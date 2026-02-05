Halálos fenyegetés egy újságíró ellen: Sikorski testőre a botrány középpontjában

Lengyelországban az Állami Védelmi Szolgálat (SOP) egyik tisztjét – akit a hatályos adatvédelmi jogszabályok miatt nem lehet megnevezni– azon a felvételen azonosították, amelyet a TV Republika sugárzott. A tiszt korábban Radoslaw Sikorski külügyminiszter személyi védelméért felelt. A felvételeken az hallható, amint a tiszt halálosan megfenyegeti Nisztort, sőt még az újságíró kutyáinak megölését is kilátásba helyezi – számolt be róla a Brussels Signal.

Sikorski testőre a botrány középpontjában

A beszélgetés 2024 februárjában zajlott az SOP több tisztje között, és egyértelműen Nisztor korábbi cikkei váltották ki az indulatokat. A felvételen elhangzó kijelentések rendkívül durva hangvételűek: a tiszt arról beszél, hogy gumibottal eltöri az újságíró lábait, majd üzemanyaggal önti le és felgyújtja. A felvételen durva, trágár kifejezések hangzanak el. Nisztor a történtek nyilvánosságra kerülése után megdöbbenésének adott hangot.

Mint fogalmazott: elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan ember, aki az állam legfontosabb vezetőinek védelmét látja el, ilyen jellegű fenyegetéseket engedjen meg magának egy újságíróval szemben.

Kiemelte: az érintett tiszt egészen a közelmúltig a lengyel külügyminiszter biztonsági csapatának tagja volt. A konfliktus hátterében nagy valószínűséggel Nisztor korábbi publikációi állnak. Az újságíró több cikkében és könyvében is foglalkozott az SOP érintett tisztjének tevékenységével, köztük a Sharks of War: Who Really Profits from Trading Polish Weapons? című kiadványban. Ezek az anyagok a tiszt kétes kapcsolatait taglalták. Nisztor már 2014-ben, a Wprost hetilapban megjelent írásában is felhívta a figyelmet arra, hogy

Sikorski biztonsági környezetében olyan személyek dolgozhatnak, akiknek kapcsolatrendszere nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

Ochroniarz Sikorskiego planował morderstwo redaktora @PNisztor.

To wstrząsające. Rosyjskie standardy są już w Polsce obecne. Dymisja Siemoniaka i Kierwinskiego to minimum. Ten ostatni stanowi szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kompletnie nie panuje nad służbami. pic.twitter.com/dMURS1XiFB — Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) February 3, 2026

Akkori állítása szerint az érintett tiszt kapcsolatban állt egy francia fegyverkereskedővel, akit külföldi hírszerző szolgálatokkal való összefonódással gyanúsítottak. A cikk szerint 2012 januárjában együtt utaztak Afrikába, egy Gambia elnöke által bérelt magánrepülőgépen, miközben a tiszt hivatalosan szabadságon volt, és erről nem tájékoztatta feletteseit.

A felvételek nyilvánosságra kerülése után a rendőrséget megkeresték az üggyel kapcsolatban, ám érdemi válasz sokáig nem érkezett.

Később közölték: az érintett tisztet különböző vádak alapján felfüggesztették, és az ügyészséget is tájékoztatták az újságíróval szembeni fenyegetésekről.

Az ügy politikai kontextusa sem elhanyagolható. A TV Republika Lengyelország legnézettebb konzervatív hírcsatornája, amely élesen bírálja Donald Tusk miniszterelnök kormányát. A csatornát a kabinet többször kizárta hivatalos sajtótájékoztatókról, ami a média szerint a kritikus hangok elhallgattatására irányuló törekvés.

Tomasz Sakiewicz, a TV Republika vezérigazgatója szerint az elmúlt időszakban több mint száz ügyészi vizsgálat indult a csatorna újságírói ellen, írja a Niezalezna. Álláspontja szerint mindez egyértelműen a megfélemlítés és a politikai nyomásgyakorlás eszköze, amely súlyosan veszélyezteti a sajtószabadságot Lengyelországban.