Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Az ukrán légvédelem helyzete kicsit javult, mert újabb rakéták érkeztek külföldről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszú távon is biztosított lenne az ország védelme. A jelenlegi készletek „a tél végéig valószínűleg nem lesznek elegendőek a stabil védelemhez”, ezért Kijev új módszerekkel próbálkozik, hogy kevesebb drága elfogórakétát kelljen kilőni az ellenséges célpontokra – erről beszélt egy ukrán elemző a rádióban, melyet a ZN szemlézett.

Kérdéses, hogy tavaszig elegendőek lesznek-e a légvédelmi rakéták Ukrajnának Fotó: AFP

Dmitro Zsmailo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ (USCC) ügyvezető igazgatója az Ukrán Rádióban beszélt a légvédelem aktuális helyzetéről. Azt mondta, hogy Ukrajnának jelenleg van ugyan némi rakétatartaléka – főként a Buk légvédelmi rendszerekhez –, de ez a mennyiség korántsem számít jelentősnek. Az elemző szerint a szállítás továbbra is problémás.

Megkaptunk egy bizonyos adagot, de a logisztikai görbe nagymértékben ingadozik. Gyakran befolyásolják külső tényezők, beleértve a nemzetközi tárgyalásokat is, amikor a partnerek késleltetik a segélyek eljuttatását

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a katonai támogatás nem csupán technikai, hanem politikai tényezők függvénye is. Zsmailo egyértelművé tette, hogy a jelenlegi helyzet javult ugyan, de továbbra sem megnyugtató.

Van elég rakétánk? Nem. Van elég rakétánk a tél végéig? Ez egy nyitott kérdés. De a helyzet mindenképpen jobb, mint néhány héttel ezelőtt

– zárta gondolatait. Közben az Ukrán Védelmi Erők igyekeznek csökkenteni a költséges rakéták felhasználását. A beszámolók szerint már olcsóbb eszközökkel is képesek lelőni a „Shaheed” drónokat, például elfogó drónok segítségével. Emellett korszerűsítik a légvédelmi rendszereket, és lézerfegyverek bevezetésén is dolgoznak, hogy hatékonyabban tudjanak védekezni az orosz támadások ellen.

A várakozások szerint érkezhetnek a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas PAC-3 rakéták is, amelyek a Patriot rendszerekhez kapcsolódnak.

A NATO egyes tisztviselői azonban azt állítják, hogy a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták szállítása a PURL program keretében késedelem nélkül történt. A helyzet tehát összetett: miközben a rakétaellátás „jobb, mint néhány héttel ezelőtt”, az ukrán fél maga is elismeri, hogy a készletek szűkösek.