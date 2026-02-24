Szijjártó Péter az Egyesült Államokban: Magyarország nyitott a diverzifikációra és nem enged az ukrán zsarolásnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének kedden Washingtonban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének, méltató beszédében pedig kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatokban Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be, ez azonban nem kezdődhetett volna meg ilyen olajozottan a külképviselet volt ideiglenes vezetője nélkül, aki már az első perctől sokat tett az együttműködés javításáért.
Szijjártó Péter arról is beszámolt az Egyesült Államokban, hogy a magyar kormány megtette a szükséges lépéseket és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszéd ország nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Transzatlanti Földgáz-Együttműködési Csúcstalálkozó előtt aláhúzta, hogy
Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátásbiztonságának legfőbb garanciája.
„Mi, magyarok mindig visszautasítottuk a külső beavatkozást az energiaellátásunk tekintetében, mindig visszautasítottuk a zsarolást, és soha nem voltunk hajlandók a meglévő olcsó energiaforrásokat drágább energiaforrásokra cserélni, mivel akkor Magyarországon a rezsicsökkentésnek vége lenne” – mondta.
A Transzatlanti Földgáz-Együttműködési Csúcstalálkozón tudatta, hogy a magyar kormány az európai fősodortól eltérően nem ideológiai, hanem gyakorlati, azaz fizikai és matematikai kérdésként tekint az energiaellátásra.
Felszólalásában rámutatott, hogy hazánk nem rendelkezik tengerparttal, így energiaellátását különösen meghatározzák a földrajzi adottságok és az elérhető infrastruktúra.
Ha nincsen vezeték, nincsen földgáz. Ez ilyen egyszerű. Onnan tudunk gázt vásárolni, ahonnan vezeték érkezik Magyarországra, és hogy honnan érkezik vezeték, az a szomszédainktól, továbbá a szomszédaink szomszédaitól függ. A hét szomszédunk közül hattal már összekapcsoltuk a hálózatainkat. De amennyiben a szomszédaink, illetve az ő szomszédaik nem hajtják végre a szükséges beruházásokat, akkor bajban vagyunk
– fejtette ki.
A külügyminiszter az Egyesült Államokban Doug Burgum amerikai belügyminiszterrel és Chris Wright energiaügyi miniszterrel is egyeztetett. A tárcavezető a tárgyalásait követően arról számolt be, hogy teljesen új időszak, egy aranykor kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, amit az energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel folytatott találkozó is visszaigazolt.
„Az Egyesült Államok különösen érdekelt Magyarország sikerében az energetika terén, hiszen új időszak nyílt meg azzal, hogy a nukleáris területen együtt dolgozunk” – mondta. „Magyarország érdekelt abban, hogy a nukleáris kapacitásait bővítse, az amerikaiak pedig érdekeltek abban, hogy ebben a fejlesztésben részt vegyenek” – tette hozzá.
Szijjártó Péter üdvözölte azt is, hogy Magyarország földgázellátásában az amerikai vállalatok is szerepet játszanak. „Itt Amerikában tökéletesen értik azt, hogy egy ország energiaellátása az földrajzi kérdés, és értik azt is, hogy ha egy ország több forrásból, több útvonalon szeretne vásárolni energiahordozókat” – emelte ki.
Magyarország energiaellátásának biztonsága tekintetében tehát az amerikaiakra számíthatunk, ellentétben az európaiakkal, ők nem ideológiai alapon közelítik meg ezt a kérdést, hanem nagyon is praktikus alapon, és ez jó nekünk, mert mi ugyanezt tesszük
– összegzett.
Szijjártó Péter: Magyarország szomszédjaival ellenáll az ukrán zsarolásnak
Magyarország és Szlovákia a végsőkig ellenáll az ukrán zsarolásnak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon, miután a szlovák energiaminiszterrel tárgyalt.
A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben, a kijevi vezetés azt hazudja, hogy a Barátság vezeték sérülése miatt nem tudják újraindítani a kőolajszállítást, miközben az igazság ezzel szemben az, hogy a vezetéknek semmi baja nincsen.
Az ukránok olajellátási válságot akarnak okozni nálunk… de mi sem most jöttünk le a falvédőről. A szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat. A tartalékok felszabadításáról meghoztuk a szükséges döntéseket, a MOL pedig megrendelte a szükséges mennyiségeket a tengeri útvonalon
– hangsúlyozta. „Megerősítettük, hogy mindvégig kitartunk egymás mellett, s arról is biztosítottam Denisa Saková szlovák energiaminisztert, hogy mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mi blokkolunk minden olyan brüsszeli döntést, amelyek az ukránok érdekeit szolgálnák” – tette hozzá.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, hogy még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.
Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát
– hangsúlyozta.
Illetve arra is kitért, hogy amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.
S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez
– tette hozzá Szijjártó Péter.