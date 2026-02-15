Fordulat Svájcban: a közmédia ezentúl megnevezi az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek nemzetiségét

Svájc nem hallgat többé. A fordulat közvetlen előzménye egy 2024 májusi ombudsmani állásfoglalás volt. Az SRG Deutschschweiz Ombudsstelle kifogásolta, hogy az SRF nem közölt minden lényeges körülményt egy Yverdon-les-Bains közelében történt túszejtésről. Az ügyben egy 32 éves iráni migráns 13 embert tartott fogva órákon át egy regionális vonaton, mielőtt a rendőrség lelőtte, írja a Junge Freiheit.

Jean-Christophe Sauterel rendőrségi szóvivő, Alain Gorka, Vaud kanton rendőrfőnöke, Eric Kaltenrieder, Vaud kanton ügyésze és Alexandre Schweizer ügyész sajtótájékoztatón vesznek részt Yverdonban, miután egy fegyveres férfi túszul ejtette az Yverdont Sainte-Croix-val (Nyugat-Svájc) összekötő vonaton utazó utasokat (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Svájc nem hallgatja el többé a migránsok bűneit

Miközben a kantoni hatóságok tájékoztattak az elkövető állampolgárságáról és migráns státuszáról, a közmédia első beszámolóiból ezek az információk kimaradtak.

Az ombudsman szerint azonban a nemzetiség és a menedékkérői státusz a történet megértéséhez releváns tény volt. A tárgyilagosság követelménye nemcsak a diszkrimináció elkerülését jelenti, hanem a közérdeklődésre számot tartó alapvető információk közlését is.

Az SRF belső tájékoztatása szerint „a jövőben megnevezzük az elkövetők és áldozatok nemzetiségét”. A döntést a szerkesztőség „újságírói realitásokkal” indokolta.

A politikai reakciók megosztottak

A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) üdvözölte az irányváltást. Benjamin Fischer nemzeti tanácsos szerint a sajtónak kötelessége megmondani „ami van”, és nem szabad visszatartania a releváns információkat a közönségtől. A politikus parlamenti szinten is szorgalmazza, hogy az életkort, nemet és állampolgárságot főszabály szerint tüntessék fel a bűnügyi tudósításokban.

Tamara Funiciello, a Szociáldemokrata Párt tagja (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Ezzel szemben a baloldali svájci szociáldemokrata párt (SP) élesen bírálta a döntést. Tamara Funiciello nemzeti tanácsos arra figyelmeztetett, hogy az ilyen gyakorlat leegyszerűsítő sztereotípiákhoz vezethet, és szerinte engedmény a „szélsőjobboldali populista elterelő manővereknek”. Álláspontja szerint az erőszak összetett társadalmi jelenség, amely nem redukálható pusztán a migráció kérdésére.

A nemzetiség közléséről szóló vita évek óta napirenden van Svájcban, nemcsak a médiában, hanem a rendőrségen és a politikában is.

Az elmúlt időszak népszavazásai és a szövetségi hatóságok döntései arra utalnak, hogy a közvélemény egyre inkább az átláthatóság irányába mozdul el.