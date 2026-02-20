Szijjártó Péter: A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét

„A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét, és ezért politikájának középpontjában a családok támogatása áll, viszont a jelenlegi bizonytalanságok közepette minden eddigi eredmény könnyen válhat törékennyé” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Demecseren. Szijjártó Péter a városban rendezett pedagógiai konferencián először az elmúlt másfél évtized kríziseit érintette, részletesen taglalva a pénzügyi összeomlást, a tömeges illegális bevándorlást, a koronavírus-járványt, majd az ukrajnai háborút. Úgy vélekedett, hogy a kormányzat ezekre a nehézségekre rendre sikeres válaszokat tudott adni a szuverén, nemzeti érdeket követő politikájának köszönhetően.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy elérhető oktatás nélkül nincs jövőbeli versenyképesség sem

Aláhúzta, hogy Magyarország a jövőjét a gyermekekre építi, ennek megfelelően a kormány politikájának szíve közepét a családok támogatása jelenti, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági kérdés legyen, vagyis hogy senki ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe azért, mert gyermeket vállal.

Úgy fogalmazott, hogy mostanra „tényleg világbajnok családtámogatási rendszert” építettek ki, amelyet világszerte mindenhol „szájtátva figyelnek”.

„Mind a mai napig hitetlenkednek a világ számos pontján, amikor arról beszélek, hogy Magyarországon egy intézkedéssorozat keretében az édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni, függetlenül a gyermekek meg az édesanya életkorától. Azt is hitetlenkedve figyelik, hogy exponenciálisan növekedő adómentességet biztosítunk a gyermekek számának megfelelően a családok számára (…) Az is tényleg teljesen egyedi a világban, hogy a baba fél éves koráig az édesanya a korábbi bruttó fizetését nettósítva kapja meg, és hogyha úgy dönt az édesanya, hogy otthon marad a babával, akkor a baba két és fél éves koráig a korábbi fizetése 70 százalékát megkapja” – sorolta.

Az sincs igazából sehol, hogy negyven év munkaviszony után a hölgyek elmehetnek nyugdíjba (…) És babaváró hitel meg CSOK meg CSOK plusz sincs igazából sehol a világon, és a legforradalmibb, legutóbbi intézkedésünkkel, a háromszázalékos lakásvásárlási hitellel is világszerte csodálatot váltottunk ki



