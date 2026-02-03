Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bevándorlás

A szélsőbaloldal újabb őrülete: bárkit beengedne Amerikába a demokrata polgármester – videó

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra fellángolt a bevándorlás körüli vita az Egyesült Államokban, miután terjedni kezdett egy korábbi videó Michelle Wu bostoni polgármesterről. A szélsőbaloldali városvezető egy márciusi interjúban azt állította: „minden egyes embernek törvényes joga van az Egyesült Államokba jönni és menedéket keresni”. A kijelentés amerikaiak tízezreit háborította fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bevándorlásszélsőbaloldali ideológiaEgyesült Államokmigráció

A BreitBart által megosztott felvételen a szélsőbaloldali Wu egyértelműen fogalmaz: szerinte „minden egyes embernek” joga van belépni az Egyesült Államokba. A kijelentést sokan úgy értelmezték, hogy a polgármester gyakorlatilag megnyitná az ország határait a bevándorlók előtt. Kritikusai szerint ez szembemegy a hatályos szövetségi törvényekkel is.

A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták
A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták Fotó: AFP

A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták

Az amerikai bevándorlási törvény ugyanis világosan rögzíti: a leendő bevándorlók nem érkezhetnek meg csak úgy az ország területére. A vízumot vagy a menedékjogot jellemzően még az Egyesült Államokon kívül kell kérelmezniük, majd hosszadalmas eljárásokon és interjúkon kell átesniük, mielőtt engedélyt kapnának a belépésre. Wu kijelentései ezzel éles ellentétben állnak.

A bostoni polgármester szavai heves reakciókat váltottak ki. 

Brandon Gill texasi republikánus képviselő például így ostorozta a demokratákat: 

A demokraták végtelen bevándorlást, majd végtelen jóléti segélyeket követelnek – mindezt az amerikaiak kárára.

Gill szerint Wu mondatai jól tükrözik a baloldal valódi szándékait. 

Nem maradt csendben Mike Lee utahi republikánus szenátor sem. Egy bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: „Nem… Ez nem így működik. Rossz dolgok történnek, amikor úgy teszünk, mintha az ellenkezője lenne.”

Lee egy másik üzenetben még tovább ment, amikor azt írta: „A csendes rész hangosan kimondva: az egész világnak több joga van Amerikához, mint az amerikaiaknak.”

Wu személye korábban is megosztotta a közvéleményt. Ő az a bostoni polgármester, aki hivatalba lépése után egy olyan karácsonyi rendezvényt szervezett a városházán, amelyről a „fehéreket” kizárták. Az esemény meghívóját eredetileg minden alkalmazottnak elküldték, majd Wu később magyarázkodásra kényszerült, mondván: a meghívó csak a „színes bőrű kiválasztottaknak” szólt volna – írja a Fox.

A bevándorlás és a nagyvárosok jövője kapcsán Michael Lind már 2023-ban figyelmeztetett a következményekre. A Compact magazinban megjelent írásában azt hangsúlyozta: a városok nem a reformokra koncentrálnak, egyre több migránst fogadnak be, és közben elveszítik saját középosztályukat. Lind szerint „egy nemzetközi migrációs piramisjáték” tartja életben ezeket a rosszul irányított városokat.

Videón fakadt ki egy nő a migránsok miatt, sokan vele értenek egyet

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb az elégedetlenség az illegális bevándorlással szemben. A felháborodás nem áll meg a bűncselekményeket elkövető migránsoknál. Sokan azokat is bírálják, akik nem vállalnak munkát, mégis az állami juttatásokból élnek. 

Egy bevándorlásellenes megmozduláson rögzített felvétel jól mutatja, milyen hangulat uralkodik jelenleg az amerikai közvéleményben.

Valami történt! Zelenszkij meglepő nyilatkozatot tett
Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt újra kezdi építeni a „választási csalás” mítoszát
Oroszország háborúban áll Európával

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!