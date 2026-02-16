Marco Rubio Budapesten – kövesse velünk élőben a sajtótájékoztatót az amerikai–magyar csúcs után – videó

Az amerikai külügyminiszter február közepén kezdte meg európai útját. Jelen volt a Müncheni Biztonsági Konferencia programján, ezt követően pedig Szlovákiába, majd Budapestre érkezett. Marco Rubio vezető magyar tisztviselőkkel találkozott a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget. Hétfőn sajtótájékoztatót tartanak az amerikai–magyar csúcs után – kövesse velünk élőben.

Vágólapra másolva!

Marco Rubio Budapesten magyar vezetőkkel egyeztetett. A tárgyalásokon szóba kerültek a világ különböző konfliktusainak rendezését célzó béke-erőfeszítések, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai együttműködés elmélyítése is. Marco Rubio február közepén európai körútra indult. Fotó: AFP Cikkünk frissül.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!