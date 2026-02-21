Szijjártó Péter aláírta az ajánlóívet Tuzson Bence mellett

Megkezdődött a jelöltállításhoz szükséges aláírásgyűjtés, Szijjártó Péter pedig már alá is írta az ajánlóívet Tuzson Bence számára. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy fényképet az aláírásról, és sok sikert kívánt az igazságügyi miniszternek, aki Dunakeszin és a környező településeken indul az országgyűlési választáson.
A külgazdasági és külügyminiszter is nekikezdett a kampánynak. Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg egy fényképet, amelyen éppen egy ajánlóívet ír alá.
A miniszter posztjában jelezte, hogy ő már megtette, amit meg kellett és sok sikert kívánt Tuzson Bence igazságügyi miniszternek, aki a körzetében indul.
Mint ismeretes, szombaton kezdődött meg a jelöltállításhoz szükséges aláírásgyűjtés. Tuzson Bence már tegnap este jelezte egy videóban, hogy több helyen is jelen lesznek a körzetben, így Dunakeszin, Fóton, Gödön és Csömörön is. A miniszter szerint a választáson a tét nem kevesebb, mint hogy sikerül-e a körzetet megőrizni fejlődőnek és békésnek.
