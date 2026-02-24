Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Barátság kőolajvezeték: kiderült, mikor indulhat újra a szállítás

robbanás

Halálos robbanás Moszkvában: rendőrautót ért támadás

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robbanás történt Moszkvában, a Szavelovszkij pályaudvarnál február 23-án késő este; az orosz belügyminisztérium és a Nyomozó Bizottság közlése szerint egy közlekedési rendőr életét vesztette, kettő pedig megsebesült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanásMoszkvarendőr

Az orosz belügyminisztérium hivatalos szóvivője arról számolt be, hogy a robbanásban – amely egy közlekedési rendőrségi jármű közelében történt – életét vesztette Gyenyisz Bratuscsenko rendőr főhadnagy.

Robbanás történt Moszkvában, a Szavelovszkij pályaudvar terén (Fotó: AFP)
Robbanás történt Moszkvában, a Szavelovszkij pályaudvarnál (Fotó: AFP)

A Szavelovszkij pályaudvar a város tíz legnagyobb vasúti végállomásának egyike, és a fővárostól északra fekvő elővárosi útvonalak egyik elsődleges csomópontja – írja a The Kyiv Independent.

Az előzetes jelentések szerint egy azonosítatlan férfi helyi idő szerint éjfél körül egy „ismeretlen robbanószerkezetet” dobott egy parkoló rendőrautóra, majd az incidenst rögzítette és elmenekült a helyszínről.

A térfigyelő kamerák felvételeinek átvizsgálását és a helyszíni szemlét követően azonban a nyomozók később azt közölték, hogy az elkövető a helyszínen életét vesztette.

Az orosz fővárosban történt incidens ugyanazon a napon történt, amikor Ukrajna-szerte több robbantásos támadás érte a rendvédelmi létesítményeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!