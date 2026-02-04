Szijjártó Péter: A brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet

Hírlevél
49 perce
A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy Brüsszel politikája újabb emberéleteket követelt a tengeren. Szijjártó Péter feldiézte, hogy az illegális migráció következtében Európa nyugati felén folyamatos a terrorfenyegetettség és sok helyen már a karácsony megünneplése is tabuvá vált. A politikus kijelentette, hogy Magyarország pontosan ezért mond nemet az illegális migrációra, és nem enged az uniós nyomásnak.
Szijjártó PéterGörögországtragédiaillegális migráció

A brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet, amit jól mutat a legutóbbi görögországi hajószerencsétlenség is, a magyar kormány azonban szembemegy ezzel, és hazánk így a továbbiakban is migránsmentes ország marad – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon

Szijjártó Péter szerint Brüsszel táplálja az embercsempész-hálóztok üzleti modelljét
Szijjártó Péter szerint Brüsszel táplálja az embercsempész-hálóztok üzleti modelljét Fotó:AFP

A tárcavezető arra a hírre reagált, hogy legalább tizenöt személy vesztette életét előző nap Görögország partjainál egy balesetben, amelynek során egy migránsokat szállító motorcsónak a parti őrség hajójával ütközött.

Hány embernek kell még meghalnia Brüsszel migrációs politikája miatt?! Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra bíztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatások Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár, élesen szembesül is velük

 – szögezte le friss bejegyzésében.

„Mi, magyarok szembemegyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk” – folytatta.

De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket”.

„Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet. Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe” – figyelmeztetett.

A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának

 – fűzte hozzá.

„Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk Magyarország migránsmentes ország marad” – összegzett a miniszter.

 

