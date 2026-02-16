Szijjártó Péter: A szövetségi rendszerek gyengülnek, a személyes kapcsolat számít – videó

Szijjártó Péter az interjúban kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben mennyit változott a külpolitika és mennyit változott a világrend. Hozzátette, hogy az új világrend kialakulásának az egyik fontos következménye éppen az, hogy míg korábban sokkal inkább a nemzetközi szervezetek, nemzetközi sztenderdek, és a nemzetközi jog rendezte a nemzetközi kapcsolatokat, mára ezeknek a jelentősége rendkívüli mértékben megcsappant. Véleménye szerint a személyes kapcsolatoknak a jelentősége rendkívüli mértékben megnőtt.

Szijjártó Péter az Egyenes Beszédben: a szövetségi rendszerek gyengülnek, a személyes kapcsolat számít Fotó: AFP

Tehát ma bizony az országok vezetőinek személyes kapcsolata, barátsága olyan jelentőséggel bír az országok együttműködése szempontjából is, mint még soha korábban. Ez lehet jó vagy rossz, ezen lehet keseregni, lehet örvendezni, ez ettől még így van

– vélekedett. A beszélgetésben kitért arra is, hogy a szövetségi rendszerek sokkal nehezebben fenntarthatók, mert a kétoldalú kapcsolatok jelentőségének emelkedése a különböző személyes és nemzeti szinteket emeli meg igazából. Szavai szerint sokkal könnyebben lehet érvényesíteni egy nemzeti szándékot, hogyha jóban van az egyik fél a másikkal, és nem egy szövetségi rendszeren keresztül kell tárgyalni.

A magyar–amerikai stratégiai együttműködés alapja Orbán Viktor és Donald Trump barátsága Fotó: MTI

Rónai Egon felvetette, hogyha Magyar Péter veszi át a kormányzást április 12-e után, az a magyar-amerikai kapcsolatok befagyását jelentheti-e. Szijjártó Péter a válaszában kitért arra, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most, és ennek egyértelműen az alapját Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátsága jelenti.

Nyilvánvalóan ennek a személyes barátságnak a kétoldalú kapcsolatokra akkor van nagy hatása, ha Donald Trump az elnök, Orbán Viktor meg a miniszterelnök. És én azt gondolom, hogyha bármelyik oldalon változás következik be, az bizony a kapcsolatok más szintre kerülésével járna

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, biztos benne, hogy mindaddig, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Donald Trump pedig az Egyesült Államok elnöke, számíthatunk arra, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok az aranykorukat élik.