Véres összecsapás történt a pokrovszki fronton

A pokrovszki frontszakaszon az ukrán erők egy nap alatt, egy támadás során négy orosz katonai szakasz előrenyomulását verték vissza – számolt be az RBC–Ukrajna a Spártai Nemzeti Gárda dandárjának közlésére hivatkozva.

A Pokrovszki frontszakaszon fordulat (Fotó: AFP)

A Spártai Nemzeti Gárda dandárjának január 31-én kiadott jelentése szerint az ellenség mintegy 90 rohamozó katonával indított támadást. A közlemény szerint, az orosz erők Pokrovszki irányban kíséreltek meg előrenyomulni, és a köd leple alatt járművekkel, motorkerékpárokkal próbálták megközelíteni az állásokat.

Az ukrán egységek összehangolt fellépéssel verték vissza a támadást, amelynek következtében az ellenség által indított offenzíva teljesen leállt. A beszámoló szerint egyetlen nap alatt közel négy, orosz csapatokból álló szakaszt semmisítettek meg.

Az ukrán fegyveres erők közlése alapján 80 ellenséges rohamozó katonát megsemmisítettek, kettőt megsebesítettek, további kettőt pedig elfogtak. Emellett 10 ATV-t, 4 motorkerékpárt és 6 ellenséges járművet is megsemmisítettek.

A harcokban részt vevő egységek hangsúlyozták, hogy az összehangolt fellépés, a világos koordináció és a megszerzett tapasztalat tette lehetővé számukra, hogy ne csak megállítsák a támadást, hanem jelentős veszteségeket is okozzanak az ellenségnek.

Korábban az Ukrán Fegyveres Erők 7. hadteste arról számolt be, hogy az orosz erők gépesített támadást indítottak Grisino falu ellen Pokrovszki irányban.

Az ukrán hadsereg visszaverte a támadást, veszteségeket okozva az ellenségnek, ugyanakkor a harcok ekkor még nem értek véget.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának adatai szerint január 31-én este 22 óráig a nap folyamán összesen 303 harci összecsapást regisztráltak a front különböző szakaszain. A legintenzívebb harcok a Pokrovszki, a Hulyajpil és Kostjantinyivka irányában zajlottak.