Hatalmas ukrán lebőgés – Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát

„A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, hozzátéve: „Ezután Putyin keményen lecsapott rájuk... de tartotta a szavát. Egy hét sok idő – mi mindent elfogadunk.”
Oroszország február 3-án éjszaka ismét célba vette Ukrajna erőműveit, és a tél egyik legnagyobb támadását indította, több mint 70 rakétát és 450 drónt lőve ki Ukrajna területére – írta a Kyiv Independent.
Tömeges támadás véget vetett az energetikai infrastruktúrára vonatkozó, egyhetes fegyverszünetnek, amelynek keretében Moszkva beleegyezett abba, hogy ideiglenesen felfüggeszti az ukrajnai kritikus infrastruktúra elleni támadásokat, miután Trump január 29-én kijelentette, hogy személyesen kérte Putyint, hogy tartózkodjon Kijev megtámadásától.
Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői várhatóan február 4-5-én találkoznak Abu-Dzabiban.
Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról, azonban annak részleteiről nem beszélt. Korábban az Egyesült Államok világossá tette Ukrajna számára, hogy amerikai biztonsági garanciák csak egy Oroszországgal kötött békemegállapodás után jöhetnek szóba.