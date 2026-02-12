Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet Oroszország

Rakétatámadás országszerte. Az ukrán légierő helyi idő szerint hajnali 2 óra 20 perc körül figyelmeztetett, hogy orosz ballisztikus rakéták tartanak Kijev irányába. Nem sokkal később robbanások rázták meg az ukrán fővárost, amelyeket azonnali áramkimaradások kísértek, írja a The Kyiv Independent.

Éjszaka az oroszok 219 támadó drónt, 24 Iszkander-M/SZ-300 ballisztikus rakétát és egy Kh-59/69 irányított, levegőből indítható rakétát indítottak Ukrajna ellen (Fotó: Ukrán Dezinformáció Elleni Központ)

Rakétatámadás Ukrajna-szerte

Alig fél órával később Sahid-típusú drónok is támadást indítottak a város ellen.

A légierő emellett arról is beszámolt, hogy rakéták tartanak a Dnyipropetrovszk megyében található Dnyipro és Pavlohrad felé.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a ballisztikus rakéták elsősorban infrastrukturális létesítményeket céloztak. A Darnyickij kerületben előzetes információk szerint egy lakóépület is találatot kapott. Mentőegységeket vezényeltek a Dnyiprovszkij és a Darnyickij városrészekbe.

A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Tímur Tkacsenko arról számolt be, hogy a támadás következtében két ember megsérült. A csapások következményeinek teljes felmérése még folyamatban van.

Energiaválság közepette érkeztek a csapások

Oroszország az őszi és téli hónapokban rendszeresen támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját, különösen az energiahálózatot. A sorozatos csapások miatt több ezer ember maradt áram és fűtés nélkül a fagyos időszakban. Január 14-én Kijevben rendkívüli állapotot is hirdettek az energiaválság miatt.

Drones struck Russia overnight, hitting a major military ammo depot and sparking massive explosions.



In the Volgograd region, UAVs struck a warehouse belonging to Russia’s Main Missile and Artillery Directorate. In Kotluban, huge secondary blasts triggered detonations, forcing… pic.twitter.com/Bm0YuV2SBN — KyivPost (@KyivPost) February 12, 2026

Február 7-én nagyszabású támadás érte azokat a létesítményeket is, amelyek az ukrán atomerőművek működéséhez kapcsolódnak, valamint a frontvonalaktól távol eső hőerőműveket. Az ukrán közlés szerint ez volt a teljes körű háború legsúlyosabb csapása az atomenergia-hálózathoz kapcsolódó alállomások ellen, és mintegy 50 százalékkal csökkentette a nukleáris eredetű villamosenergia-termelést.

Explosions were seen in the sky and heard across the city as Russian forces attacked Ukraine's capital of Kyiv, its second largest city of Kharkiv and other centers, officials said, triggering fires and dealing new blows to energy infrastructure https://t.co/RFn0KSW7bN pic.twitter.com/3CowX5YvWg — Reuters (@Reuters) February 3, 2026

Moszkva nem reagál a béketárgyalási javaslatra

A mostani támadás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban újabb béketárgyalási fordulót javasolt. Volodimir Zelenszkij elmondta: Ukrajna azonnal jelezte részvételi szándékát, Oroszország azonban egyelőre nem adott választ.