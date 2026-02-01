Háborús övezetté változtatták az olasz szélsőbaloldali tüntetők a várost – videó

Több órára csatatérré változtak Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel szombaton. A baloldali pártok Milánóban is tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) embereinek jelenléte ellen a téli olimpiai játékokon. A Torinóban kora délután kezdődött tüntetés menete az esti órákban több ágra szakadt, amelyek letértek a hatóságokkal korábban egyeztetett útvonalról. A rendőrség adatai szerint közel húszezren vonultak fel, míg a szervezők szerint ötvenezren voltak, és egész Olaszországból, valamint külföldről is érkeztek a megmozdulásra.

Szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel

Fotó: AFP

Arcukat eltakaró tüntetők csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal.

Egy rendőrségi jármű is kigyulladt. A tüntetők kezében házilag készített műanyag pajzs volt rajta az anarchisták jelvényeivel, sokan palesztin zászlót lobogtattak. Mások macskaköveket dobtak a rendőrökre, és fasisztának nevezték őket. A város több helyszíne csatatérre változott. A tüntetők, a rendőrök és az eseményeket követő újságírók közül többen megsérültek. Több tüntetőt őrizetbe vettek.

A tüntetést szélsőbaloldali pártok, köztük a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS), valamint anarchista csoportok szervezték azt követően, hogy tavaly december 18-án a belügyminisztériumhoz tartozó terrorizmus elleni nyomozóigazgatóság (Digos) behatolt és kiürítette az úgynevezett Askatasuna-központot. A baszk szabadságmozgalomról elnevezett épületet 1996 óta szélsőbaloldali csoportok foglalták el.

A hatósági fellépés miatt az első tüntetést december 20-án tartották, amikor szintén harctérré változtak Torino utcái. A kormánykoalíciót vezető Olasz Testvérek (FdI) párt nevében nyilatkozó Augusta Montaruli, aki a jobboldali erő képviselőházi frakcióvezető-helyettese, úgy vélekedett, hogy a felelősség a tüntetők oldalára álló, vagy az eseményeket teljes csendben kísérő baloldali pártokat terheli, amelyek nem határolják el magukat az erőszaktól.