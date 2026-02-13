Pistorius felhívása: Berlin még több fegyvert és pénzt kér Ukrajnának

Boris Pistorius közlése szerint Németország Ukrajna további támogatására szólította fel a partnereket.
Johann Wadephul kollégámmal Németország pénzügyminiszterével tegnap aláírtunk egy levelet – immár a harmadikat egymás után – amelyben arra kértük minden szövetségesünket és partnerünket, hogy nyújtsanak intenzívebb támogatást Ukrajnának.
– mondta a német védelmi miniszter.
Pistorius szerint ha nincs hadianyag, akkor adjanak pénzt
Pistorius hangsúlyozta: minden ország tekintse át újra a korábbi raktárkészleteket, hogy kiderüljön, milyen haditechnikai eszközöket, felszereléseket vagy lőszert tud még átadni Kijevnek.
Ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön mit tudunk még tenni és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehetne adni, akkor adjunk pénzt.
– fogalmazott a német politikus.
A német kezdeményezés illeszkedik Berlin azon törekvéséhez, hogy az európai államok nagyobb arányban vállaljanak részt Ukrajna támogatásában.
A német kormány az elmúlt időszakban többször is jelezte: a háború elhúzódása miatt a fenntartható és kiszámítható finanszírozás kulcskérdéssé vált.
Berlin álláspontja egyértelmű: a jelenlegi helyzetben nem elegendő a korábbi vállalások fenntartása, további erőfeszítésekre van szükség Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében.