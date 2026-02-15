Marco Rubio hamarosan Budapestre érkezik

Az amerikai diplomácia vezetőjének látogatása a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is jelentős esemény.

Marco Rubio Budapestre látogat (Fotó: AFP)

Ahogyan arról korábban írtunk, Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapestre látogat, ahol magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés megerősítéséről. A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése és az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.

Elemzői vélemény szerint a látogatás Donald Trump esetleges budapesti útját is előkészítheti, valamint szóba kerülhet egy tervezett békecsúcs és az atomenergia terén zajló együttműködés, köztük a Paks 2 beruházás is.

Aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban

Az elmúlt év során az amerikai–magyar kapcsolatok jelentős átalakuláson mentek keresztül. A korábbi, ideológiai jellegű vitákkal terhelt időszakot mára felváltotta az a szemlélet, amelyben a nemzeti szuverenitás, a család szerepe és a közös nyugati értékek védelme képezi az együttműködés alapját. Nemcsak Orbán Viktor és Donald Trump között alakult ki szoros személyes kapcsolat, hanem a két kormány közötti partnerség is látványosan megerősödött.

Mint arról korábban beszámoltunk, a washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés területén. A tárgyalások középpontjában az orosz–ukrán háború, a békerendezés lehetősége, valamint a hadiipari és energetikai együttműködés állt. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: Magyarország olyan tárgyalási lehetőséget kapott az Egyesült Államokkal, amely a térségben egyedülállónak számít.

A két vezető számos kérdésben azonos álláspontot képvisel. Egyaránt a békepolitikát hangsúlyozzák a háború elhúzódásával szemben, következetesen fellépnek az illegális migráció ellen, és fontosnak tartják a kábítószer-kereskedelem visszaszorítását. Donald Trump a szigorú bevándorláspolitikát és a határok védelmét példaértékűnek nevezte, és elismerően szólt a magyar miniszterelnök migrációs politikájáról. Az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy az uniós vezetőknek nagyobb tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.