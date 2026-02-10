Az amerikai diplomácia vezetője február 16-án Budapestre látogat

Hírlevél
6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 16-án Budapestre látogat, ahol magas rangú magyar tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítse a kétoldalú és regionális együttműködést. A látogatás során kiemelt téma lesz a globális konfliktusok békés rendezése és az Egyesült Államok–Magyarország energiaügyi partnersége.
Marco RubioPartnerségBudapestkülügyminiszterEgyesült Államok

Marco Rubio külügyminiszter február 13-15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián, majd ezt követően február 15-16. között Pozsonyba és Budapestre utazik, erősítette meg honlapján az amerikai külügyminisztérium.

Rubio
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: Getty Images/AFP/Chip Somodevilla)

Budapesti látogatása során Marco Rubio kulcsfontosságú magyar tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítse közös kétoldalú és regionális érdekeinket, beleértve a békefolyamatok iránti elkötelezettségünket a globális konfliktusok megoldásában, valamint az Egyesült Államok- Magyarország energia partnerség iránt.

Rubio Budapesten kétoldalú és regionális kérdésekről tárgyal majd, így például a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatokról, vagy épp az amerikai-magyar energiaügyi együttműködésről.

Rubio Trump budapesti útját készítheti elő 

Mint ismert, Orbán Viktor meghívta Donald Trumpot Magyarországra, a mostani külügyminiszteri látogató ennek előkészítése is lehet.

írja közösségi oldalán Deák Dániel a XXI. Század Intézet elemzője.

Továbbá az amerikai és az orosz elnök megállapodott abban, hogy Budapesten fognak majd találkozni, itt lesz a békecsúcs, így ez is mindenképpen napirenden lesz. Emellett Magyarország az atomenergia területén is együttműködik az amerikaiakkal Paks 2 kapcsán, melynek építése a napokban kezdődött meg

– zárta bejegyzését az elemző.

Rubio látogatása kiemelten fontos diplomáciai esemény, amely megerősítheti Magyarország szerepét a nemzetközi békefolyamatokban és az energiaügyi együttműködésben.

 

 

