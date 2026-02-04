Hatalmas ukrán lebőgés – Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát

Hírlevél
Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban beszélt az ukrán energetikai létesítmények támadására vonatkozó, egyhetes fegyverszünetről. Donald Trump kijelentette: Putyin „tartotta a szavát.”
TrumpPutyinUkrajna

„A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, hozzátéve: „Ezután Putyin keményen lecsapott rájuk... de tartotta a szavát. Egy hét sok idő – mi mindent elfogadunk.”

Trump: Putyin állta a szavát Fotó: SAUL LOEB / AFP
Trump: Putyin állta a szavát Fotó: SAUL LOEB / AFP

Oroszország február 3-án éjszaka ismét célba vette Ukrajna erőműveit, és a tél egyik legnagyobb támadását indította, több mint 70 rakétát és 450 drónt lőve ki Ukrajna területére – írta a Kyiv Independent.

Tömeges támadás véget vetett az energetikai infrastruktúrára vonatkozó, egyhetes fegyverszünetnek, amelynek keretében Moszkva beleegyezett abba, hogy ideiglenesen felfüggeszti az ukrajnai kritikus infrastruktúra elleni támadásokat, miután Trump január 29-én kijelentette, hogy személyesen kérte Putyint, hogy tartózkodjon Kijev megtámadásától.

Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői várhatóan február 4-5-én találkoznak Abu-Dzabiban.

Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról, azonban annak részleteiről nem beszélt. Korábban az Egyesült Államok világossá tette Ukrajna számára, hogy amerikai biztonsági garanciák csak egy Oroszországgal kötött békemegállapodás után jöhetnek szóba. 

 

Orosz-ukrán háború
