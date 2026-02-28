Robert C. Castel: Irán téves kalkulációja háborúhoz vezetett + videó

Castel a légiriadók és elfogórakéták indítása közben arról beszélt: Irán abban bízhatott, hogy a tárgyalások elhúzásával – például egy esetleges bécsi technikai egyeztetés kilátásba helyezésével – időt nyerhet. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a genfi tárgyalások során adott iráni válaszok Donald Trump számára a diplomácia végét jelentették, ami szerinte a katonai konfliktus irányába tolta az eseményeket.
A szakértő szerint Irán bizonyos értelemben saját önbizalmának és kalkulációjának eshetett áldozatul, miközben Izrael és az Egyesült Államok is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Teherán a diplomáciai folyamat folytathatóságában bízzon. Castel úgy látja: ezek a téves számítások végül háborús helyzethez vezettek.
Bejelentkezése végén a biztonsági helyzetre hivatkozva megszakította elemzését, jelezve: a folytatásban további értékeléssel jelentkezik.