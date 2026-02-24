Halálos robbanás Moszkvában: rendőrautót ért támadás

Az orosz belügyminisztérium hivatalos szóvivője arról számolt be, hogy a robbanásban – amely egy közlekedési rendőrségi jármű közelében történt – életét vesztette Gyenyisz Bratuscsenko rendőr főhadnagy.
A Szavelovszkij pályaudvar a város tíz legnagyobb vasúti végállomásának egyike, és a fővárostól északra fekvő elővárosi útvonalak egyik elsődleges csomópontja – írja a The Kyiv Independent.
Az előzetes jelentések szerint egy azonosítatlan férfi helyi idő szerint éjfél körül egy „ismeretlen robbanószerkezetet” dobott egy parkoló rendőrautóra, majd az incidenst rögzítette és elmenekült a helyszínről.
A térfigyelő kamerák felvételeinek átvizsgálását és a helyszíni szemlét követően azonban a nyomozók később azt közölték, hogy az elkövető a helyszínen életét vesztette.
Az orosz fővárosban történt incidens ugyanazon a napon történt, amikor Ukrajna-szerte több robbantásos támadás érte a rendvédelmi létesítményeket.