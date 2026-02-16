Hírlevél
Marco Rubio

Marco Rubio Budapesten – kövesse velünk élőben a sajtótájékoztatót az amerikai–magyar csúcs után – videó

Az amerikai külügyminiszter február közepén kezdte meg európai útját. Jelen volt a Müncheni Biztonsági Konferencia programján, ezt követően pedig Szlovákiába, majd Budapestre érkezett. Marco Rubio vezető magyar tisztviselőkkel találkozott a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget. Hétfőn sajtótájékoztatót tartanak az amerikai–magyar csúcs után – kövesse velünk élőben.
Marco Rubiomagyar-amerikai kapcsolatSzijjártó PéterBudapestOrbán Viktormagyar kormánystratégiai együttműködés

Marco Rubio Budapesten magyar vezetőkkel egyeztetett. A tárgyalásokon szóba kerültek a világ különböző konfliktusainak rendezését célzó béke-erőfeszítések, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai együttműködés elmélyítése is.

Marco Rubio február közepén európai körútra indult
Marco Rubio február közepén európai körútra indult. Fotó: AFP

Cikkünk frissül.

 

