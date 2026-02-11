A CEVIPOF legújabb felmérése szerint mindössze a franciák 22 százaléka bízik a jelenlegi politikai elitben. A pártok és a választott tisztségviselők kifejezetten rossz megítélés alá esnek, a beléjük vetett bizalom a kutatóközpont 2009-es indulása óta nem volt ilyen alacsony – írja a Brussels Signal.

Mélypontra zuhant a politikai elitbe vetett bizalom Franciaországban Fotó: AFP

A lista végén a pártok kullognak: csupán 15 százaléknyian mondták, hogy megbíznak bennük. Ehhez képest a helyi vezetőkről alkotott kép derűsebb: a polgármesterek például 60 százalékos bizalmi mutatóval rendelkeznek. Az államfő, Emmanuel Macron sem áll jobban.

A franciák mindössze 18 százaléka bízik benne, ami tovább romlott a tavalyi adathoz képest.

French President Emmanuel Macron has floated the idea of creating an official media “label”, claiming it would identify “trustworthy” journalism and help fight online “misinformation”. https://t.co/LPmpKt9bAg — Brussels Signal (@brusselssignal) December 1, 2025

Mélypontra zuhant a politikai elitbe vetett bizalom

A parlament iránti bizalom is gyenge, mindössze 20 százalékon áll. A demokratikus rendszer megítélése is drámai. A megkérdezettek valamivel több mint fele – 51 százalék – úgy látja, nincs mire büszkének lenni. Csupán minden ötödik válaszadó hiszi el, hogy a politikusok valóban igyekeznek betartani ígéreteiket.

Sőt, sokan már túl is lépnének a klasszikus modellen: a válaszadók 53 százaléka szerint inkább szakértőknek kellene meghozniuk az ország számára fontos döntéseket.

A válaszadók 43 százaléka szerint a jelenleginél hatékonyabb működésre lenne szükség, még ha ez a demokratikus keretek szűkítésével járna is. 36 százalék egy olyan vezetőt szeretne, akinek nem kell a parlamentnek vagy a választóknak felelnie, és még a katonai irányítás gondolata is támogatókra talált: ezt minden ötödik megkérdezett elfogadhatónak tartja. A franciák 80 százaléka úgy véli, a kormány látja a problémákat, a felelősségvállalást azonban hiányolják.

A franciák 88 százaléka állítja: ha a politikusok kudarcot vallanak, nem vállalják a következményeket.

Éles a kontraszt az országos politika és az állami szolgáltatások megítélése között. Az egészségügyben 79, a katonai rendőrségben 77, a hadseregben 75, a rendőrségben 73, a társadalombiztosításban pedig 68 százalék bízik. A szakszervezetek és a média viszont sereghajtók, 37, illetve 29 százalékkal.

A demokráciát ugyanakkor továbbra is sokan támogatják: 82 százalék ragaszkodik hozzá.

A franciák 79 százaléka gyakoribb népszavazásokat szeretne, 77 százalék támogatná a polgári gyűléseket.

A bizalom eróziójához hozzájárult a legutóbbi választási időszak is. A 2024-es európai parlamenti voksoláson Marine Le Pen pártja súlyos vereséget mért Macron centristáira, ami után az elnök előrehozott választást írt ki. Az eredmény azonban nem hozott stabilitást: többség nélküli, ingatag parlament alakult.

A kulcsfontosságú reformok, köztük a költségvetés rendezése is akadozik. Mindez tovább gyengítette az államfő tekintélyét, és mélyítette a politikai válságot mandátumának 2027-es lejárta előtt. Lapunk arról is beszámolt, hogy Florian Philippot francia politikus szerint Emmanuel Macron az orosz veszéllyel félemlíti meg a lakosságot, miközben katonai előkészületekkel és háborús hangulattal próbálja megtartani a hatalmát. Philippot a Franciaországban zajló katonai hadgyakorlatokat kommentálta, amelyek célja egy esetleges Oroszországgal való fegyveres konfliktusra való felkészülés.

Itt tartunk akkor, amikor egy pszichopata irányítja az országot, aki kizárólag azon gondolkodik, hogyan tarthatja kézben a hatalmat az emberek megfélemlítésével és azzal, hogy ürügyet találjon a választások eltörlésére

– fogalmazott élesen a politikus.