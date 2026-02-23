Kiskorúakon végzett nemátalakító műtétek miatt perelnek Amerikában

Az egyik legismertebb felperes Chloe Cole, aki 15 évesen hormonkezelést kapott és kettős masztektómián esett át. Később visszafordította a nemváltási folyamatot, és pert indított a Kaiser Foundation Hospitals és más egészségügyi szolgáltatók ellen. A tárgyalás időpontját 2027 áprilisára tűzték ki – számolt be róla a ZeroHedge.
A másik ügy Luka Hein nevéhez kötődik, aki szintén tinédzserként esett át melleltávolításon. Ő a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjának orvosait és más szakembereket nevezett meg alperesként.
A portál kiemeli, hogy a közelmúltban New Yorkban már született egy precedensértékű ítélet: egy esküdtszék 2 millió dolláros kártérítést ítélt meg egy fiatal nőnek, miután megállapította, hogy a műtét előkészítése során nem történt megfelelő kommunikáció a páciens mentális egészségi állapotáról.
A lap szerint ezek az ügyek fordulópontot jelenthetnek a nemátalakító orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos jogi vitákban. A felpereseket képviselő jogászok úgy vélik, hogy az ilyen perek komoly hatással lehetnek az egészségügyi intézmények gyakorlatára, különösen akkor, ha a bíróságok műhibát állapítanak meg.
A ZeroHedge beszámolója kitér arra is, hogy az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) nemrégiben közzétett jelentése szerint a gyermekeknél alkalmazott orvosi beavatkozások előnyeit alátámasztó bizonyítékok „nagyon bizonytalanok”, és a dokumentum inkább pszichológiai támogatást javasol.
A cikk szerint több amerikai államban már születtek olyan törvények, amelyek korlátozzák vagy tiltják a kiskorúakon végzett hormonkezeléseket és műtéteket, ugyanakkor a jogi csatározások várhatóan folytatódnak, különösen az elévülési határidők kérdésében. A most előkészítés alatt álló perek nem csupán egyéni ügyek, hanem szélesebb körű társadalmi és jogi viták részévé váltak az Egyesült Államokban – fogalmaz a szerző.
2024 februárjában a floridai székhelyű American College of Pediatricians (ACPeds) állásfoglalást tett közzé, amely szerint a nemi diszfóriával érintett serdülők esetében a nemátalakító beavatkozások – így a pubertásblokkoló kezelések, a hormonkezelések és a sebészeti műtétek – hosszú távon nem javítják a pszichoszociális jólétet.
Az ACPeds közlése szerint legalább hatvan kutatás áttekintése alapján nem mutatható ki érdemi előny a pubertásblokkolók, a kereszt-nemi hormonkezelések vagy a műtéti beavatkozások alkalmazásából.
Dr. Jane Anderson, a szervezet vezető szerzője és alelnöke a Fox Newsnak úgy nyilatkozott: az elemzések azt mutatják, hogy ezek az eljárások nem hoznak mérhető javulást az érintett fiatalok életminőségében.
Az Origo korábban arról is írt, hogy két orvos ellen indult eljárás, mert a gyanú szerint pénzért végeztek nemátalakító műtéteket a kiskunhalasi kórházban. Az ügy kapcsán kiderült, hogy a településen magánrendelőt is működtettek: a rendelési idő alatt ott dolgoztak, majd ezt követően – a hatóságok szerint engedély nélkül – több százezer forintért hajtottak végre beavatkozásokat.
Az egyik érintett orvos állítólag már korábban is foglalkozott nemátalakító műtétekkel, míg a másik szakember a városban köztiszteletben álló személynek számít.