Szijjártó Péter aláírta az ajánlóívet Tuzson Bence mellett

A külgazdasági és külügyminiszter is nekikezdett a kampánynak. Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg egy fényképet, amelyen éppen egy ajánlóívet ír alá.

Szijjártó Péter már aláírta az ívet Tuzson Bence számára

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A miniszter posztjában jelezte, hogy ő már megtette, amit meg kellett és sok sikert kívánt Tuzson Bence igazságügyi miniszternek, aki a körzetében indul.

Mint ismeretes, szombaton kezdődött meg a jelöltállításhoz szükséges aláírásgyűjtés. Tuzson Bence már tegnap este jelezte egy videóban, hogy több helyen is jelen lesznek a körzetben, így Dunakeszin, Fóton, Gödön és Csömörön is. A miniszter szerint a választáson a tét nem kevesebb, mint hogy sikerül-e a körzetet megőrizni fejlődőnek és békésnek.