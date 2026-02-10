Hírlevél
Soha nem látott, felejthetetlen rendőri igazoltatás volt Fonyódon - videó

Ukrajna

Súlyos veszteségről számolt be az ukrán repülődandár

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az ukránok súlyos harci veszteségről számoltak be. Egy ukrán Mi-24-es helikopter teljes személyzete vesztette életét egy bevetés során.
Ukrajnahelikopterveszteség

A közlemény szerint egy ukrán Mi–24-es helikopter személyzete életét vesztette egy harci bevetés végrehajtása közben – számolt be az esetről a The Kyiv Independent.

Az ukrán repülődandár egy Mi-24-es helikoptert és teljes személyzetét veszítette el
Az ukrán repülődandár egy Mi-24-es helikoptert és teljes személyzetét veszítette el
Fotó: AFP

A dandár tájékoztatása szerint a helikopter személyzete nem tért vissza a bevetésről, a veszteséget pedig hatalmas tragédiaként jellemezték az egység számára.

„Ez a veszteség óriási fájdalom” – írta a dandár a halálesetekről szóló közleményében. A bejegyzés kifejezte a legmélyebb részvétet az elhunytak családjainak és szeretteinek, a személyzetet pedig úgy jellemezte, mint akik mélyen elkötelezettek voltak szolgálatuk és Ukrajna iránt. 

Szerették az eget és Ukrajnát

 – áll a közleményben, hozzátéve, hogy az elesett katonák „örökre az égben maradnak”. 

Egy másik Mi–24-es helikopter személyzete is életét vesztette egy harci bevetés során 2025 decemberében, a 12. Különálló Hadsereg Repülődandár állományába tartozó személyzettel.

Bármikor összeroppanhat Ukrajna energiarendszere

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, orosz erők február 8–9. éjjel rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre több ukrajnai város ellen. Odesszában lakóépületekben és egy gázvezetékben keletkezett kár, a támadásnak legalább egy halálos áldozata volt. Kijevben robbanásokat hallottak egy ballisztikus rakétatámadás során.

Az Odesszai Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Szerhij Liszak közölte, hogy tűz ütött ki egy többszintes épület tetején, és hozzátette, hogy a támadás során megsérült egy gázvezeték. Autótüzekről is érkeztek jelentések a városból. Liszak hozzátette, hogy az orosz dróntámadás következtében legalább egy ember életét vesztette.
 

 

Orosz-ukrán háború
