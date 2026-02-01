Háborús övezetté változtatták az olasz szélsőbaloldali tüntetők a várost – videó

Több órára csatatérré változtak Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel szombaton. A baloldali pártok Milánóban is tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) embereinek jelenléte ellen a téli olimpiai játékokon. A Torinóban kora délután kezdődött tüntetés menete az esti órákban több ágra szakadt, amelyek letértek a hatóságokkal korábban egyeztetett útvonalról. A rendőrség adatai szerint közel húszezren vonultak fel, míg a szervezők szerint ötvenezren voltak, és egész Olaszországból, valamint külföldről is érkeztek a megmozdulásra.
Arcukat eltakaró tüntetők csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal.
Egy rendőrségi jármű is kigyulladt. A tüntetők kezében házilag készített műanyag pajzs volt rajta az anarchisták jelvényeivel, sokan palesztin zászlót lobogtattak. Mások macskaköveket dobtak a rendőrökre, és fasisztának nevezték őket. A város több helyszíne csatatérre változott. A tüntetők, a rendőrök és az eseményeket követő újságírók közül többen megsérültek. Több tüntetőt őrizetbe vettek.
A tüntetést szélsőbaloldali pártok, köztük a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS), valamint anarchista csoportok szervezték azt követően, hogy tavaly december 18-án a belügyminisztériumhoz tartozó terrorizmus elleni nyomozóigazgatóság (Digos) behatolt és kiürítette az úgynevezett Askatasuna-központot. A baszk szabadságmozgalomról elnevezett épületet 1996 óta szélsőbaloldali csoportok foglalták el.
A hatósági fellépés miatt az első tüntetést december 20-án tartották, amikor szintén harctérré változtak Torino utcái. A kormánykoalíciót vezető Olasz Testvérek (FdI) párt nevében nyilatkozó Augusta Montaruli, aki a jobboldali erő képviselőházi frakcióvezető-helyettese, úgy vélekedett, hogy a felelősség a tüntetők oldalára álló, vagy az eseményeket teljes csendben kísérő baloldali pártokat terheli, amelyek nem határolják el magukat az erőszaktól.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök X bejegyzésében az állam ellenségeinek nevezte a rendbontás résztvevőit:
Ami ma Torinóban történt, az Askatasuna épület kiürítése elleni tüntetés során, súlyos és elfogadhatatlan. Egy illegálisan elfoglalt épület törvényes kiürítését ürügyként használták fel erőszakos cselekmények, gyújtogatások, petárdák dobálása és szervezett támadások elkövetésére, egészen egy rendőrségi páncélozott jármű megrongálásáig. A megtámadott rendőrről készült képek magukért beszélnek: nem tüntetőkkel van dolgunk, hanem olyan személyekkel, akik az állam ellenségeiként viselkednek.
Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke szerint a baloldali tüntetők szokás szerint „szétverték” Torinót. Tajani hozzátette, hogy a kormány új biztonsági intézkedésekkel akarja megfékezni a hasonló megmozdulásokat, és védelmet nyújtani a hatósági erők embereinek.
Az Askatasunához tartozók bűnözők, és náluk csak azok rosszabbak, akik igazolják, védik, dédelgetik őket
– hangoztatta Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője.
Milánóban szombat délután szintén közel húszezres tüntetést vezetett az ellenzéki Demokrata Párt (PD), az AVS és az Öt Csillag Mozgalom (M5S): a felvonulók síppal a szájukban demonstráltak az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökeinek jelenléte ellen a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokon, amelyek helyszíne Milánó és Cortina lesz.
A demonstráció résztvevői az olasz baloldal jelképes dalát, a Bella ciaót énekelték, valamint Bruce Springsteen amerikai rockénekes legújabb számát, amelyet az ICE és Donald Trump amerikai elnök ellen írt.
A szélsőbaloldali szervezetek bejelentették, hogy február 5-től az olimpiai játékok ellen akarnak tüntetni Milánóban, és február 7-re újabb tömegmegmozdulást hirdettek meg a városba - írta az MTI.