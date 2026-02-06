Egész Nyugat-Európa szégyene ügyében nyomoznak az olaszok

A történet leginkább egy horrorfilm forgatókönyvére emlékeztet. A vádak szerint 1993 és 1995 között egy jól szervezett hálózat működött, amely Triesztből indított „vadásztúrákat” a Balkánra. A fedősztori szerint vadállatokra mentek lőni, a valóságban azonban az elejtendő „vad” az ostromlott bosnyák főváros, Szarajevó lakossága volt – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Ezio Gavazzeni nem csupán könyvet írt a szarajevói embervadászatról, de információit az ügyészséggel is megosztotta (Fotó: Anadolu via AFP)

A milánói ügyészség nyomozása Ezio Gavazzeni író feljelentése nyomán indult el, aki éveken át gyűjtötte a bizonyítékokat, dokumentumokat és tanúvallomásokat erről a gyomorforgató jelenségről.

Gavazzeni, aki március 17-én jelenteti meg „Hétvégi mesterlövészek” (Cecchini del Weekend) című könyvét, az APA hírügynökségnek Rómában adott interjújában nem kertelt. Állítása szerint a „szafarikon” nem csupán olaszok, de osztrák és német állampolgárok is részt vettek.

Minden országnak, így Ausztriának is vizsgálatot kellene indítania, ahogyan mi tettük Olaszországban. Mindenkinek el kell végeznie a házi feladatát

– fogalmazott a 66 éves író, rámutatva, hogy a felelősségre vonás elől senki sem bújhat az állampolgársága mögé.

A milánói nyomozás jelenleg gőzerővel zajlik, és Gavazzeni biztos abban, hogy a mostani eset, amelyben egy jelenleg 80 éves férfit gyanúsítanak gyilkossággal, csak a jéghegy csúcsa. Az írót már kétszer is kihallgatták az ügyészek, és az általa átadott bizonyítékanyag rendkívül kiterjedt.

Úgy véli, a nyomozás hamarosan kiszélesedik, és további vádemelések várhatók.

A botrány kirobbanásában kulcsszerepet játszott Miran Zupanic szlovén rendező 2022-es, „Sarajevo Safari” című dokumentumfilmje is. A film, amely anonim hírszerzési forrásokra támaszkodik, először mutatta be szélesebb körben azt a gyomorforgató gyakorlatot, hogy tehetős külföldiek fizettek a gyilkolás jogáért.

Gavazzeni éles kritikát fogalmazott meg a nyugati médiával szemben is: míg a dokumentumfilmet a Balkánon és számos afrikai országban bemutatták, a nyugati televíziós csatornák elzárkóztak a vetítéstől.

Felmerül a kérdés: vajon miért nem akar a Nyugat tudomást venni arról, hogy saját polgárai miként vettek részt a délszláv pokol legsötétebb fejezeteiben?

A szerző kutatásai szerint a rendszer négy éven át működött zavartalanul, mintegy 200 hétvégét ölelve fel. A „turisták” a szerb csapatokhoz csatlakozva, a Szarajevót körülvevő dombokról tüzeltek a városban rekedt civilekre. A háttérben egy profi szervezet állhatott, az üzlet pedig virágzott: a részvételi díjak csillagászatiak voltak. Gavazzeni információi szerint egyes esetekben akár a 300 ezer eurót is elérhette az összeg, amit egyetlen hétvégéért fizettek ezek a „vadászok”.