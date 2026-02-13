Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Bűnügy

Tíz év után ítélet született Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének adócsalási ügyében

Pentagon

A Pentagon felszólította az európai NATO-tagokat, hogy növeljék harci képességeiket

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok csökkenteni tervezi hagyományos katonai erőinek számát Európában, miközben továbbra is elkötelezett marad a NATO mellett, mondta Brüsszelben az amerikai hadügyminisztérium politikai államtitkára, Elbridge Colby. A tisztségviselő egyértelmű üzenetet küldött az európai szövetségeseknek: ideje, hogy saját kezükbe vegyék a kontinens védelmét az orosz fenyegetéssel szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PentagonbiztonságNATOEurópaEgyesült Államok

A Pentagon figyelmeztet. A NATO védelmi minisztereinek zárt ülésén szólalt fel az amerikai politikus Brüsszelben, ahol hangsúlyozta: Európának túl kell lépnie a puszta vállalásokon és szándékokon, és valódi harcképességet kell felmutatnia, írja a The Guardian.

Pentagon
Elbridge Colby, az Egyesült Államok Hadügyminisztériumának politikai államtitkára (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Mint fogalmazott, a hangsúlyt a „háborús hatékonyságra” kell helyezni, nem pedig a bürokratikus működés fenntartására.

Az amerikai Hadügyminisztérium közlése szerint az Egyesült Államok – amely jelenleg mintegy 85 ezer katonát állomásoztat Európában – a jövőben „korlátozottabb és célzottabb módon” telepíti erőit a kontinensen.

Ugyanakkor Washington továbbra is biztosítja a kiterjesztett nukleáris elrettentést, és fenntartja elkötelezettségét a NATO kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely mellett.

A Pentagon más térségekre összpontosítana

Az amerikai adminisztráció – élén Donald Trump elnökkel – egyre inkább a Csendes-óceáni térségre és Kína feltartóztatására kíván összpontosítani. Colby szerint az Egyesült Államok számára a „legjelentősebb stratégiai érdekek” Ázsiában és az amerikai kontinensen találhatók, ezért Európának kell vezető szerepet vállalnia saját hagyományos védelmében.

A brüsszeli találkozót megelőzően komoly diplomáciai feszültséget okozott Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó Grönland területét. A Fehér Ház részéről olyan nyilatkozatok is elhangzottak, amelyek nem zárták ki a katonai erő alkalmazását sem, ami példátlan vitát eredményezett a szövetségesek között.

A NATO főtitkára, Mark Rutte igyekezett csillapítani a kedélyeket. Úgy fogalmazott: a demokratikus szövetségekben természetesek a viták, de a legfontosabb cél változatlan – egymilliárd ember biztonságának garantálása. 

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 12: NATO Secretary General Mark Rutte, German Defense Minister Boris Pistorius (not seen), UK Defense Secretary John Healey (not seen), and Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov (not seen) hold a joint press conference after the Ukraine Defense Contact Group meeting in Brussels, Belgium on February 12, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Rutte szerint Colby beszéde is azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok továbbra is „a NATO-hoz horgonyozva” politizál.

Bár az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth nem vett részt a találkozón, európai diplomaták szerint Colby is komoly befolyással bír Washingtonban, és szoros kapcsolatban áll az alelnökkel, J. D. Vance-szel.

Ukrajna szövetségesei 35 milliárd dolláros katonai segélyt ígértek idén a NATO védelmi miniszteri találkozóját követően – közölte John Healey brit védelmi miniszter. Az ígéreteket az ukrán kontaktcsoport, egy 50 országot tömörítő csoport ülésén tették, amelyre a NATO ülésszaka után délután került sor.



 


 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!