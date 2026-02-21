Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Putyin

Putyin új törvénye: az FSZB egy mozdulattal lekapcsolhatja bárki internetét

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely példátlan felhatalmazást ad az orosz biztonsági szolgálatoknak. Az FSZB biztonsági okokra hivatkozva lekapcsolhatja bárki internetét Oroszországban – a szolgáltatók azonban mentesülnek minden jogi felelősség alól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyinorosz-ukrán háborúinternetFSZBOroszország

Vlagyimir Putyin február 20-án írta alá azt a jogszabályt, amelynek értelmében az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) utasíthatja a távközlési cégeket, hogy kapcsolják le egyes személyek internetszolgáltatását – írja a Kyiv Independent.

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely példátlan felhatalmazást ad az orosz biztonsági szolgálatoknak
Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely példátlan felhatalmazást ad az orosz biztonsági szolgálatoknak Fotó: AFP

Putyin példátlan felhatalmazást adott az orosz biztonsági szolgálatoknak

A törvény kötelezővé teszi az együttműködést: ha a biztonsági szolgálat kéri, a szolgáltatóknak azonnal lépniük kell. Ugyanakkor a törvény kimondja, hogy az ilyen lekapcsolások miatt a cégek nem vonhatók jogi felelősségre. Az Astra orosz független médium beszámolója szerint a szabályozás jelentősen átalakítja az orosz kommunikációs törvényt.

A módosítás gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a hatóságok bírósági felügyelet nélkül blokkolják egy adott személy hozzáférését a mobilhálózathoz és az internethez Moszkva ellenőrzése alatt álló területeken – ideértve Ukrajna megszállt régióit is.

A törvényjavaslat gyorsan átment a parlamenten: az Orosz Állami Duma február 17-én végleges olvasatban is elfogadta, miután az első, januári felülvizsgálatot követően felgyorsították az eljárást. A kritikusok szerint a lépés újabb eszközt ad a Kreml kezébe az információáramlás ellenőrzésére. Nem ez az első hasonló intézkedés: az orosz hatóságok nemrég megpróbálták teljesen blokkolni a Meta tulajdonában lévő WhatsApp üzenetküldő alkalmazást is – erről maga a platform számolt be február 12-én.

Nemrég írtunk arról is, hogy az Egyesült Államokban hatósági vizsgálat indult annak tisztázására, hogy a WhatsApp valóban betartja-e a végpontok közötti titkosításra vonatkozó ígéreteit. A vizsgálat alapját olyan állítások adták, amelyek szerint a Meta egyes munkatársai vagy alvállalkozói bizonyos körülmények között hozzáférhettek felhasználói csevegésekhez, ami ellentmondana a szolgáltatás egyik legfontosabb biztonsági állításának.

Tavaly ősszel az orosz digitális fejlesztési minisztérium és a nagy internetszolgáltatók egy úgynevezett „fehér listát” is jóváhagytak. Ez azokat a weboldalakat tartalmazza, amelyek internet-kimaradások idején is elérhetők maradhatnak. A listán állami portálok, nagy piacterek – például az Ozon és a Wildberries –, továbbá a Yandex szolgáltatásai, valamint a Kreml által támogatott közösségi platformok, mint a VKontakte, az Odnoklassniki és a Max messenger is szerepelnek.

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett
ENSZ főtitkár: A technológia jövőjéről nem dönthet néhány milliárdos
Zelenszkij nyíltan fenyegeti a magyarokat, ezért sorskérdés a nemzeti petíció – részletek

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!