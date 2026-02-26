Elkapták a sorozók: súlyos agyi sérülésekbe halt bele az áldozat

Hírlevél
Az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin súlyos fejsérülések következtében hunyt el – állapította meg az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat. Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe emberölés gyanújával. A kényszermozgósításhoz köthető kegyetlenségek napi szintűek Ukrajnában. A civilek már jobban félnek a sorozóktól, mint a fronttól.
kényszersorozásDnyiproorosz-ukrán háborúagysérülés

Közzétették az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának hivatalos okát – szúrta ki a hirado.hu

A civilek már jobban félnek a sorozóktól, mint a fronttól (Fotó: AFP)
A civilek már jobban félnek a sorozóktól, mint a fronttól (Fotó: AFP)

Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe a férfi meggyilkolásának gyanújával.

A Keleti Régió védelmi ügyeivel foglalkozó különleges ügyészségének vezetője, Nyikolaj Szinelnyikov közölte: az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint a halált súlyos sérülések okozták, köztük agyödéma, koponyatörés és zárt koponya-agysérülés.

Korábban a Dnyipropetrovszk megye területén három TCK-alkalmazottat tartóztattak le azzal a gyanúval, hogy halálra vertek egy civilt. 

A férfi február 7-én, éjfél után halt meg; a szakértői vélemény szerint fejsérülés következtében. A nyomozás során egy gépjárművet is lefoglaltak, amelyben a férfi vérének nyomait rögzítették – számolt be róla a Strana ukrán hírportál.

Korábbi sajtóbeszámolók szerint Dnyipro közelében hadkiegészítő munkatársak és rendőrök bántalmaztak és elvittek egy helyi újságírót, egy másik esetben pedig Szumi városában egy férfi halálos bántalmazásáról érkezett hír.

 

