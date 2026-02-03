A szélsőbaloldal újabb őrülete: bárkit beengedne Amerikába a demokrata polgármester – videó

A BreitBart által megosztott felvételen a szélsőbaloldali Wu egyértelműen fogalmaz: szerinte „minden egyes embernek” joga van belépni az Egyesült Államokba. A kijelentést sokan úgy értelmezték, hogy a polgármester gyakorlatilag megnyitná az ország határait a bevándorlók előtt. Kritikusai szerint ez szembemegy a hatályos szövetségi törvényekkel is.

A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták

Az amerikai bevándorlási törvény ugyanis világosan rögzíti: a leendő bevándorlók nem érkezhetnek meg csak úgy az ország területére. A vízumot vagy a menedékjogot jellemzően még az Egyesült Államokon kívül kell kérelmezniük, majd hosszadalmas eljárásokon és interjúkon kell átesniük, mielőtt engedélyt kapnának a belépésre. Wu kijelentései ezzel éles ellentétben állnak.

A bostoni polgármester szavai heves reakciókat váltottak ki.

“Every single human being has the legal right to come to the United States and seek shelter” pic.twitter.com/HKBbyXRPVY — Mass Daily News (@MassDailyNews) January 31, 2026

Brandon Gill texasi republikánus képviselő például így ostorozta a demokratákat:

A demokraták végtelen bevándorlást, majd végtelen jóléti segélyeket követelnek – mindezt az amerikaiak kárára.

Gill szerint Wu mondatai jól tükrözik a baloldal valódi szándékait.

Dems demand infinity immigration, then infinity welfare - all at Americans’ expense. https://t.co/FDokvanTwc — Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) January 31, 2026

Nem maradt csendben Mike Lee utahi republikánus szenátor sem. Egy bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: „Nem… Ez nem így működik. Rossz dolgok történnek, amikor úgy teszünk, mintha az ellenkezője lenne.”

Bad things happen when we pretend otherwise https://t.co/Uc1gcTkHV3 — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 31, 2026

Lee egy másik üzenetben még tovább ment, amikor azt írta: „A csendes rész hangosan kimondva: az egész világnak több joga van Amerikához, mint az amerikaiaknak.”

Wu személye korábban is megosztotta a közvéleményt. Ő az a bostoni polgármester, aki hivatalba lépése után egy olyan karácsonyi rendezvényt szervezett a városházán, amelyről a „fehéreket” kizárták. Az esemény meghívóját eredetileg minden alkalmazottnak elküldték, majd Wu később magyarázkodásra kényszerült, mondván: a meghívó csak a „színes bőrű kiválasztottaknak” szólt volna – írja a Fox.

A bevándorlás és a nagyvárosok jövője kapcsán Michael Lind már 2023-ban figyelmeztetett a következményekre. A Compact magazinban megjelent írásában azt hangsúlyozta: a városok nem a reformokra koncentrálnak, egyre több migránst fogadnak be, és közben elveszítik saját középosztályukat. Lind szerint „egy nemzetközi migrációs piramisjáték” tartja életben ezeket a rosszul irányított városokat.