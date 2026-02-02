Új szakaszba lépett a kényszersorozás Ukrajnában. A toborzótisztek fegyvertelen civilekre lőnek, mindezt rendőrök jelenlétében.
Megrázó felvétel jelent meg az X közösségi oldalon. A videóhoz fűzött szöveg szerint Ukrajnában a sorozók fegyvertelen civilre nyitottak tüzet, ráadásul rendőrök jelenlétében.
A poszt szövege azt írja:
Ukrajnában a TCC tisztjei már fegyvertelen civilekre lövöldöznek – közvetlenül a rendőrök szeme láttára. Így néz ki a jogállamiság és az európai demokrácia? Aztán azt kérdezik, miért nem vették fel Ukrajnát az EU-ba. Ez nem reform – ez intézményi összeomlás és jogi káosz.
