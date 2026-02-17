Így készül az összecsapásra Oroszországgal a brit hadsereg – videó

Az Egyesült Királyság legnagyobb ezredének katonái egy Oroszországgal vívandó háborúra készülnek az Egyesült Királyság egyetlen olyan kiképzőtáborában, amely az ukrán háborús zónát mintázza. A brit hadsereg felépített egy falut, ahol a brit katonák az orosz erőkkel való összecsapást gyakorolhatják. A brit védelmi minisztériumi létesítménye a wiltshire-i Salisbury Plainen található Copehill Downban található – számolt be róla a Daily Mail.
A Channel 5 csatorna háborús műsorának legújabb epizódja betekintést nyújt a közelharcra kiélezett brit kiképzőközpont kulisszái mögé. A katonáknak azt a feladatot adták, hogy győzzék le az ellenséges erőket, amelyek a létesítmény három épületében rejtőztek el.
A gyakorlatot néhány nappal azelőtt tartották, hogy a brit katonákat Németországba vezényelték egy NATO-kiképzésre, ahol egy hónapot töltenek azzal, hogy felkészüljenek a kelet-európai harcokra. Mike Lindgren százados a dokumentumfilmben úgy fogalmaz:
Egy Oroszországgal vívott háború katonák a katonák ellen folyna. Ugyanolyan típusú felszerelésük van, mint nekünk, hasonló kiképzést kaptak, bár eltérőek a módszereik. Ez a harc potenciálisan olyan helyeken zajlana, amelyek némileg ehhez hasonlítanak.
Elmondta, hogy a háborúban valószínűleg nincs nagyobb kihívást jelentő helyszín a városi környezetnél, mert az rendkívül összetett és a kommunikáció nem működik túl jól. A százados hozzátette:
Az ellenség nincs közvetlenül előtted, lehet fölötted, balra tőled, lehet alattad a csatornarendszerben stb.
A Copehill Downt – hivatalos nevén Fighting in Built Areas (FIBUA) létesítmény – 1987-ben építették, hogy egy bajorországi német falura hasonlítson, majd az évek során bővítették.
Keir Starmer brit miniszterelnök a múlt hónapban közölte, hogy brit és francia erőket telepítenének Ukrajnában békefenntartó célból, amennyiben tűzszünet születik. A csapatok segítenék az ukrán katonák kiképzését és a fegyverkészletek védelmét, azzal a céllal, hogy elrettentsék Oroszország jövőbeni agresszióját.