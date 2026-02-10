Hírlevél
Szijjártó Péter

Európa háborúra készül, Magyarország ebből nem kér: Szijjártó Péter az Igazság órájában

6 perce
A magyar külgazdasági és külügyminiszter a vendég a mai Igazság órájában. A tárcavezető részleteket árul el a Béketanács washingtoni találkozójának bel- és külpolitikai jelentőségéről.
Szijjártó PéterAz igazság órájakülgazdasági és külügyminiszter

Kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a vendége az Igazság órája című műsornak. A Tisza Párt globális világból érkező miniszterjelöltjei és politikusai mind a külföldi érdekeket szolgálnák ki. Mi maradunk a magyar út mellett! Ez is a témák között szerepel. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Magyarországon viszont a Nemzeti Petícióval nyomatékosíthatjuk: nem kérünk az ukránok magyar választásokba történő egyre durvább beavatkozási kísérleteiből. 

A háborús pszichózis folytatódik: a francia vezérkari főnök szerint 2030-ra készen kell állni a háborúra. Mi erre is nemet mondunk! Erről is kérdezik Szijjártó Pétert.

 

