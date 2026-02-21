Putyin új törvénye: az FSZB egy mozdulattal lekapcsolhatja bárki internetét

Vlagyimir Putyin február 20-án írta alá azt a jogszabályt, amelynek értelmében az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) utasíthatja a távközlési cégeket, hogy kapcsolják le egyes személyek internetszolgáltatását – írja a Kyiv Independent.

A törvény kötelezővé teszi az együttműködést: ha a biztonsági szolgálat kéri, a szolgáltatóknak azonnal lépniük kell. Ugyanakkor a törvény kimondja, hogy az ilyen lekapcsolások miatt a cégek nem vonhatók jogi felelősségre. Az Astra orosz független médium beszámolója szerint a szabályozás jelentősen átalakítja az orosz kommunikációs törvényt.

A módosítás gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a hatóságok bírósági felügyelet nélkül blokkolják egy adott személy hozzáférését a mobilhálózathoz és az internethez Moszkva ellenőrzése alatt álló területeken – ideértve Ukrajna megszállt régióit is.

A törvényjavaslat gyorsan átment a parlamenten: az Orosz Állami Duma február 17-én végleges olvasatban is elfogadta, miután az első, januári felülvizsgálatot követően felgyorsították az eljárást. A kritikusok szerint a lépés újabb eszközt ad a Kreml kezébe az információáramlás ellenőrzésére. Nem ez az első hasonló intézkedés: az orosz hatóságok nemrég megpróbálták teljesen blokkolni a Meta tulajdonában lévő WhatsApp üzenetküldő alkalmazást is – erről maga a platform számolt be február 12-én.

Tavaly ősszel az orosz digitális fejlesztési minisztérium és a nagy internetszolgáltatók egy úgynevezett „fehér listát” is jóváhagytak. Ez azokat a weboldalakat tartalmazza, amelyek internet-kimaradások idején is elérhetők maradhatnak. A listán állami portálok, nagy piacterek – például az Ozon és a Wildberries –, továbbá a Yandex szolgáltatásai, valamint a Kreml által támogatott közösségi platformok, mint a VKontakte, az Odnoklassniki és a Max messenger is szerepelnek.