozatú reakciórendszert dolgozott ki arra az esetre, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet
Fotó: AFP

Az FT információi szerint európai és amerikai döntéshozók az elmúlt időszakban egy összetett mechanizmusról egyeztettek, amely az orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás aláírása után lépne működésbe. Az ügy részleteit ismerő források elmondták, hogy egy orosz részről elkövetett jogsértés esetén már 24 órán belül válaszlépések indulnának:

Elsőként diplomáciai figyelmeztetés történne, valamint az ukrán hadsereg fellépése a jogsértés megállítására.

Ha ez nem vezetne eredményre, a terv második fázisa lépne életbe, vagyis a hajlandók koalíciója által biztosított katonai erő avatkozna be. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Franciaország és az Egyesült Királyság január 6-án, a párizsi nyilatkozat aláírásával már megállapodott Kijevvel arról, hogy a háború lezárása után katonákat és haditechnikát telepítenek Ukrajnába.

Abban az esetben, ha az orosz tűzszünet-sértés szélesebb körű támadássá fajulna, akkor az első incidens után 72 órán belül nyugati katonai támogatással és amerikai háttértámogatással összehangolt fellépésre kerülne sor Oroszország ellen. 

Az információk nyilvánosságra kerülése közvetlenül megelőzte az Abu-Dzabiban esedékes újabb háromoldalú egyeztetést, amelyen Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői egyaránt részt vesznek. Korábban Volodimir Zelenszkij elnök arról is beszámolt, hogy elkészült a Washingtonnal kötendő biztonsági garanciákról szóló megállapodás.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!