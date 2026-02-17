Így készül az összecsapásra Oroszországgal a brit hadsereg – videó

Az Egyesült Királyság legnagyobb ezredének katonái egy Oroszországgal vívandó háborúra készülnek az Egyesült Királyság egyetlen olyan kiképzőtáborában, amely az ukrán háborús zónát mintázza. A brit hadsereg felépített egy falut, ahol a brit katonák az orosz erőkkel való összecsapást gyakorolhatják. A brit védelmi minisztériumi létesítménye a wiltshire-i Salisbury Plainen található Copehill Downban található – számolt be róla a Daily Mail.

Oroszországgal vívandó háborúra készül az Egyesült Királyság

Fotó: AFP

A Channel 5 csatorna háborús műsorának legújabb epizódja betekintést nyújt a közelharcra kiélezett brit kiképzőközpont kulisszái mögé. A katonáknak azt a feladatot adták, hogy győzzék le az ellenséges erőket, amelyek a létesítmény három épületében rejtőztek el.

The UK’s Channel 5 has launched a documentary series, "Platoon 24/7: Preparing for War," following the 13th Platoon of The Rifles. Soldiers are shown undergoing six months of intensive urban combat training at the Copehill Down facility, which British tabloids are branding as a… pic.twitter.com/JbAtTmvQ3N — OMNIS (@project_omnis) February 12, 2026

A gyakorlatot néhány nappal azelőtt tartották, hogy a brit katonákat Németországba vezényelték egy NATO-kiképzésre, ahol egy hónapot töltenek azzal, hogy felkészüljenek a kelet-európai harcokra. Mike Lindgren százados a dokumentumfilmben úgy fogalmaz:

Egy Oroszországgal vívott háború katonák a katonák ellen folyna. Ugyanolyan típusú felszerelésük van, mint nekünk, hasonló kiképzést kaptak, bár eltérőek a módszereik. Ez a harc potenciálisan olyan helyeken zajlana, amelyek némileg ehhez hasonlítanak.

Elmondta, hogy a háborúban valószínűleg nincs nagyobb kihívást jelentő helyszín a városi környezetnél, mert az rendkívül összetett és a kommunikáció nem működik túl jól. A százados hozzátette:

Az ellenség nincs közvetlenül előtted, lehet fölötted, balra tőled, lehet alattad a csatornarendszerben stb.

A Copehill Downt – hivatalos nevén Fighting in Built Areas (FIBUA) létesítmény – 1987-ben építették, hogy egy bajorországi német falura hasonlítson, majd az évek során bővítették.

Keir Starmer brit miniszterelnök a múlt hónapban közölte, hogy brit és francia erőket telepítenének Ukrajnában békefenntartó célból, amennyiben tűzszünet születik. A csapatok segítenék az ukrán katonák kiképzését és a fegyverkészletek védelmét, azzal a céllal, hogy elrettentsék Oroszország jövőbeni agresszióját.