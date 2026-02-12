Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet Oroszország

Rakétatámadás országszerte. Az ukrán légierő helyi idő szerint hajnali 2 óra 20 perc körül figyelmeztetett, hogy orosz ballisztikus rakéták tartanak Kijev irányába. Nem sokkal később robbanások rázták meg az ukrán fővárost, amelyeket azonnali áramkimaradások kísértek, írja a The Kyiv Independent.
Rakétatámadás Ukrajna-szerte
Alig fél órával később Sahid-típusú drónok is támadást indítottak a város ellen.
A légierő emellett arról is beszámolt, hogy rakéták tartanak a Dnyipropetrovszk megyében található Dnyipro és Pavlohrad felé.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a ballisztikus rakéták elsősorban infrastrukturális létesítményeket céloztak. A Darnyickij kerületben előzetes információk szerint egy lakóépület is találatot kapott. Mentőegységeket vezényeltek a Dnyiprovszkij és a Darnyickij városrészekbe.
A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Tímur Tkacsenko arról számolt be, hogy a támadás következtében két ember megsérült. A csapások következményeinek teljes felmérése még folyamatban van.
Energiaválság közepette érkeztek a csapások
Oroszország az őszi és téli hónapokban rendszeresen támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját, különösen az energiahálózatot. A sorozatos csapások miatt több ezer ember maradt áram és fűtés nélkül a fagyos időszakban. Január 14-én Kijevben rendkívüli állapotot is hirdettek az energiaválság miatt.
Február 7-én nagyszabású támadás érte azokat a létesítményeket is, amelyek az ukrán atomerőművek működéséhez kapcsolódnak, valamint a frontvonalaktól távol eső hőerőműveket. Az ukrán közlés szerint ez volt a teljes körű háború legsúlyosabb csapása az atomenergia-hálózathoz kapcsolódó alállomások ellen, és mintegy 50 százalékkal csökkentette a nukleáris eredetű villamosenergia-termelést.
Moszkva nem reagál a béketárgyalási javaslatra
A mostani támadás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban újabb béketárgyalási fordulót javasolt. Volodimir Zelenszkij elmondta: Ukrajna azonnal jelezte részvételi szándékát, Oroszország azonban egyelőre nem adott választ.
Az ukrán elnök szerint Washington egy energiafegyverszünet lehetőségét is felvetette a korábbi, Abu-Dzabiban tartott egyeztetéseken.
Nem kaptunk semmilyen választ az oroszoktól az energiaszünettel kapcsolatban. Épp ellenkezőleg, drón- és rakétatámadások formájában kaptunk választ
– fogalmazott Zelenszkij.
A harcok tehát tovább folytatódnak, miközben a diplomáciai erőfeszítések egyelőre nem hoztak áttörést.