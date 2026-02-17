Szijjártó Péter: Magyarország kormánya és a magyar állam arra hivatott szervei vissza fogják verni a beavatkozási kísérleteket

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy „az elmúlt napokban világossá vált, hogy létrejött egy Brüsszel–Berlin–Kijev tengely, amelynek szereplői szégyentelenül, nyíltan megtesznek mindent azért, hogy beavatkozva a választásba kormányváltást csikarjanak ki Magyarországon”.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az elmúlt napokban világossá vált, hogy létrejött egy Brüsszel–Berlin–Kijev tengely

Fotó: MTI

Kifejtette, hogy ezen beavatkozási kísérletek egy része a nyilvánosság számára is látható módon zajlik, egy része pedig a nyilvánosság számára nem látható módon.

Én szeretném Magyarország polgárait arról biztosítani, hogy Magyarország kormánya és a magyar állam arra hivatott szervei ezeket a beavatkozási kísérleteket mindvégig vissza fogják verni részben a nyilvánosság előtt látható, részben pedig a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel

– szögezte le.

Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, sem Brüsszelnek, sem Berlinnek, sem Kijevnek nincsen joga ahhoz, hogy a Magyarország jövőjéről szóló döntést befolyásolják

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezen befolyásolási kísérleteknek a része az is, hogy az ukrán elnök politikai döntése miatt nem indult újra az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás Magyarországra.

Ezért a szükséges lépéseket megtettük. Magyarországon az olajellátás továbbra is biztosított, elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezünk. A szlovákokkal közösen pedig a horvátok felé jeleztük, hogy az Európai Unió mindenkire kötelező szabályainak értelmében a horvátországi vezetékrendszeren keresztül tengeri útvonalon kívánunk orosz kőolajat importálni

– mondta.

„Az Európai Unió szabályai ugyanis úgy szólnak, hogy Magyarország és Szlovákia a szankciós intézkedések alól kapott kivételek nyomán csővezetéken importálhat Oroszországból kőolajat, és amennyiben ez ellehetetlenül, akkor Magyarországnak és Szlovákiának joga van a tengeren is orosz kőolajat importálni” – mutatott rá. „Ezért hívtuk fel a horvátok figyelmét arra, hogy az Európai Unió rájuk is vonatkozó kötelező szabálya értelmében a következő időszakban a horvátországi vezetékrendszeren keresztül is orosz kőolajat fogunk importálni. Így biztosítjuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és így biztosítjuk azt, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés továbbra is életben maradjon, s továbbra is a magyar emberek, a magyar családok fizessék a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában” – összegzett.