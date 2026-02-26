Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kapcsolat

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter csapatával kapcsolatban áll Ukrajna – erről írt a Politico egy ukrán kormányzati tanácsadóra hivatkozva. A brüsszeli lap szerint Kijev figyelemmel kíséri a magyar választási kampány alakulását, és a háttérben már zajlanak egyeztetések. A cikk úgy fogalmaz: miközben Magyar a hazai közvélemény előtt árnyalt pozíciót igyekszik felmutatni, nemzetközi színtéren rugalmasabb megközelítést tanúsít Ukrajna és az Európai Unió felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kapcsolatUkrajnaMagyar Péter

Magyar Péter megpróbálta eltitkolni, hogy megegyezett Brüsszellel és Kijevvel, hogy végrehajtja a követeléseiket, a Politico viszont lebuktatta a Tisza Párt elnökét. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Markovics Gábor

A brüsszeli lap által idézett ukrán kormányzati tanácsadó úgy fogalmazott: 

Nem tudjuk, milyen következményei lesznek [a választásnak], ezért óvatosnak kell lennünk,

 majd hozzátette, hogy kapcsolatban állnak Magyar csapatával. Mint mondta: „A nyilvános beszédeit figyelve azonban úgy tűnik, hogy valamivel rugalmasabb, és ezt várjuk tőle.”

A Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltás után enyhülhet Budapest és Ukrajna viszonya. A cikk kiemeli, hogy bár Magyar Péter kampányában más hangvételt alkalmaz, az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tekinti.

A lap ír arról is, hogy a választás tétje túlmutat Magyarországon: az Európai Unióban többen abban reménykednek, hogy egy új magyar vezetés kevésbé blokkolná az Ukrajnának szánt pénzügyi és politikai támogatásokat.

A Politico beszámolója szerint Magyar a müncheni biztonsági konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, és hangsúlyozta, hogy kormányra kerülése esetén elsődleges célja az uniós források biztosítása lenne. A cikk alapján Kijev kivár, de számol a változás lehetőségével – és már most igyekszik felmérni, milyen irányt venne Magyarország egy esetleges politikai fordulat után.

Szijjártó Péter: A kormány visszautasítja a német beavatkozási kísérleteket a választási kampányba
Brüsszel és Kijev megtalálta a tökéletes végrehajtót a háborús tervhez
Putyin atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!