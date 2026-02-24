Halálos robbanás Moszkvában: rendőrautót ért támadás

Az orosz belügyminisztérium hivatalos szóvivője arról számolt be, hogy a robbanásban – amely egy közlekedési rendőrségi jármű közelében történt – életét vesztette Gyenyisz Bratuscsenko rendőr főhadnagy.

Robbanás történt Moszkvában, a Szavelovszkij pályaudvarnál (Fotó: AFP)

A Szavelovszkij pályaudvar a város tíz legnagyobb vasúti végállomásának egyike, és a fővárostól északra fekvő elővárosi útvonalak egyik elsődleges csomópontja – írja a The Kyiv Independent.

Moskova'da Savelovskaya istasyonu yakınlarında trafik polis aracı patladı. Bir polis memuru öldü, bir diğeri yaralandı. pic.twitter.com/V7LLUIojHx — ASİMDER (@AsimderGoksel) February 24, 2026

Az előzetes jelentések szerint egy azonosítatlan férfi helyi idő szerint éjfél körül egy „ismeretlen robbanószerkezetet” dobott egy parkoló rendőrautóra, majd az incidenst rögzítette és elmenekült a helyszínről.

A térfigyelő kamerák felvételeinek átvizsgálását és a helyszíni szemlét követően azonban a nyomozók később azt közölték, hogy az elkövető a helyszínen életét vesztette.

Искорёженное авто и обломки: следователи работают на месте взрыва у Савёловского вокзала.



В результате ЧП погиб 34-летний полицейский Денис Братущенко. Двое его коллег — в больнице. Их семьям окажут необходимую помощь, сообщила Ирина Волк pic.twitter.com/Fw6xzNOSvg — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) February 24, 2026

Az orosz fővárosban történt incidens ugyanazon a napon történt, amikor Ukrajna-szerte több robbantásos támadás érte a rendvédelmi létesítményeket.