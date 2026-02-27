Magyar-szerb összefogás az ukrán zsarolással szemben – videó

Dubravka Dedovic szerb energiaminiszter és Szijjártó Péter külügyminiszter közös sajtótájékoztatóval jelentkeztek Szerbiából. Dedovic azzal nyitotta a sajtótájékoztatót, hogy az a tény, hogy egy héten belül kétszer találkoztak két különböző kontinensen, azt mutatja, milyen intenzív a két ország kapcsolata, és hogy készek a problémák megoldására.
Megtaláljuk a legjobb megoldásokat, hogy az energetikaszektorban minél jobban együtt tudjunk működni. Technikai csapataink éjt nappallá téve dolgoznak. Folyamatban vannak a megbeszéléseink az államközi egyezmény tető alá hozására Magyarország és Szerbia között, mindenekelőtt a NIS-tranzakcióval kapcsolatban, mint ahogy mondtam, nagyon intenzívek a tárgyalások, bizonyos aspektusokban nehezek és komplexek is
– mondta az energiaminiszter. Úgy folytatta, hogy természetesen mindkét fél szeretné megvédeni a saját érdekeit, és ezzel közvetve védik az állampolgárok érdekeit is. „Egy állami cégről, illetve egy egész ország területén szolgáltatást nyújtó vállalatról van szó, amely az állampolgáraink számára biztosítja a kőolajat és a kőolajszármazékokat, és a célunk az, hogy olyan kompromisszumra jussunk, amely minden fél számára elfogadható.
„Ennek keretében a pancsovai olajfinomító működését is biztosítani szeretnénk, mert ez a bruttó kereskedelmünket is javítja. Természetesen más témákról is beszéltünk, amelyek arra vonatkoznak, miként lehetne az öt százalékos részesedést Szerbiának értékesíteni, amennyiben maga a tranzakció megvalósul. Emellett szó esett egyéb kérdésekről is, legyen szó a petrokémiáról, a Petrohemijáról vagy más, a NIS-en belüli beruházásokról
– részletezte. Majd kitért arra, hogy ezek mind olyan témák, amelyekről egyeztettek, és a megbeszéléseket a jövőben is folytatják.
Van egy közös projektünk: Magyarország és Szerbia között egy új olajvezetéket szeretnénk kiépíteni. A mai nap fontos mérföldkő a közös projektek szempontjából, különösen annak fényében, hogy elindult a teherszállítás Budapest és Belgrád között, és ezzel párhuzamosan közösen dolgozunk az új olajvezeték megvalósításán is. Szerbiában a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a technikai dokumentáció elkészült, és minden szükséges engedély rendelkezésre áll ahhoz, hogy idáig eljussunk. Bízunk benne, hogy a nyár folyamán sikerül véglegesíteni a folyamatot, és ősszel megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok
– magyarázta.
A cél az, hogy 2027 végéig legyen egy kiépített olajvezeték, amelyen keresztül kőolajszármazékokat is lehet szállítani, ez tovább növelné a biztonságot és a stabilitást, nem veszélyeztetve a pancsovai olajfinomító folyamatos működését. Először a földgáz biztosítását szeretnénk megoldani – hangsúlyozta.
Erről volt szó Washingtonban is a múlt héten, ahol Magyarország és Szerbia is képviseltette magát. A megbeszéléseken a kihívásokról és a jövőbeli lehetőségekről tárgyaltak a földgázellátás biztosítása érdekében, ugyanakkor mindkét ország hangsúlyozta: a valódi diverzifikációhoz megfelelő infrastruktúrára van szükség.
Mi olyan államok vagyunk, amelyeknek nincs kijáratuk a tengerre. Mi eddig orosz gázzal működtünk. Szerbia számára ez egy biztos útvonal, a legkedvezőbb feltételekkel, ugyanakkor újabb interkonnektorokat fogunk építeni a szomszédokkal, és arra is figyelnünk kell, hogy a jövőbeli ellátást biztosítsuk. Egyrészt az ár – ugye – fontos, hogy versenyképes legyen, és hogy ezek az egyéb források árban is konkurensek legyenek. Mi az Orosz Föderációval folytattuk a megbeszéléseket, és bátorító visszaigazolásokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy a meglévő szerződést meg fogják hosszabbítani a következő hat hónapra
– mondta, majd kitért rá, hogy Szerbia elkötelezett abban, hogy jobban összekössék magunkat a szomszédos országokkal a földgáz és kőolaj, valamint a villamos energia tekintetében is. A hálózat kiépítése is fontos, hogy minél több villamosenergiát tudjanak cserélni – húzta alá.
