Kiskorúakon végzett nemátalakító műtétek miatt perelnek Amerikában

Az egyik legismertebb felperes Chloe Cole, aki 15 évesen hormonkezelést kapott és kettős masztektómián esett át. Később visszafordította a nemváltási folyamatot, és pert indított a Kaiser Foundation Hospitals és más egészségügyi szolgáltatók ellen. A tárgyalás időpontját 2027 áprilisára tűzték ki – számolt be róla a ZeroHedge.

A másik ügy Luka Hein nevéhez kötődik, aki szintén tinédzserként esett át melleltávolításon. Ő a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjának orvosait és más szakembereket nevezett meg alperesként.

A portál kiemeli, hogy a közelmúltban New Yorkban már született egy precedensértékű ítélet: egy esküdtszék 2 millió dolláros kártérítést ítélt meg egy fiatal nőnek, miután megállapította, hogy a műtét előkészítése során nem történt megfelelő kommunikáció a páciens mentális egészségi állapotáról.

A lap szerint ezek az ügyek fordulópontot jelenthetnek a nemátalakító orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos jogi vitákban. A felpereseket képviselő jogászok úgy vélik, hogy az ilyen perek komoly hatással lehetnek az egészségügyi intézmények gyakorlatára, különösen akkor, ha a bíróságok műhibát állapítanak meg.

A ZeroHedge beszámolója kitér arra is, hogy az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) nemrégiben közzétett jelentése szerint a gyermekeknél alkalmazott orvosi beavatkozások előnyeit alátámasztó bizonyítékok „nagyon bizonytalanok”, és a dokumentum inkább pszichológiai támogatást javasol.

A cikk szerint több amerikai államban már születtek olyan törvények, amelyek korlátozzák vagy tiltják a kiskorúakon végzett hormonkezeléseket és műtéteket, ugyanakkor a jogi csatározások várhatóan folytatódnak, különösen az elévülési határidők kérdésében. A most előkészítés alatt álló perek nem csupán egyéni ügyek, hanem szélesebb körű társadalmi és jogi viták részévé váltak az Egyesült Államokban – fogalmaz a szerző.

2024 februárjában a floridai székhelyű American College of Pediatricians (ACPeds) állásfoglalást tett közzé, amely szerint a nemi diszfóriával érintett serdülők esetében a nemátalakító beavatkozások – így a pubertásblokkoló kezelések, a hormonkezelések és a sebészeti műtétek – hosszú távon nem javítják a pszichoszociális jólétet.

Az ACPeds közlése szerint legalább hatvan kutatás áttekintése alapján nem mutatható ki érdemi előny a pubertásblokkolók, a kereszt-nemi hormonkezelések vagy a műtéti beavatkozások alkalmazásából.

Dr. Jane Anderson, a szervezet vezető szerzője és alelnöke a Fox Newsnak úgy nyilatkozott: az elemzések azt mutatják, hogy ezek az eljárások nem hoznak mérhető javulást az érintett fiatalok életminőségében.