Rutte kimondta: európai pénzből érkeznek az amerikai fegyverek Ukrajnába

Az Egyesült Államok havonta mintegy egymilliárd euró értékben szállít fegyvereket Ukrajnának, amelyeket európai országok és Kanada finanszíroznak – közölte Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

Hangsúlyozta, hogy a szállítások költségeit európai országok és Kanada fedezik. Tájékoztatása szerint 2026-ban összesen körülbelül 15 milliárd dollár értékű amerikai fegyver juthat el Ukrajnába.

Az interjúban Rutte kiemelte: a fegyverszállítások folyamatosak és megszakítás nélkül zajlanak, és a támogatás kulcsfontosságú Ukrajna védelmi képességeinek fenntartásához.

Nyilatkozat a PURL-program finanszírozásáról

A NATO főtitkára korábban arról beszélt, hogy bízik abban: az Ukrajna Fegyveres Erői számára a Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) program keretében biztosított amerikai gyártmányú fegyverek finanszírozása a terveknek megfelelően megvalósul. Egy brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Ukrajna által jelzett, több mint 15 milliárd dolláros finanszírozási igény teljes egészében előteremthető – számolt be az Eurointegration.

Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy a létfontosságú amerikai felszerelések szállítása Ukrajnába folytatódni fog. Ahogy tegnap is mondtam, ez az ukrán légvédelem kritikus szükségleteinek mintegy 90 százalékát jelenti, ami a Patriot rendszereket illeti”

– fogalmazott.

Rutte nem nevezte meg, mely országokat várja a PURL-program finanszírozói között. „Teljesen biztos vagyok benne, hogy a szállítás folytatódni fog, és képesek leszünk elegendő forrást előteremteni ehhez” – mondta, majd hozzátette: „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szükséges pénz rendelkezésre álljon.”

Február 12-én az Egyesült Királyság további 500 millió font értékű sürgős légvédelmi támogatást jelentett be Ukrajna számára, Svédország pedig új hozzájárulást készít elő a PURL-programhoz.