Köszönöm Szijjártó miniszter úrnak, hogy ma Belgrádban van, és hogy folytattuk az egyeztetéseket ezekben a fontos témákban. Próbálunk olyan megoldást találni, amelyik mindkét fél részére elfogadható. Párhuzamosan ezzel a Mol és a Gazprom között is folynak a megbeszélések. Erről Washingtonban az amerikai adminisztrációval is beszéltünk, mivel ők ellenőrzik ezeket a tárgyalásokat. Van egy határidő, a március 24-e, hogy a tranzakciót addig befejezzük, mi sietni fogunk, hogy mindent leegyeztessünk a jogi dokumentumokat illetően
– zárta a beszédet a szerb energiaügyi miniszter.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel. Ukrajna ugyanis most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt. Ebben a tekintetben az ukránok az elmúlt napokban és hetekben többször is lebuktatták magukat – mondta. Először a rendszerüzemeltető vállalat jelezte több alkalommal is a MOL irányába, hogy a Barátság vezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag készen áll a szállítás újraindítására, majd az ukrán kormány tagjai különböző fórumokon, különböző körökben világossá tették, hogy nem fogadnak magyar, szlovák, sőt európai uniós szakértőket sem annak megvizsgálására, hogy vajon igazat mondanak-e a vezeték állapota kapcsán – emlékeztetett.
Ezzel az ukránok lebuktatták saját magukat, jelenleg tehát az a helyzet, hogy Ukrajna politikailag zsarolja Magyarországot és Szlovákiát, és kizárólag politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást ezen két ország irányába. Az ukránok zsarolnak minket, hogy adjunk nekik pénzt és fegyvert. De Magyarország sem pénzt, sem fegyvert nem fog adni egy teljesen reménytelen háborúba. A mi célunk az, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, és garantáljuk a magyar emberek békéjét és biztonságát
– mondta Szijjártó. A helyzet, ami Közép-Európában az elmúlt hónapokban kialakult, azt mutatja, hogy a szárazföld által körülzárt, tengerparttal nem rendelkező országokat viszonylag könnyű megzsarolni az energiaszállításokkal, vagy ahogy Szerbia példája mutatja, szárazföld által körülzárt országok könnyen kerülhetnek nehéz helyzetbe az energiaellátás szempontjából valamilyen nemzetközi jogi intézkedéssorozat miatt – magyarázta.
Nekünk az a célunk, hogy Kijev és Brüsszel zsarolási képességét Magyarország energiaellátása kapcsán minél előbb visszaszorítsuk. Ennek érdekében abban állapodtunk meg, hogy felgyorsítjuk a Magyarországot és Szerbiát összekötő kőolajvezeték építésének előkészületeit. Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot. Ma azonban úgy döntöttünk, hogy még ennél is tovább megyünk
– részletezte a külügyminiszter. Úgy folytatta, hogy a közös vezeték célja, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudják szállítani a két ország között ezzel. Így mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag, dízel és benzin ellátási biztonsága javulni fog. Magának a kőolajvezetéknek az építése két lépésben fog történni. Százhalombatta és a magyar-szerb határ között építenek először, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását megnövelik és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat.
Tehát azzal, hogy a MOL megvásárolja a szerb olajvállalatot, azzal, hogy megépítjük a magyar-szerb kőolajvezetéket és mellé készen állunk egy olajtermék vezeték megépítésére, ezzel védettséget szerzünk magunknak a következő évekre az ukrán típusú zsarolásokkal szemben. Jól haladunk a tárgyalásokkal, a Mol és az orosz tulajdonos megegyeztek. Folyamatosak az egyeztetések az amerikai kormánnyal, hogy az amerikai szankciós hivatal hagyja jóvá a szerződést
– közölte a tárcavezető. Elmondta, hogy kedden, Washingtonban ez ügyben az amerikai energiaminiszterrel és a belügyminiszterrel is egyeztetett. Készítik elő a magyar-szerb kormányközi megállapodást az energetikai együttműködésről, amely egy biztos beruházási környezetet fog garantálni ahhoz, hogy a pozsonyi, a százhalombattai és az ancsevói finomítók olyan összehangolt módon működjenek, hogy ez ennek a három országnak az ellenállóképességét az ukrán típusú zsarolásokkal szemben megnövelje.
Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy a nehéz helyzetek mutatják meg azt, hogy ki kire számíthat. Amikor a szerb barátaim nehéz helyzetbe kerültek a NISZ-illető szankciók miatt, akkor a MOL több mint megduplázta az üzemanyag exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma. Most a NIS jelezte, hogy március hónapban, tehát a következő napoktól kezdve készen áll 25 ezer tonna dízel üzemanyag szállítására Magyarországra, hogy ezzel is javítsa az ellátásbiztonságot Magyarországon, és ezzel is meghiúsítjuk közösen – szerbek és magyarok – azt az ukrán célkitűzést, hogy Magyarországon olajellátási válságot okozzanak, és hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba
– emelte ki.
Szijjártó Péter megköszönte szerb kollégájának, hogy mindig számíthatnak egymásra, amikor baj van.
Köszönöm szépen az együttműködést. A helyzet kísértetiesen hasonlít arra, amikor az ukránok elvágták a földgáztranzitot: akkor léptünk, megfordítottuk a földgázáramlás irányát, és az ukránok a tranzit leállításával sem tudtak ellátási problémákat okozni sem Szerbiában, sem Magyarországon. Most az olajellátás tekintetében sem fognak tudni. Ezért azt üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes sem a szerbekkel, sem a magyarokkal kezdeni, mert nem ma kezdtük a szakmát, nem ma reggel jöttünk a 6:20-assal, úgyhogy érdemes mással szórakozni, nem velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
– zárta a sajtótájékoztatót a külügyminiszter.