Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb ország rúgta fel a migrációs paktumot

Ezt látnia kell!

Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

rakéta

Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet Oroszország

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb súlyos rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen február 12-én hajnalban. A célpontok között Kijev mellett több nagyváros is szerepelt, miközben Moszkva továbbra sem adott választ az Egyesült Államok által javasolt újabb béketárgyalási fordulóra – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rakétatámadásZelenszkijOroszországUkrajna

Rakétatámadás országszerte. Az ukrán légierő helyi idő szerint hajnali 2 óra 20 perc körül figyelmeztetett, hogy orosz ballisztikus rakéták tartanak Kijev irányába. Nem sokkal később robbanások rázták meg az ukrán fővárost, amelyeket azonnali áramkimaradások kísértek, írja a The Kyiv Independent.

rakéta
Éjszaka az oroszok 219 támadó drónt, 24 Iszkander-M/SZ-300 ballisztikus rakétát és egy Kh-59/69 irányított, levegőből indítható rakétát indítottak Ukrajna ellen (Fotó: Ukrán Dezinformáció Elleni Központ)

Rakétatámadás Ukrajna-szerte

Alig fél órával később Sahid-típusú drónok is támadást indítottak a város ellen. 

A légierő emellett arról is beszámolt, hogy rakéták tartanak a Dnyipropetrovszk megyében található Dnyipro és Pavlohrad felé.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a ballisztikus rakéták elsősorban infrastrukturális létesítményeket céloztak. A Darnyickij kerületben előzetes információk szerint egy lakóépület is találatot kapott. Mentőegységeket vezényeltek a Dnyiprovszkij és a Darnyickij városrészekbe.

A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Tímur Tkacsenko arról számolt be, hogy a támadás következtében két ember megsérült. A csapások következményeinek teljes felmérése még folyamatban van.

Energiaválság közepette érkeztek a csapások

Oroszország az őszi és téli hónapokban rendszeresen támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját, különösen az energiahálózatot. A sorozatos csapások miatt több ezer ember maradt áram és fűtés nélkül a fagyos időszakban. Január 14-én Kijevben rendkívüli állapotot is hirdettek az energiaválság miatt.

Február 7-én nagyszabású támadás érte azokat a létesítményeket is, amelyek az ukrán atomerőművek működéséhez kapcsolódnak, valamint a frontvonalaktól távol eső hőerőműveket. Az ukrán közlés szerint ez volt a teljes körű háború legsúlyosabb csapása az atomenergia-hálózathoz kapcsolódó alállomások ellen, és mintegy 50 százalékkal csökkentette a nukleáris eredetű villamosenergia-termelést.

Moszkva nem reagál a béketárgyalási javaslatra

A mostani támadás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban újabb béketárgyalási fordulót javasolt. Volodimir Zelenszkij elmondta: Ukrajna azonnal jelezte részvételi szándékát, Oroszország azonban egyelőre nem adott választ.

Az ukrán elnök szerint Washington egy energiafegyverszünet lehetőségét is felvetette a korábbi, Abu-Dzabiban tartott egyeztetéseken.

Nem kaptunk semmilyen választ az oroszoktól az energiaszünettel kapcsolatban. Épp ellenkezőleg, drón- és rakétatámadások formájában kaptunk választ

– fogalmazott Zelenszkij.

A harcok tehát tovább folytatódnak, miközben a diplomáciai erőfeszítések egyelőre nem hoztak áttörést.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!