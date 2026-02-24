Szijjártó Péter az Egyesült Államokban: Magyarország nyitott a diverzifikációra és nem enged az ukrán zsarolásnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének kedden Washingtonban.

Szijjártó Péter Washingtonban

Forrás: Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének, méltató beszédében pedig kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatokban Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be, ez azonban nem kezdődhetett volna meg ilyen olajozottan a külképviselet volt ideiglenes vezetője nélkül, aki már az első perctől sokat tett az együttműködés javításáért.

Szijjártó Péter arról is beszámolt az Egyesült Államokban, hogy a magyar kormány megtette a szükséges lépéseket és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszéd ország nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Transzatlanti Földgáz-Együttműködési Csúcstalálkozó előtt aláhúzta, hogy

Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátásbiztonságának legfőbb garanciája.

„Mi, magyarok mindig visszautasítottuk a külső beavatkozást az energiaellátásunk tekintetében, mindig visszautasítottuk a zsarolást, és soha nem voltunk hajlandók a meglévő olcsó energiaforrásokat drágább energiaforrásokra cserélni, mivel akkor Magyarországon a rezsicsökkentésnek vége lenne” – mondta.

A Transzatlanti Földgáz-Együttműködési Csúcstalálkozón tudatta, hogy a magyar kormány az európai fősodortól eltérően nem ideológiai, hanem gyakorlati, azaz fizikai és matematikai kérdésként tekint az energiaellátásra.

Felszólalásában rámutatott, hogy hazánk nem rendelkezik tengerparttal, így energiaellátását különösen meghatározzák a földrajzi adottságok és az elérhető infrastruktúra.

Ha nincsen vezeték, nincsen földgáz. Ez ilyen egyszerű. Onnan tudunk gázt vásárolni, ahonnan vezeték érkezik Magyarországra, és hogy honnan érkezik vezeték, az a szomszédainktól, továbbá a szomszédaink szomszédaitól függ. A hét szomszédunk közül hattal már összekapcsoltuk a hálózatainkat. De amennyiben a szomszédaink, illetve az ő szomszédaik nem hajtják végre a szükséges beruházásokat, akkor bajban vagyunk

– fejtette ki.