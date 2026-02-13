A Pentagon felszólította az európai NATO-tagokat, hogy növeljék harci képességeiket

A Pentagon figyelmeztet. A NATO védelmi minisztereinek zárt ülésén szólalt fel az amerikai politikus Brüsszelben, ahol hangsúlyozta: Európának túl kell lépnie a puszta vállalásokon és szándékokon, és valódi harcképességet kell felmutatnia, írja a The Guardian.

Elbridge Colby, az Egyesült Államok Hadügyminisztériumának politikai államtitkára (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Mint fogalmazott, a hangsúlyt a „háborús hatékonyságra” kell helyezni, nem pedig a bürokratikus működés fenntartására.

Az amerikai Hadügyminisztérium közlése szerint az Egyesült Államok – amely jelenleg mintegy 85 ezer katonát állomásoztat Európában – a jövőben „korlátozottabb és célzottabb módon” telepíti erőit a kontinensen.

Ugyanakkor Washington továbbra is biztosítja a kiterjesztett nukleáris elrettentést, és fenntartja elkötelezettségét a NATO kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely mellett.

A Pentagon más térségekre összpontosítana

Az amerikai adminisztráció – élén Donald Trump elnökkel – egyre inkább a Csendes-óceáni térségre és Kína feltartóztatására kíván összpontosítani. Colby szerint az Egyesült Államok számára a „legjelentősebb stratégiai érdekek” Ázsiában és az amerikai kontinensen találhatók, ezért Európának kell vezető szerepet vállalnia saját hagyományos védelmében.

A brüsszeli találkozót megelőzően komoly diplomáciai feszültséget okozott Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó Grönland területét. A Fehér Ház részéről olyan nyilatkozatok is elhangzottak, amelyek nem zárták ki a katonai erő alkalmazását sem, ami példátlan vitát eredményezett a szövetségesek között.

A NATO főtitkára, Mark Rutte igyekezett csillapítani a kedélyeket. Úgy fogalmazott: a demokratikus szövetségekben természetesek a viták, de a legfontosabb cél változatlan – egymilliárd ember biztonságának garantálása.

Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Rutte szerint Colby beszéde is azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok továbbra is „a NATO-hoz horgonyozva” politizál.

Bár az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth nem vett részt a találkozón, európai diplomaták szerint Colby is komoly befolyással bír Washingtonban, és szoros kapcsolatban áll az alelnökkel, J. D. Vance-szel.