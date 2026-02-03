A szélsőbaloldal újabb őrülete: bárkit beengedne Amerikába a demokrata polgármester – videó

A BreitBart által megosztott felvételen a szélsőbaloldali Wu egyértelműen fogalmaz: szerinte „minden egyes embernek” joga van belépni az Egyesült Államokba. A kijelentést sokan úgy értelmezték, hogy a polgármester gyakorlatilag megnyitná az ország határait a bevándorlók előtt. Kritikusai szerint ez szembemegy a hatályos szövetségi törvényekkel is.
A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták
Az amerikai bevándorlási törvény ugyanis világosan rögzíti: a leendő bevándorlók nem érkezhetnek meg csak úgy az ország területére. A vízumot vagy a menedékjogot jellemzően még az Egyesült Államokon kívül kell kérelmezniük, majd hosszadalmas eljárásokon és interjúkon kell átesniük, mielőtt engedélyt kapnának a belépésre. Wu kijelentései ezzel éles ellentétben állnak.
A bostoni polgármester szavai heves reakciókat váltottak ki.
Brandon Gill texasi republikánus képviselő például így ostorozta a demokratákat:
A demokraták végtelen bevándorlást, majd végtelen jóléti segélyeket követelnek – mindezt az amerikaiak kárára.
Gill szerint Wu mondatai jól tükrözik a baloldal valódi szándékait.
Nem maradt csendben Mike Lee utahi republikánus szenátor sem. Egy bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: „Nem… Ez nem így működik. Rossz dolgok történnek, amikor úgy teszünk, mintha az ellenkezője lenne.”
Lee egy másik üzenetben még tovább ment, amikor azt írta: „A csendes rész hangosan kimondva: az egész világnak több joga van Amerikához, mint az amerikaiaknak.”
Wu személye korábban is megosztotta a közvéleményt. Ő az a bostoni polgármester, aki hivatalba lépése után egy olyan karácsonyi rendezvényt szervezett a városházán, amelyről a „fehéreket” kizárták. Az esemény meghívóját eredetileg minden alkalmazottnak elküldték, majd Wu később magyarázkodásra kényszerült, mondván: a meghívó csak a „színes bőrű kiválasztottaknak” szólt volna – írja a Fox.
A bevándorlás és a nagyvárosok jövője kapcsán Michael Lind már 2023-ban figyelmeztetett a következményekre. A Compact magazinban megjelent írásában azt hangsúlyozta: a városok nem a reformokra koncentrálnak, egyre több migránst fogadnak be, és közben elveszítik saját középosztályukat. Lind szerint „egy nemzetközi migrációs piramisjáték” tartja életben ezeket a rosszul irányított városokat.
Videón fakadt ki egy nő a migránsok miatt, sokan vele értenek egyet
Az Egyesült Államokban egyre nagyobb az elégedetlenség az illegális bevándorlással szemben. A felháborodás nem áll meg a bűncselekményeket elkövető migránsoknál. Sokan azokat is bírálják, akik nem vállalnak munkát, mégis az állami juttatásokból élnek.
Egy bevándorlásellenes megmozduláson rögzített felvétel jól mutatja, milyen hangulat uralkodik jelenleg az amerikai közvéleményben.