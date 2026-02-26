Elkapták a sorozók: súlyos agyi sérülésekbe halt bele az áldozat

Közzétették az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának hivatalos okát – szúrta ki a hirado.hu
Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe a férfi meggyilkolásának gyanújával.
A Keleti Régió védelmi ügyeivel foglalkozó különleges ügyészségének vezetője, Nyikolaj Szinelnyikov közölte: az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint a halált súlyos sérülések okozták, köztük agyödéma, koponyatörés és zárt koponya-agysérülés.
Korábban a Dnyipropetrovszk megye területén három TCK-alkalmazottat tartóztattak le azzal a gyanúval, hogy halálra vertek egy civilt.
A férfi február 7-én, éjfél után halt meg; a szakértői vélemény szerint fejsérülés következtében. A nyomozás során egy gépjárművet is lefoglaltak, amelyben a férfi vérének nyomait rögzítették – számolt be róla a Strana ukrán hírportál.
Korábbi sajtóbeszámolók szerint Dnyipro közelében hadkiegészítő munkatársak és rendőrök bántalmaztak és elvittek egy helyi újságírót, egy másik esetben pedig Szumi városában egy férfi halálos bántalmazásáról érkezett hír.