Európa háborúra készül, Magyarország ebből nem kér: Szijjártó Péter az Igazság órájában

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a vendég a mai Igazság órájában. A tárcavezető részleteket árul el a Béketanács washingtoni találkozójának bel- és külpolitikai jelentőségéről.
Kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a vendége az Igazság órája című műsornak. A Tisza Párt globális világból érkező miniszterjelöltjei és politikusai mind a külföldi érdekeket szolgálnák ki. Mi maradunk a magyar út mellett! Ez is a témák között szerepel.
Magyarországon viszont a Nemzeti Petícióval nyomatékosíthatjuk: nem kérünk az ukránok magyar választásokba történő egyre durvább beavatkozási kísérleteiből.
A háborús pszichózis folytatódik: a francia vezérkari főnök szerint 2030-ra készen kell állni a háborúra. Mi erre is nemet mondunk! Erről is kérdezik Szijjártó Pétert.
