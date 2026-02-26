Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

Magyar Péter megpróbálta eltitkolni, hogy megegyezett Brüsszellel és Kijevvel, hogy végrehajtja a követeléseiket, a Politico viszont lebuktatta a Tisza Párt elnökét.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Markovics Gábor

A brüsszeli lap által idézett ukrán kormányzati tanácsadó úgy fogalmazott:

Nem tudjuk, milyen következményei lesznek [a választásnak], ezért óvatosnak kell lennünk,

majd hozzátette, hogy kapcsolatban állnak Magyar csapatával. Mint mondta: „A nyilvános beszédeit figyelve azonban úgy tűnik, hogy valamivel rugalmasabb, és ezt várjuk tőle.”

A Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltás után enyhülhet Budapest és Ukrajna viszonya. A cikk kiemeli, hogy bár Magyar Péter kampányában más hangvételt alkalmaz, az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tekinti.

A lap ír arról is, hogy a választás tétje túlmutat Magyarországon: az Európai Unióban többen abban reménykednek, hogy egy új magyar vezetés kevésbé blokkolná az Ukrajnának szánt pénzügyi és politikai támogatásokat.

A Politico beszámolója szerint Magyar a müncheni biztonsági konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, és hangsúlyozta, hogy kormányra kerülése esetén elsődleges célja az uniós források biztosítása lenne. A cikk alapján Kijev kivár, de számol a változás lehetőségével – és már most igyekszik felmérni, milyen irányt venne Magyarország egy esetleges politikai fordulat után.