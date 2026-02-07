Robbant a korrupciós bomba Ukrajnában

Ismét egy korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, ezúttal a határőrség korábbi parancsnokát vádolják azzal, hogy kenőpénzért segített illegális tevékenységben. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok jelentése szerint Szerhij Deinekó kétszázezer eurót kapott kézhez egy csempészcsoport tagjaitól – írja a Kyiv Independet.

Ezúttal egy ukrán határőrparancsnok került korrupciós botrányba

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint a határőrség korábbi vezetője kenőpénzért segített egy csoportot, akik cigarettacsempészetben utaztak. A csoport – ami az információk szerint ukrán diplomaták rokonaiból állt – hamis diplomata rendszámok segítségével csempészték az árut, mert így nem kellett a normál határellenőrzésen részt venniük.

A banda a műveletbe ennek ellenére bevonta Szerhij Deinekót, aki a 2023-as évben az információk szerint több mint kétszázezer eurót tett zsebre.

Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője február 6-án azt nyilatkozta, hogy egy február 2-án kelt parancs értelmében elbocsátották katonai szolgálatából. a parancsnokot. A felmondás pontos okát azonban akkor még nem nevezték meg.

Virágzik az ukrán korrupció

Mint ismeretes, az elmúlt fél évben egymást érték a korrupciós botrányok Ukrajnában. A legnagyobb ezek közül egyértelműen a Timur Mindics üzletembertől indult ügy volt, amely az állami energetikai szektort érintette és amely egészen a kormányzat felső köréig ért. A botrány kapcsán házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjénél.

Jermak az információk szerint kulcs figurája lehetett a hálózatnak, az üggyel összefüggésben pedig Jermak később lemondott tisztségéről.

Vádemelés ugyanakkor még nem történt, miután Mindics még az eljárások előtt elmenekült az országból, Jermak pedig – hiába a pozíció vesztés – a hírek szerint továbbra is érinthetetlen.