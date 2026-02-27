Magyar-szerb összefogás az ukrán zsarolással szemben – videó

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel. Ukrajna ugyanis most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt. Ebben a tekintetben az ukránok az elmúlt napokban és hetekben többször is lebuktatták magukat – mondta. Először a rendszerüzemeltető vállalat jelezte több alkalommal is a MOL irányába, hogy a Barátság vezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag készen áll a szállítás újraindítására, majd az ukrán kormány tagjai különböző fórumokon, különböző körökben világossá tették, hogy nem fogadnak magyar, szlovák, sőt európai uniós szakértőket sem annak megvizsgálására, hogy vajon igazat mondanak-e a vezeték állapota kapcsán – emlékeztetett.

Ezzel az ukránok lebuktatták saját magukat, jelenleg tehát az a helyzet, hogy Ukrajna politikailag zsarolja Magyarországot és Szlovákiát, és kizárólag politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást ezen két ország irányába. Az ukránok zsarolnak minket, hogy adjunk nekik pénzt és fegyvert. De Magyarország sem pénzt, sem fegyvert nem fog adni egy teljesen reménytelen háborúba. A mi célunk az, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, és garantáljuk a magyar emberek békéjét és biztonságát

– mondta Szijjártó. A helyzet, ami Közép-Európában az elmúlt hónapokban kialakult, azt mutatja, hogy a szárazföld által körülzárt, tengerparttal nem rendelkező országokat viszonylag könnyű megzsarolni az energiaszállításokkal, vagy ahogy Szerbia példája mutatja, szárazföld által körülzárt országok könnyen kerülhetnek nehéz helyzetbe az energiaellátás szempontjából valamilyen nemzetközi jogi intézkedéssorozat miatt – magyarázta.

Nekünk az a célunk, hogy Kijev és Brüsszel zsarolási képességét Magyarország energiaellátása kapcsán minél előbb visszaszorítsuk. Ennek érdekében abban állapodtunk meg, hogy felgyorsítjuk a Magyarországot és Szerbiát összekötő kőolajvezeték építésének előkészületeit. Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot. Ma azonban úgy döntöttünk, hogy még ennél is tovább megyünk

– részletezte a külügyminiszter. Úgy folytatta, hogy a közös vezeték célja, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudják szállítani a két ország között ezzel. Így mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag, dízel és benzin ellátási biztonsága javulni fog. Magának a kőolajvezetéknek az építése két lépésben fog történni. Százhalombatta és a magyar-szerb határ között építenek először, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását megnövelik és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat.

Tehát azzal, hogy a MOL megvásárolja a szerb olajvállalatot, azzal, hogy megépítjük a magyar-szerb kőolajvezetéket és mellé készen állunk egy olajtermék vezeték megépítésére, ezzel védettséget szerzünk magunknak a következő évekre az ukrán típusú zsarolásokkal szemben. Jól haladunk a tárgyalásokkal, a Mol és az orosz tulajdonos megegyeztek. Folyamatosak az egyeztetések az amerikai kormánnyal, hogy az amerikai szankciós hivatal hagyja jóvá a szerződést

– közölte a tárcavezető. Elmondta, hogy kedden, Washingtonban ez ügyben az amerikai energiaminiszterrel és a belügyminiszterrel is egyeztetett. Készítik elő a magyar-szerb kormányközi megállapodást az energetikai együttműködésről, amely egy biztos beruházási környezetet fog garantálni ahhoz, hogy a pozsonyi, a százhalombattai és az ancsevói finomítók olyan összehangolt módon működjenek, hogy ez ennek a három országnak az ellenállóképességét az ukrán típusú zsarolásokkal szemben megnövelje.

Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy a nehéz helyzetek mutatják meg azt, hogy ki kire számíthat. Amikor a szerb barátaim nehéz helyzetbe kerültek a NISZ-illető szankciók miatt, akkor a MOL több mint megduplázta az üzemanyag exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma. Most a NIS jelezte, hogy március hónapban, tehát a következő napoktól kezdve készen áll 25 ezer tonna dízel üzemanyag szállítására Magyarországra, hogy ezzel is javítsa az ellátásbiztonságot Magyarországon, és ezzel is meghiúsítjuk közösen – szerbek és magyarok – azt az ukrán célkitűzést, hogy Magyarországon olajellátási válságot okozzanak, és hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba

– emelte ki.