Az amerikai diplomácia újabb fontos egyeztetésre készülhet. Marco Rubio arról beszélt, hogy jó esély mutatkozik arra, hogy a napokban személyesen is találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a müncheni biztonsági konferencián. A politikus közben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az orosz támadások a tél kellős közepén különösen súlyos szenvedést okoznak a civileknek.
Marco Rubioorosz-ukrán háborúMüncheni Biztonsági KonferenciaZelenszkij

Marco Rubio Münchenbe indulása előtt újságíróknak nyilatkozva jelezte, hogy a találkozó nincs száz százalékig kőbe vésve, de reméli, hogy sikerül sort keríteni rá február 13. és 15. között, amikor a bajorországi fővárosban rendezik meg az éves nemzetközi fórumot. Mint fogalmazott, „van esély rá”, hogy egyeztetni tudnak – írja a 24TV.

Rubio Münchenben találkozhat Zelenszkijjel, a szenvedő ukrán civilek miatt aggódik
Rubio Münchenben találkozhat Zelenszkijjel, a szenvedő ukrán civilek miatt aggódik Fotó: AFP

Rubio nem kertelt

A France24 beszámolója szerint az amerikai külügyminiszter nem kertelt, keményen beszélt a mostani állapotokról. Úgy véli, a hideg csak rátesz egy lapáttal a háború terheire, amit elsősorban az emberek viselnek.

Ez szörnyű. Éppen ezért szeretnénk, hogy a háború véget érjen. Az emberek szenvednek. Ez a leghidegebb időszak az évben. Elképzelhetetlen a szenvedés. Ez a baj a háborúval

– jelentette ki. Rubio hozzátette: Washington már több mint egy éve folyamatosan azon dolgozik, hogy lezárja a konfliktust. 

Az The Atlantic arról írt, hogy Donald Trump akár már a következő hetekben bejelentheti: kiszáll az ukrajnai békefolyamatból. A lap szerint a republikánus politikus inkább a választási kampányára koncentrálna. Korábban a Financial Times is arról cikkezett, hogy Washington nyomást gyakorolhat Kijevre. 

A gazdasági lap szerint az amerikai fél azt szeretné, ha az ukrán választásokat és a békemegállapodásról szóló népszavazást még a nyár előtt lebonyolítanák, sőt egy május közepi határidő is felmerült. 

A cikk azt is állította, hogy ellenkező esetben biztonsági garanciák maradhatnak el. Zelenszkij ezt vitatta. Az ukrán elnök világossá tette: országában akkor lehet választásokat tartani, ha tűzszünet lép életbe és megfelelő garanciákat kapnak. 

 

Orosz-ukrán háború
