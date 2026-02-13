Pistorius felhívása: Berlin még több fegyvert és pénzt kér Ukrajnának

Boris Pistorius közlése szerint Németország Ukrajna további támogatására szólította fel a partnereket.

Boris Pistorius német védelmi miniszter (balra) és Johann Wadephul német külügyminiszter a Bundestagban (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Johann Wadephul kollégámmal Németország pénzügyminiszterével tegnap aláírtunk egy levelet – immár a harmadikat egymás után – amelyben arra kértük minden szövetségesünket és partnerünket, hogy nyújtsanak intenzívebb támogatást Ukrajnának.

– mondta a német védelmi miniszter.

Pistorius szerint ha nincs hadianyag, akkor adjanak pénzt

Pistorius hangsúlyozta: minden ország tekintse át újra a korábbi raktárkészleteket, hogy kiderüljön, milyen haditechnikai eszközöket, felszereléseket vagy lőszert tud még átadni Kijevnek.

Ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön mit tudunk még tenni és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehetne adni, akkor adjunk pénzt.

– fogalmazott a német politikus.

Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter (jobbra) és Borisz Pistorius német védelmi miniszter (balra) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) védelmi miniszteri találkozójának alkalmából tartott sajtótájékoztatón a NATO brüsszeli központjában, 2026. február 12-én (Fotó: AFP/John Thys)

A német kezdeményezés illeszkedik Berlin azon törekvéséhez, hogy az európai államok nagyobb arányban vállaljanak részt Ukrajna támogatásában.

A német kormány az elmúlt időszakban többször is jelezte: a háború elhúzódása miatt a fenntartható és kiszámítható finanszírozás kulcskérdéssé vált.

Berlin álláspontja egyértelmű: a jelenlegi helyzetben nem elegendő a korábbi vállalások fenntartása, további erőfeszítésekre van szükség Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében.















































