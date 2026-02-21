Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter aláírta az ajánlóívet Tuzson Bence mellett

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megkezdődött a jelöltállításhoz szükséges aláírásgyűjtés, Szijjártó Péter pedig már alá is írta az ajánlóívet Tuzson Bence számára. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy fényképet az aláírásról, és sok sikert kívánt az igazságügyi miniszternek, aki Dunakeszin és a környező településeken indul az országgyűlési választáson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Pétertuzson bencekampány

A külgazdasági és külügyminiszter is nekikezdett a kampánynak. Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg egy fényképet, amelyen éppen egy ajánlóívet ír alá.

Szijjártó Péter már aláírta az ívet Tuzson Bence számára
Szijjártó Péter már aláírta az ívet Tuzson Bence számára
Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A miniszter posztjában jelezte, hogy ő már megtette, amit meg kellett és sok sikert kívánt Tuzson Bence igazságügyi miniszternek, aki a körzetében indul.

Mint ismeretes, szombaton kezdődött meg a jelöltállításhoz szükséges aláírásgyűjtés. Tuzson Bence már tegnap este jelezte egy videóban, hogy több helyen is jelen lesznek a körzetben, így Dunakeszin, Fóton, Gödön és Csömörön is. A miniszter szerint a választáson a tét nem kevesebb, mint hogy sikerül-e a körzetet megőrizni fejlődőnek és békésnek. 

Durvul a kényszersorozás: már az ablakon is bemásznak Zelenszkij emberrablói – videók
Zelenszkij európai csapatokat akar a frontra
Ukrán szakértő: Magyar Pétert ültetnék a miniszterelnöki székbe – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!