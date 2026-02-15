Marco Rubio hamarosan Budapestre érkezik

Az amerikai diplomácia vezetőjének látogatása a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is jelentős esemény.
Ahogyan arról korábban írtunk, Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapestre látogat, ahol magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés megerősítéséről. A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése és az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.
Elemzői vélemény szerint a látogatás Donald Trump esetleges budapesti útját is előkészítheti, valamint szóba kerülhet egy tervezett békecsúcs és az atomenergia terén zajló együttműködés, köztük a Paks 2 beruházás is.
Aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban
Az elmúlt év során az amerikai–magyar kapcsolatok jelentős átalakuláson mentek keresztül. A korábbi, ideológiai jellegű vitákkal terhelt időszakot mára felváltotta az a szemlélet, amelyben a nemzeti szuverenitás, a család szerepe és a közös nyugati értékek védelme képezi az együttműködés alapját. Nemcsak Orbán Viktor és Donald Trump között alakult ki szoros személyes kapcsolat, hanem a két kormány közötti partnerség is látványosan megerősödött.
Mint arról korábban beszámoltunk, a washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés területén. A tárgyalások középpontjában az orosz–ukrán háború, a békerendezés lehetősége, valamint a hadiipari és energetikai együttműködés állt. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: Magyarország olyan tárgyalási lehetőséget kapott az Egyesült Államokkal, amely a térségben egyedülállónak számít.
A két vezető számos kérdésben azonos álláspontot képvisel. Egyaránt a békepolitikát hangsúlyozzák a háború elhúzódásával szemben, következetesen fellépnek az illegális migráció ellen, és fontosnak tartják a kábítószer-kereskedelem visszaszorítását. Donald Trump a szigorú bevándorláspolitikát és a határok védelmét példaértékűnek nevezte, és elismerően szólt a magyar miniszterelnök migrációs politikájáról. Az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy az uniós vezetőknek nagyobb tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.
Donald Trump kiáll Orbán Viktor újraválasztása mellett
Trump korábban a közösségi médiában is méltatta a magyar miniszterelnököt, ahol így fogalmazott:
„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért.”
Majd hozzátette:
Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének.
Budapest a békediplomácia középpontjában
Az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott békekonferencián – ahol hivatalosan is aláírták a gázai háborút lezáró megállapodást – több mint húsz ország vezetője vett részt, köztük a magyar miniszterelnök is.
Az eseményen Trump szó szerint így fogalmazott:
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető.
Az amerikai elnök azt is hangsúlyozta, hogy a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
Trump felvetette annak lehetőségét is, hogy Budapest adhatna otthont egy jövőbeli nemzetközi csúcstalálkozónak. Diplomáciai körök szerint ez azt jelzi, hogy Magyarország a békepárti álláspont következetes képviseletével nemcsak regionális, hanem nemzetközi szinten is egyre hangsúlyosabb szereplővé válik.
Ezt a folyamatot erősítette az is, hogy Donald Trump külön levélben hívta meg Orbán Viktort a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A meghívás újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarországot a békefolyamat egyik fontos partnerének tekintik a nemzetközi színtéren.