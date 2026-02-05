Lengyelországban az Állami Védelmi Szolgálat (SOP) egyik tisztjét – akit a hatályos adatvédelmi jogszabályok miatt nem lehet megnevezni– azon a felvételen azonosították, amelyet a TV Republika sugárzott. A tiszt korábban Radoslaw Sikorski külügyminiszter személyi védelméért felelt. A felvételeken az hallható, amint a tiszt halálosan megfenyegeti Nisztort, sőt még az újságíró kutyáinak megölését is kilátásba helyezi – számolt be róla a Brussels Signal.
Sikorski testőre a botrány középpontjában
A beszélgetés 2024 februárjában zajlott az SOP több tisztje között, és egyértelműen Nisztor korábbi cikkei váltották ki az indulatokat. A felvételen elhangzó kijelentések rendkívül durva hangvételűek: a tiszt arról beszél, hogy gumibottal eltöri az újságíró lábait, majd üzemanyaggal önti le és felgyújtja. A felvételen durva, trágár kifejezések hangzanak el. Nisztor a történtek nyilvánosságra kerülése után megdöbbenésének adott hangot.
Mint fogalmazott: elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan ember, aki az állam legfontosabb vezetőinek védelmét látja el, ilyen jellegű fenyegetéseket engedjen meg magának egy újságíróval szemben.
Kiemelte: az érintett tiszt egészen a közelmúltig a lengyel külügyminiszter biztonsági csapatának tagja volt. A konfliktus hátterében nagy valószínűséggel Nisztor korábbi publikációi állnak. Az újságíró több cikkében és könyvében is foglalkozott az SOP érintett tisztjének tevékenységével, köztük a Sharks of War: Who Really Profits from Trading Polish Weapons? című kiadványban. Ezek az anyagok a tiszt kétes kapcsolatait taglalták. Nisztor már 2014-ben, a Wprost hetilapban megjelent írásában is felhívta a figyelmet arra, hogy
Sikorski biztonsági környezetében olyan személyek dolgozhatnak, akiknek kapcsolatrendszere nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
Akkori állítása szerint az érintett tiszt kapcsolatban állt egy francia fegyverkereskedővel, akit külföldi hírszerző szolgálatokkal való összefonódással gyanúsítottak. A cikk szerint 2012 januárjában együtt utaztak Afrikába, egy Gambia elnöke által bérelt magánrepülőgépen, miközben a tiszt hivatalosan szabadságon volt, és erről nem tájékoztatta feletteseit.
A felvételek nyilvánosságra kerülése után a rendőrséget megkeresték az üggyel kapcsolatban, ám érdemi válasz sokáig nem érkezett.
Később közölték: az érintett tisztet különböző vádak alapján felfüggesztették, és az ügyészséget is tájékoztatták az újságíróval szembeni fenyegetésekről.
Az ügy politikai kontextusa sem elhanyagolható. A TV Republika Lengyelország legnézettebb konzervatív hírcsatornája, amely élesen bírálja Donald Tusk miniszterelnök kormányát. A csatornát a kabinet többször kizárta hivatalos sajtótájékoztatókról, ami a média szerint a kritikus hangok elhallgattatására irányuló törekvés.
Tomasz Sakiewicz, a TV Republika vezérigazgatója szerint az elmúlt időszakban több mint száz ügyészi vizsgálat indult a csatorna újságírói ellen, írja a Niezalezna. Álláspontja szerint mindez egyértelműen a megfélemlítés és a politikai nyomásgyakorlás eszköze, amely súlyosan veszélyezteti a sajtószabadságot Lengyelországban.
A lengyel külügyminiszter mindent megadna, hogy Ukrajna folytassa a háborút
Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz-ukrán háború kapcsán figyelmeztetett a gazdasági kompromisszumokra, hangsúlyozva, hogy a Nyugatnak folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát fegyverekkel és hírszerzési adatokkal. Sikorski kiemelte, hogy a konfliktus gazdasági terhei Putyin hatalmi döntéseit is befolyásolják, és hogy Lengyelország kész fizetni a védelemért, hogy elkerülje a történelmi hibák megismétlődését.