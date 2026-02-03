A hajlandók koalíciója tervéből kiderül, mi kell ahhoz, hogy Európa háborúba lépjen Oroszország ellen

Az orosz–ukrán békét célzó egyeztetések soron következő fordulója előtt, napvilágra került a hajlandók koalíciójának terve amely európai csapatok és katonai létesítmények ukrajnai telepítésével számol. A nyugati partnerek egyúttal katonai ellenlépések lehetőségét is rögzítették Oroszországgal szemben arra az esetre, ha az megszegné a tűzszüneti megállapodást – számolt be róla a The Kyiv Independent a Financial Times (FT) február 3-án, megjelent cikkére hivatkozva.

A hajlandók koalíciója egy többfokozatú reakciórendszert dolgozott ki arra az esetre, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet

Fotó: AFP

Az FT információi szerint európai és amerikai döntéshozók az elmúlt időszakban egy összetett mechanizmusról egyeztettek, amely az orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás aláírása után lépne működésbe. Az ügy részleteit ismerő források elmondták, hogy egy orosz részről elkövetett jogsértés esetén már 24 órán belül válaszlépések indulnának:

Elsőként diplomáciai figyelmeztetés történne, valamint az ukrán hadsereg fellépése a jogsértés megállítására.

Ha ez nem vezetne eredményre, a terv második fázisa lépne életbe, vagyis a hajlandók koalíciója által biztosított katonai erő avatkozna be. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Franciaország és az Egyesült Királyság január 6-án, a párizsi nyilatkozat aláírásával már megállapodott Kijevvel arról, hogy a háború lezárása után katonákat és haditechnikát telepítenek Ukrajnába.

Abban az esetben, ha az orosz tűzszünet-sértés szélesebb körű támadássá fajulna, akkor az első incidens után 72 órán belül nyugati katonai támogatással és amerikai háttértámogatással összehangolt fellépésre kerülne sor Oroszország ellen.

Az információk nyilvánosságra kerülése közvetlenül megelőzte az Abu-Dzabiban esedékes újabb háromoldalú egyeztetést, amelyen Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői egyaránt részt vesznek. Korábban Volodimir Zelenszkij elnök arról is beszámolt, hogy elkészült a Washingtonnal kötendő biztonsági garanciákról szóló megállapodás.