Kiskorúakon végzett nemátalakító műtétek miatt perelnek Amerikában

37 perce
Két nagy visszhangot kiváltó, kiskorúakon végzett nemátalakító beavatkozással kapcsolatos per tárgyalását is 2027 elejére tűzték ki az Egyesült Államokban. Az ügyek középpontjában olyan fiatal nők állnak, akik később megbánták a hormonkezeléseket és a sebészeti beavatkozásokat, és most kórházakat, orvosokat perelnek műhiba miatt.
nemátalakításperEgyesült Államok

Az egyik legismertebb felperes Chloe Cole, aki 15 évesen hormonkezelést kapott és kettős masztektómián esett át. Később visszafordította a nemváltási folyamatot, és pert indított a Kaiser Foundation Hospitals és más egészségügyi szolgáltatók ellen. A tárgyalás időpontját 2027 áprilisára tűzték ki – számolt be róla a ZeroHedge.

Képünk illusztráció – Transznemű beavatkozások miatt indulhatnak újabb perek Amerikában
Képünk illusztráció – Transznemű beavatkozások miatt indulhatnak újabb perek Amerikában
Fotó: AFP

A másik ügy Luka Hein nevéhez kötődik, aki szintén tinédzserként esett át melleltávolításon. Ő a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjának orvosait és más szakembereket nevezett meg alperesként.

A portál kiemeli, hogy a közelmúltban New Yorkban már született egy precedensértékű ítélet: egy esküdtszék 2 millió dolláros kártérítést ítélt meg egy fiatal nőnek, miután megállapította, hogy a műtét előkészítése során nem történt megfelelő kommunikáció a páciens mentális egészségi állapotáról.

A lap szerint ezek az ügyek fordulópontot jelenthetnek a nemátalakító orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos jogi vitákban. A felpereseket képviselő jogászok úgy vélik, hogy az ilyen perek komoly hatással lehetnek az egészségügyi intézmények gyakorlatára, különösen akkor, ha a bíróságok műhibát állapítanak meg.

A ZeroHedge beszámolója kitér arra is, hogy az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) nemrégiben közzétett jelentése szerint a gyermekeknél alkalmazott orvosi beavatkozások előnyeit alátámasztó bizonyítékok „nagyon bizonytalanok”, és a dokumentum inkább pszichológiai támogatást javasol.

A cikk szerint több amerikai államban már születtek olyan törvények, amelyek korlátozzák vagy tiltják a kiskorúakon végzett hormonkezeléseket és műtéteket, ugyanakkor a jogi csatározások várhatóan folytatódnak, különösen az elévülési határidők kérdésében. A most előkészítés alatt álló perek nem csupán egyéni ügyek, hanem szélesebb körű társadalmi és jogi viták részévé váltak az Egyesült Államokban – fogalmaz a szerző.

2024 februárjában a floridai székhelyű American College of Pediatricians (ACPeds) állásfoglalást tett közzé, amely szerint a nemi diszfóriával érintett serdülők esetében a nemátalakító beavatkozások – így a pubertásblokkoló kezelések, a hormonkezelések és a sebészeti műtétek – hosszú távon nem javítják a pszichoszociális jólétet.

Az ACPeds közlése szerint legalább hatvan kutatás áttekintése alapján nem mutatható ki érdemi előny a pubertásblokkolók, a kereszt-nemi hormonkezelések vagy a műtéti beavatkozások alkalmazásából. 

Dr. Jane Anderson, a szervezet vezető szerzője és alelnöke a Fox Newsnak úgy nyilatkozott: az elemzések azt mutatják, hogy ezek az eljárások nem hoznak mérhető javulást az érintett fiatalok életminőségében.

Az Origo korábban arról is írt, hogy két orvos ellen indult eljárás, mert a gyanú szerint pénzért végeztek nemátalakító műtéteket a kiskunhalasi kórházban. Az ügy kapcsán kiderült, hogy a településen magánrendelőt is működtettek: a rendelési idő alatt ott dolgoztak, majd ezt követően – a hatóságok szerint engedély nélkül – több százezer forintért hajtottak végre beavatkozásokat.

Az egyik érintett orvos állítólag már korábban is foglalkozott nemátalakító műtétekkel, míg a másik szakember a városban köztiszteletben álló személynek számít.

