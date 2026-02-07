Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Sport

Micsoda?! Liu Shaolin Sándor mégis ott van a téli olimpián? – fotó

Ukrajna

Robbant a korrupciós bomba Ukrajnában

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét egy korrupciós ügy borzolja a kedélyeket Ukrajnában, miután nemrég a határőrség korábbi vezetőjéről derült ki, hogy csempészeket segített. Az ukrán hatóságok közlése szerint Szerhij Deinekó kétszázezer eurót kapott kézbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnakorrupcióhatárőrség

Ismét egy korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, ezúttal a határőrség korábbi parancsnokát vádolják azzal, hogy kenőpénzért segített illegális tevékenységben. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok jelentése szerint Szerhij Deinekó kétszázezer eurót kapott kézhez egy csempészcsoport tagjaitól – írja a Kyiv Independet. 

Ezúttal egy ukrán határőrparancsnok került korrupciós botrányba
Ezúttal egy ukrán határőrparancsnok került korrupciós botrányba 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint a határőrség korábbi vezetője kenőpénzért segített egy csoportot, akik cigarettacsempészetben utaztak. A csoport – ami az információk szerint ukrán diplomaták rokonaiból állt – hamis diplomata rendszámok segítségével csempészték az árut, mert így nem kellett a normál határellenőrzésen részt venniük. 

A banda a műveletbe ennek ellenére bevonta Szerhij Deinekót, aki a 2023-as évben az információk szerint több mint kétszázezer eurót tett zsebre. 

Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője február 6-án azt nyilatkozta, hogy egy február 2-án kelt parancs értelmében elbocsátották katonai szolgálatából. a parancsnokot. A felmondás pontos okát azonban akkor még nem nevezték meg. 

Virágzik az ukrán korrupció 

Mint ismeretes, az elmúlt fél évben egymást érték a korrupciós botrányok Ukrajnában. A legnagyobb ezek közül egyértelműen a Timur Mindics üzletembertől indult ügy volt, amely az állami energetikai szektort érintette és amely egészen a kormányzat felső köréig ért. A botrány kapcsán házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjénél. 

Jermak az információk szerint kulcs figurája lehetett a hálózatnak, az üggyel összefüggésben pedig Jermak később lemondott tisztségéről. 

Vádemelés ugyanakkor még nem történt, miután Mindics még az eljárások előtt elmenekült az országból, Jermak pedig – hiába a pozíció vesztés – a hírek szerint továbbra is érinthetetlen. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!